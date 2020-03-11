«Лучше чуть преувеличить сейчас, чем потом паниковать, что вирус распространился по стране»: в Польше карантин из-за коронавируса

- Еду из Вроцлава в Краков в пустом автобусе. Из 60 мест занято 8, а обычно людей битком. Все из-за коронавируса. Конференции, концерты отменяют, школы закрывают, стоит вопрос об отмене занятий в университете, студентов переводят на онлайн-обучение. За город советуют не выезжать без особой надобности, - рассказывает белоруска Виктория, которая учится во Вроцлаве.

По данным на среду, 11 марта в Польше с 38-миллионным населением выявлено 25 случаев заражения коронавирусом. Заболевшие есть в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Щецине, Познани, Зеленой Гуре, Рацибуже, Люблине. Пятеро находятся в тяжелом состоянии. Почти 200 человек находятся в больницах с подозрением на вирус, еще более 4000 - на домашнем карантине. На западной границе Польши - с Чехией и Германией - проверяют пассажиров автомобилей и автобусов. На границе с Украиной и Беларусью тоже выставили санитарный контроль: у проезжающих измеряют температуру.

На въезде в Польшу измеряют температуру. Фото: virtualbrest.by

- Люди ужасно паникуют, - подтверждает белоруска Анастасия из Варшавы. - Нельзя купить ни туалетную бумагу, ни антибактериальный гель для рук, ни макароны. Мало людей ездит в трамваях, улицы, тренажерные залы пустые. В некоторых местах просят не платить наличными, только картой. В Варшаве сейчас пустили такие автобусы и трамваи, где не надо нажимать кнопку, чтобы открыть дверь. Я работаю в концертном агентстве, и у нас отменяются концерты - и по инициативе артистов, и по нашей. Премьер-министр Польши выдал указание отменить все массовые мероприятия, но артисты сами тоже переносят туры по Европе, а люди сдают билеты.

С 12 марта в Польше начинается двухнедельный карантин. Детские сады, начальные и общеобразовательные школы перестают работать. Организациям и учреждениям власти рекомендуют перейти на удаленную работу. В таком случае у взрослых будет возможность остаться дома с детьми.

На границе с Беларусью уже работает санитарный контроль. Фото: virtualbrest.by

- Мы хотим максимально замедлить распространение коронавируса. Для этого нужны решительные действия. Мы должны избегать больших скоплений людей. Именно поэтому мы решили закрыть все учебные заведения по 25 марта. В ближайшие два дня они будут открыты, и учителя будут присматривать за детьми. Наилучший выход для наших детей - оставаться дома, потому что они очень легко могут заразить своих бабушек и дедушек. Мы также решили закрыть детские сады, колледжи, кинотеатры и музеи. Лучше чуть преувеличить сейчас, чем потом паниковать, что вирус распространился по всей стране, - заявил на пресс-конференции 11 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.