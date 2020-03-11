2020-03-11T15:53:21+03:00
Спорт
КП Беларусь

Четыре удаления в матче Кубка Беларуси: «С катушек слетели две команды»

Первая четвертьфинальная игра брестского «Динамо» и «Ислочи» вошла в историю
Владимир КРИУЛИН
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Виталий Севостьяник за матч "Динамо" Брест - "Ислочь" удалил четверых игроков. Фото: Анатолий Редин/fcisloch.byВиталий Севостьяник за матч "Динамо" Брест - "Ислочь" удалил четверых игроков. Фото: Анатолий Редин/fcisloch.by
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С виду игра непримечательна итоговым счетом (0:0), но в ней было четыре удаления (все за два предупреждения), суммарно 12 желтых карточек. Причем динамовец Савицкий получил два предупреждения за откидку мяча после остановки игры! Игрок «Ислочи» Карпович был наказан за лишние разговоры с рефери и… за откидку мяча после остановки игры.

- Матч больше эмоциональный. В первый раз у меня, в принципе, в карьере такое, - сказал главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский. И добавил, что с таким количеством удалений в одной игре не сталкивался даже его многоопытный консультант Сергей Боровский.

Но тренер уверен, что все было по делу:

- Такое впечатление было в конце, что с катушек слетели две команды. Омрачило этот футбол то, что не было голов. <…> Когда одного удалили за выбивание мяча, второго тоже удалили. Все по делу. Да, такое невозможно представить, что 9 на 9 команды будут заканчивать, но, в принципе, у судьи была последовательность. И это мне приятно.

Главный тренер «Динамо» Сергей Ковальчук смотрит под другим углом:

- Говорят, что даны какие-то рекомендации судьям (жестче относиться к нарушениям. - Ред.). Как по мне, это уже перебор.

С начала сезона в Беларуси сыграли четыре матча, в них были показаны 34 желтые и 5 красных карточек. Строже стали наказывать на разговоры с рефери и откидку мяча после остановки игры.

В других матчах минское «Динамо» дома не смогло обыграть БАТЭ (1:2), «Шахтер» в гостях выиграл у «Торпедо-БелАЗ» (1:0). «Славия» досрочно вышла в полуфинал, так как за зиму «Дняпро-МЧЗ» прекратило существование (в Могилеве создали команду со старым названием «Днепр», но новым юрлицом). Ответные матчи пройдут 14 и 15 марта.

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