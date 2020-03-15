Коронавирус и мировые экономики: кто пострадает больше всего?

"Лучший случай"

Мировая экономика таки подхватила вирус, и добром это не кончится. В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн, пишет издание Business Insider со ссылкой на мнение ученых Австралийского национального университета. Они смоделировали семь сценариев влияния эпидемии COVID-19 на мировую экономику и утверждают: даже самый "лучший случай" ничего хорошего никому не сулит.

Большинство из рассматриваемых сценариев исследуют влияние распространения COVID-19 за пределами Китая. В седьмом сценарии исследователи разошлись и рассмотрели глобальное воздействие, при котором умеренная пандемия происходит каждый год в течение неопределенного периода времени. В этом случае глобальные потери ВВП могут достигать 9 трлн долларов, а число погибших превысит 68 млн. человек.

- Если рассматривать из предложенного, то наиболее велика вероятность оптимистического сценария, хотя я уверен, что последствия будут еще мягче, - говорит экономист Андрей Мартынюк. – Что касается наихудшего сценария, то это уже явный перебор даже для австралийских ученых.

- Здесь все дело в правильном восприятии, - отметил в комментарии "КП" в Украине" аналитик Алексей Кущ. - Коронавирус не является причиной кризиса – фундаментальные причины намного глубже и заключены в цикличном характере мировой экономики. Сейчас мы находимся на этапе перехода на новый технологический цикл, базирующийся на биотехнология, нанотехнологиях, когнитивных технологиях. Пока этот цикл сформировался на уровне научных идей, он не может найти промышленного масштабирования, как это в свое время получили автомобили, стиральные машины, компьютеры, смартфоны. С новыми технологиями – от таблеток от рака до искусственного интеллекта – дела обстоят намного сложнее, и понадобится много времени и усилий чтобы они вошли систему массового потребления. То есть, запуск нового технологического уклада и без того обещал быть очень непростым, а коронавирус стал спусковым крючком кризиса.

Туристическая отрасль в шоке

Эпидемия коронавируса наносит ущерб мировой экономике, затрагивая все сферы жизни, но если смотреть по отраслям, то наиболее болезненно она ударила по туризму. По словам главы Всемирного совета путешествий и туризма Глории Гевары, кризис, вызванный коронавирусом, обойдется индустрии туризма по меньшей мере в 22 млдр долларов.

Гевара пояснила, что расчеты сделаны исходя из данных предыдущих кризисных эпидемий – атипичной пневмонии и свиного гриппа. Больше всего бьет по туристическим компаниям потеря китайских туристов. Плюс требования некоторых стран после прилета проходить двухнедельный карантин – в этом случае короткие путешествия вообще теряют всякий смысл. Впрочем, отметила глава Всемирного совета, ущерб туризму наносит даже не столько сам коронавирус, сколько массовая истерия.

Бьют тревогу и авиаперевозчики. В частности, международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует, что авиаотрасль недополучит примерно $100 млрд выручки из-за эпидемии коронавируса. По оценке IATA, диапазон нынешних потерь отрасли составит от $63 млрд до $113 млрд.

Примечательно, что еще две недели назад потери авиакомпаний прогнозировались на уровне $30 млрд, однако массовая отмена бронирования авиабилетов из-за распространения эпидемии коронавируса вынудила ассоциации пересмотреть показатели.

Кстати, с начала эпидемии котировки авиакомпаний упали в среднем на четверть.

Больше всего теряют США

Италия по-прежнему лидирует по числу заразившихся в Европе и занимает второе место в мире после Китая. Сводки с вирусного фронта свидетельствуют, что в Италии уже более 9 тысяч заболевших, и эта новость больно бьет не только по имиджу страны, но и по ее и без того уязвимой экономике.

Шокирующая статистика вынуждает итальянские власти внести серьезные коррективы в жизнь сограждан: в стране отменены крупные конференции и мероприятия, спортивные и культурные события. Даже в киноиндустрии происходят изменения: как сообщают СМИ, напуганный коронавирусом Том Круз свернул съемки седьмой части знаменитого блокбастера "Миссия невыполнима", которые были намечены в Венеции.

В топ-5 по числу заразившихся попала еще одна европейская страна – Франция. Причем здесь в списке 1412 и министр культуры Франк Ристер. Также вирус Covid-19 был выявлен у руководителя компании АDP, управляющей аэропортами Парижа, Огюстена де Романе.

Французские баскетболистки команды "Латт-Монпелье" (BLMA), которые должны были провести матч четверть финала Евролиги в Екатеринбурге, вынуждены были во вторник, 10 марта, отказаться от поездки. Как сообщает AFP, причиной отказа стали карантинные меры, введенные Россией в отношении иностранцев, приехавших из охваченных эпидемией стран. 6 марта Роспотребнадзор опубликовал список стран, после посещения которых необходим карантин, Франция входит в этот список. Первый матч четвертьфинала должен был состояться в среду, 11 марта.

Что касается потерь от коронавируса конкретных стран, то они далеко не так очевидны, как это кажется на первый взгляд. С точки зрения обывателя, больше все заболевших и умерших на сегодня в Китае, значит, он и несет наибольшие потери. Экономисты говорят: это не так.

- Если смотреть на потери в реальном секторе экономики, то Китай действительно держит здесь первенство, и суммы здесь и счисляются десятками миллиардов долларов, - говорит Алексей Кущ. - При этом потери капитализации фондовых рынков – это триллионы долларов, и больше всего на этом теряют США. Следом идут Европа и Азия, а вот Африке, похоже, как и в 2008-м, кризис а удастся избежать. Дальше – больше. Рынки традиционно поддерживают свои экономики снижением процентных ставок, но Европе и США снижать их просто некуда, в то время как у Китая монетарный маневр в три-четыре раза шире.