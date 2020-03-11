2020-03-11T17:17:07+03:00
Экономика
КП Беларусь

Девальвация отменяется? На торгах во вторник и среду белорусский рубль стал укрепляться

Разбираемся с экспертом, что будет дальше
Виктор ПАЖИТОК
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На сегодняшних торгах рубль взял у доллара и евро реваншНа сегодняшних торгах рубль взял у доллара и евро реваншФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Валютный рынок Беларуси начало лихорадить еще 9 марта. Тогда доллар вырос сразу на 11 копеек до отметки 2,35. Евро вообще прибавил без малого 16 копеек (6,24%) - курс увеличился до 2,67 рубля. Российский рубль подешевел на 4,78% - до 3,16 белорусского рубля за 100 российских. Некоторые эксперты всерьез заговорили о надвигающейся девальвации, другие увидели симптомы мирового финансового кризиса. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что Нацбанк будет следовать рыночным тенденциям и не будет искусственно сдерживать белорусский рубль.

Во вторник, 10 марта, торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением доллара на 3 копейки - до 2,32. Подешевел и евро - на 4 копейки до 2,63 рубля. А вот российский рубль во вторник укрепился на 6 копеек - за 100 российских рублей давали 3,22 белорусского.

Эта тенденция продолжилась и на торгах 11 марта: доллар подешевел до 2,31 рубля, евро - до 2,62. Российский рубль подорожал до BYN3,2363 за RUB100.

ЕСТЬ ВОПРОС

Может ли доллар подешеветь до прежнего уровня?

- Причина курсовых колебаний проста: динамика цен на нефть. В понедельник, когда произошел обвал курса, нефть марки Brent падала ниже 32 долларов за баррель - в этот момент произошел максимальный обвал российского рубля и, соответственно, у нас на торгах курс доллара вырос на 5% при одновременном снижении курса российской валюты почти на аналогичный показатель. Оттолкнувшись от этого уровня, нефть начала плавно и постепенно расти: к вечеру вторника за баррель давали уже около 38 долларов. 11 марта был рост почти до 40 долларов, потом - небольшой откат назад, но незначительно, - отметил в беседе с «Комсомолкой» старший аналитики «Альпари» Вадим Иосуб. - Это позволило российскому рублю восстанавливаться к доллару, что отразилось и на нашей валюте, которая укрепляется к доллару и евро и снижается к российскому рублю. При существующих раскладах, глядя на динамику цены нефти в течение дня, можно с высокой вероятностью понимать, что нас может ожидать с курсами валюты.

- А может доллар подешеветь до 2,16 рубля, как это было в конце прошлой недели?

- Чтобы так было, надо, чтобы ОПЕК села за стол переговоров и не просто вернула старые договоренности, но и ввела новые ограничения добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Со стороны России во вторник из уст министра энергетики Новака прозвучали примирительные слова о том, что можно сесть и поговорить, но на это представители Саудовской Аравии ответили, что вплоть до мая-июня они не видят необходимости для встреч и переговоров. Они выработали свою стратегию - максимально наращивать объемы добычи, при этом однозначно отдавали себе отчет, что это повлечет падение цены. В чем заключается их сверхзадача, кого они хотят потопить - Россию или американских сланцевых производителей, - пока не очень понятно. Но саудовские шейхи понимают, что они делают, и, судя по самым последним заявлениям, готовы это делать дальше. Предпосылок для новых переговоров и договоренностей пока не видно, поэтому возвращение (по крайней мере, быстрое) стоимости нефти и, соответственно, курсов к прежним значениям пока не просматривается.

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