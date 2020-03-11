Коронавирус обнаружен у молодого спортсмена из Гомеля, 62-летней женщины из Гродно и скрытного пациента из Минска

Трое пациентов, госпитализированных с коронавирусом в Беларуси в числе первых, готовятся к выписке. А общее количество случаев коронавируса выросло до 12-ти. Во-первых окончательно подтвердились положительные тесты у трех человек, которые контактировали с вернувшимися из Италии. Кроме того, зафиксированы три новых случая коронавируса - в Гомеле, Гродно и Минске.

По информации пресс-службы Минздрава, в Гомельской областной инфекционной больнице находится житель Гомеля, вернувшийся из Португалии. Госпитализация неизбежна для всех, кто с ним контактировал и летел в одном самолете. По информации гомельского портала «Сильные новости», положительный тест на коронавирус оказался у 20-летнего спортсмена, который с командой вернулся из Португалии, где принимал участие в соревнованиях по спортивной акробатике.

- Уточняющая диагностика проводится у одного из пациентов в Минске, который прибыл из Германии и в момент прохождения границы скрыл факт пребывания в Северной Италии, - сообщает пресс-служба Минздрава. - Проводятся дополнительные исследования у пациентки областной инфекционной больницы в Гродно.

Известно, что 62-летняя женщина прибыла из Италии в Гродно ночью с понедельника на вторник и сама обратилась за медицинской помощью. Явных признаков инфекции у нее не было, но тест на коронавирус дал положительный результат. Все ее контакты первого уровня выявлены.

Подробность о пациенте из Минска: он в минувшее воскресенье, 8 марта с 9 до 10 утра обследовался в медцентре «Лодэ» в Минске на пр. Независимости. Когда об этом стало известно, персонал и пациентов, находившихся там утром 8 марта, начали проверять на коронавирус.

Напомним, что Португалия, откуда вернулся гомельский спортсмен, по коронавирусу относительно благополучная страна - 41 случай (данные на 11 марта). Но там соблюдать карантин вынужден даже президент страны - он побывал в школе, которую потом закрыли из-за одного случая коронавируса.

А вот Италия - настоящая горячая точка: на 11 марта более 10 000 случаев заражения, 631 человек, у которых был выявлен коронавирус, умерли. Непростая ситуация и в Германии, где заболели 1139 человек.

Минздрав напоминает: если вы возвращаетесь из эпидемически неблагоприятных районов - расскажите об этом специалистам пограничных служб и постарайтесь в течение 14 дней ограничить число контактов. А если появились признаки респираторной инфекции - вызывайте «скорую».