Александр Глеб объявил об окончании карьеры

11 марта в Falcon Club Cinema Boutique состоялся предпоказ фильма Анны Эйсмонт «Наш Hleb» о карьере одного из самых успешных футболистов в истории Беларуси Александра Глеба. Это история жизненного и карьерного пути футболиста. Он вспомнил, как занимался в СДЮШОР «Динамо» на легендарной асфальтной площадке возле стадиона, годы в «Штутгарте», «Арсенале», «Барселоне». Истории о нем рассказали бывшие одноклубники Кевин Кураньи, Йенс Леманн, Фабрегас, Матье Фламини, Томаш Росицки и многие другие.

В прошлом году Глеб заявлял, что собирается завершить карьеру.

Глеб планирует завершить карьеру и провести прощальный матч на «Динамо»

Летом 2019-го он перебрался из БАТЭ в «Ислочь».

Летом 2019-го Глеб из БАТЭ перебрался в "Ислочь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Между строк читалась мысль, что постепенно футболист готовит себя к новому этапу:

- Ранее я всегда был только футболистом, поэтому другие клубные процессы меня не интересовали, да и я был от них абстрагирован. Но я чувствую, что могу быть полезен футбольному клубу «Ислочь». Если позволит здоровье, то стану помогать команде на футбольном поле. Также есть желание попробовать себя в новой роли: хочу посмотреть, в каком направлении мне двигаться дальше. Возможно, мне понравится быть спортивным директором. Может быть, в скором времени главным тренером или вообще руководителем. Я хочу остаться в нашем футболе и помогать ему развиваться.

Сезон-2019 Александр Глеб завершал в "Ислочи".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В начале 2020 года главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский говорил, что хочет видеть Глеба в составе своей команды, а сам футболист с учетом его опыта, мастерства и физиологии наберет форму и за две недели.

В начале февраля мы беседовали с Глебом.

- Я опытный боец, если надо, набираю форму за две недели. На самом деле отдыхаю с семьей, хочется с ними больше времени проводить. А как соскучусь по футболу - будет видно, - сказал Александр. А на вопрос, ждать ли его в «Ислочи» в качестве игрока ответил коротко: «Пока не буду говорить».

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После окончания фильм Александр Глеб заявил, что принял окончательное решение завершить карьеру футболиста. Он хочется остаться в футболе, а в каком качестве, определиться в ближайшие полгода. Также в планах провести прощальный матч в Минске. (Будет дополнено)