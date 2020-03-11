Иличич стал автором первого покера в гостевом матче плей-офф Лиги чемпионов

«Аталанта» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях обыграла «Валенсию» - 4:3 (счет по сумме двух матчей 8:4). У итальянского клуба четыре мяча на свой счет записал Йосип Иличич. Сначала он стал первым словенцем, забившим три мяча в Лиге чемпионов. Четвертый мяч зафиксировал еще одно достижение - Иличич стал автором первого гостевого покера в плей-офф Лиги чемпионов. Месси, Марио Гомес и Левандовски столько забивали только в домашних матчах. Словенец стал третьим после Месси и Криштиану Роналду, кто забил пять мячей за два матча стадии плей-офф. В 2020 году его статистика выглядит впечатляюще: 11 матчей, 14 голов.

А ведь групповую стадию «Аталанта» начала с трех поражений, и их выход в плей-офф на первый взгляд выглядел сенсацией. А перед стартом сезона Иличич говорил весьма просто:

- Знаете, о чем я мечтаю? О первом голе в Лиге чемпионов. Еще лучше - в финале Лиги чемпионов, победном. Это, конечно, маловероятно, так что давайте так: я забью, а «Аталанта» выйдет в четвертьфинал.

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Летом 2018-го у Иличича диагностировали тяжелую форму бактериального воспаления лимфоузлов с осложнением на челюсть, два месяца он провел в больнице, лечился антибиотиками и не тренировался. Позже он назвал это адом, который заставил на многое в жизни посмотреть иначе.

Кстати, матч «Валенсия» - «Аталанта» прошел без зрителей. Но несколько тысяч фанатов «летучих мышей» все равно пришли к стадиону. 1200 болельщикам «Аталанты», купившим билеты, запретили въезд в Испанию, так как в Бергамо много заболевших коронавирусом. Им вернули деньги за билеты, эту сумму (около 40 тысяч евро) они перевели на счет больницы Джованни XXIII в Бергамо, где лечат зараженных коронавирусом.

В параллельном матче бодрый «Лейпциг» на кураже разделался с неповоротливым «Тоттенхэмом» - 3:0 (4:0 общий счет).