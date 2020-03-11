«Почему вовремя не оказали помощь человеку с инфарктом?»: в Беларуси предлагают проводить экспертизу качества медпомощи

Создать экспертизу качества оказания медицинской помощи - одно из предложений в законопроекте, который представят 2 апреля на второй сессии Палаты представителей Национального собрания 7-го созыва.

- Раньше существовала лечебно-контрольная комиссия, которая рассматривала все спорные случаи, - говорит зампредседателя Постоянной комиссии парламента по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валентина Курсевич. - Но их рассматривал замглавврача по медицинской части. Сейчас это будет совершенно другое государственное учреждение - областная медико-реабилитационная экспертная комиссия.

В каких случаях будет проводиться экспертиза?

- В случае всех летальных исходов, внутрибольничных инфекций и осложнений, повторных госпитализаций по поводу одного и того же заболевания в течение года, в случаях, сопровождающихся жалобами на качество медицинской помощи, - уточняет Валентина Курсевич.

Пока что проводить экспертизу предлагают только в госучреждениях здравоохранения. Позже должна затронуть и частные.

- Например, произошел летальный случай в отделении кардиологии. Тогда будет рассматриваться не только работа в этом отделении - будет дана оценка деятельности всего лечебного учреждения в целом, - приводит пример Курсевич и уточняет, как будет работать комиссия: - Например, не оказали вовремя помощь человеку с инфарктом. Почему-то не взяли в положенный срок на коронарографию. В чем была проблема? Не работал компьютерный томограф? Почему он не работал? Он сломался или не было специалиста соответствующего профиля? На эти вопросы и будет давать ответы комиссия.