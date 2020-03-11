2020-03-11T15:08:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за коронавируса на спектакль в ТЮЗ позвали бесплатно: «Был аншлаг, но многие пришли по билетам»

А международный фестиваль в Могилеве отменили, в 9 из 11 стран, из которых ждали участников, зарегистрированы вспышки вируса
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Фото: pixabay.com / фото носит иллюстративный характерФото: pixabay.com / фото носит иллюстративный характер
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В конце марта должен был пройти ежегодный Международный молодежный театральный фестиваль «Март-контакт». Но за пару недель до первого спектакля стало известно, что фестиваль отменяется.

- Такое решение было принято Могилевским облисполкомом и оргкомитетом фестиваля. Это связано с тем, что в 9 из 11 стран-участниц зарегистрированы вспышки коронавируса, - объяснил начальник управления культуры Могилевского облисполкома Олег Стельмашок.

В рамках фестиваля были запланированы десятки спектаклей - от театров из Армении, Грузии, России, Великобритании, Польши, Литвы... Но на сцене Могилевского областного драматического театра покажут только белорусские постановки.

- Эти спектакли пройдут как гастрольные проекты, - говорит директор театра Андрей Новиков. - Отмена фестиваля связана с распространением вируса прежде всего. В фестивале 350 участников, из которых 300 - иностранцы. Конечно, здоровье и безопасность важнее. Несколько лет назад от свиного гриппа умерли тысячи человек. Мы же не хотим такого допустить. А мероприятия отменяются по всему миру...

О переносе фестиваля речи не идет, следующий «Март-контакт» пройдет в следующем году.

- Это же не выступление какого-то отдельного коллектива, который можно перенести на месяц или два. Это 24 театра, как вы их сведете вместе? Программа составляется за год, - объясняет Андрей Новиков.

Сдать билеты или обменять их можно с 12 марта в течение месяца. Кто покупал по интернету, вернуть деньги смогут онлайн.

- Для проведения фестиваля необходим дополнительный комплекс противоэпидемических мероприятий, которые требуют много времени, серьезной организационной подготовки и финансовых затрат, - объяснила главный врач Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Нечай.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Из-за вируса в ТЮЗ приглашали на премьеру бесплатно

- Приглашаю всех завтра на спектакль Нодара Думбадзе «Я вижу солнце» бесплатно! - такое сообщение разошлось накануне премьеры в соцсетях. - Это премьера с грузинской труппой. Из-за вируса школьникам запретили участвовать в массовых мероприятиях, и зал останется пустым (а грузин жалко - они готовились). Поэтому могут прийти все желающие со всей семьей. Вход свободный.

По словам директора Театра юного зрителя Владимира Савицкого, пустым зал не остался, на спектакле был аншлаг.

- Пришли все, кто хотел посмотреть спектакль: и по билетам, и по пригласительным, и бесплатно. Были и гости из посольства. Но 90% зала пришли по билетам, - уточнил Владимир Константинович. - Дальше театр будет работать в штатном режиме, план работы составлен.

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