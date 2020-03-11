«Уборщицам и медрегистраторам убрали надбавку за работу в чернобыльской зоне, остальным оставили». Что с зарплатами бюджетников за февраль?

Эпопея с новой системой оплаты труда бюджетников продолжается. В январе многие жаловались, что зарплаты упали, и с ужасом ждали февраля, когда должны были лишиться еще и единовременных январских выплат. В Министерстве труда тогда заявили, что «большинство фактов снижения зарплат за январь при проверке не подтвердилось», но признали, что были «отдельные факты неправильного начисления». Для бухгалтеров даже организовали отдельные обучающие семинары, чтобы те знали, как нужно увеличивать зарплаты. Мы расспросили бюджетников, что изменилось спустя месяц.

«Премия у меня была 400 рублей, а теперь 17»

Для начала немного статистики от Минтруда. Официальная статистика за январь (за февраль ее пока нет) говорит, что зарплаты бюджетников выросли во всех регионах - в среднем на 18% по сравнению с прошлым январем и уже достигли намеченных 80% от средних зарплат по стране. Средняя январская получка бюджетников составила 896 рублей до вычета налогов. А вот в феврале страхи многих оказались напрасными - зарплаты не упали. Теперь страх за их уменьшение передвинулся на март.

- В феврале нам доплатили по 80 рублей за два месяца кураторства и 129 рублей к 8 Марта. В итоге вышла та же сумма, что и в ноябре, на который нам говорили равняться, - говорит замдекана одного из вузов.- Но если отминусовать январскую доплату за кураторство и матпомощь к женскому дню, то получается, что мой заработок стал на 200 рублей меньше, чем был в ноябре. Обязательная премия у меня теперь 17 рублей, а была 400. Но премию стали компенсировать разными новыми надбавками. Ректор говорит, что наши зарплаты не уменьшились, а остались на том же уровне.

- У меня ровно ничего не изменилось. Зарплаты в январе и феврале одинаковые, копейка в копейку, будто расчетник отксерили, - говорит методист кафедры вуза.- В январе появилась какая-то новая доплата по постановлению № 36 в размере 40 рублей. Самая большая доплата - за сложность - осталась такой же - 340 рублей. Тем, у кого зарплаты выходят меньше, чем были, добавляют матпомощь, чтобы довести до прежнего уровня.

«Принесли в феврале допсоглашение и предложили подписать октябрем»

Многим бюджетникам сложно сравнить даже свои расчетники, ведь многие выплаты единовременные.

- Я ничего не потеряла за прошедший месяц, а некоторые мои коллеги за февраль получили на 200-300 рублей меньше, - говорит учительница младших классов. - Но я была на курсах в феврале, мне бухгалтерия что-то накрутила, потом что-то пересчитывали, поэтому сложно сравнивать. Учитывая, что обещанного три года ждут, а в Беларуси уже третий десяток лет ожиданий пошел, то зарплаты у нас точно не увеличатся.

У медработников вообще не расчетник, а бесконечный талмуд с цифрами, в котором далеко не все понимают.

- В январе я получила на 30 рублей больше, чем в ноябре, а нового расчетника за февраль еще не видела, т. к. ушла в отпуск, - говорит нам хирург Екатерина. - Но в нем все равно ничего не понятно, эта система надбавок и премий - просто темный лес для меня. Знаю, что у некоторых коллег стало меньше, но им руководство сделало доплаты за напряженность, и все выровнялось. В феврале нам принесли на подпись допсоглашения к контракту по изменению системы оплаты, которые предложили подписать задним числом - октябрем 2019 года. Я отказалась, и мне просто не вернули мой экземпляр. В общем, «приятных» сюрпризов хватает… Но хуже всего сейчас нашим уборщицам и медрегистраторам, которым почему-то убрали надбавку за работу в чернобыльской зоне. Выходит, у всех есть, а они будто в другом городе работают!

Мы позвонили в районную больницу на Гомельщине, чтобы понять, как так произошло. В бухгалтерии рассказали, что в январе много работников обращались с вопросами по начислению надбавок, сейчас уже поменьше.

- Мы руководствуемся двумя постановлениями, - объяснила специалист по начислению заработной платы. - По первому (№1842) такую надбавку получают специалисты, приехавшие на работу и заключившие контракт, а сумма надбавки зависит от зоны загрязнения и на сколько лет заключен контракт. Например, если вы заключили первый контракт на 5 лет, вам выплачивают единовременно 200 базовых величин. Второе постановление № 1516 говорит, что определенные надбавки положены молодым специалистам в зависимости от времени работы в такой зоне. Но они выплачивались в зависимости от ставки первого разряда, а как сейчас это делать - пока не ясно, ждем указаний. Но речь идет только о специалистах, а не рабочих вроде уборщиц без медобразования. У нас даже не всем специалистам с высшим образованием положена такая надбавка. Например, руководителям и заместителям такая надбавка не положена. А простые рабочие получают минимальную зарплату, по-другому им ну никак не получается начислить.

А ваша зарплата за февраль изменилась? Пишите нам на zp@phkp.by (если не хотите указывать свое имя, то мы гарантируем анонимность).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Специалисты с высшим образованием и уборщицы получили одинаковые суммы». Кто из бюджетников почувствовал увеличение зарплат? (читать далее)

«Получаю 1300 рублей чистыми, но молодым коллегам не позавидуешь»: что думают учителя и медики о повышении своих зарплат (читать далее)

Сравнили зарплаты за декабрь и январь: в Минтруда Беларуси показали новые расчетники врачей и учителей (читайте далее)

«Начальство сказало, что можно косячить, премию не снимут - ее просто нет»: бюджетники о своих зарплатах (читать далее)