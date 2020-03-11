2020-03-11T17:33:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус обнаружен у молодого спортсмена из Гомеля, 62-летней женщины из Гродно и скрытного пациента из Минска

Всего в Беларуси уже 12 случаев коронавируса, трое пациентов уже выписываются
Раиса ЮДИНА
Поделиться:
В Италии ситуация с коронавирусом стала настоящим испытанием для национальной медицины. Несколько случаев коронавируса в Беларуси - с итальянскими "корнями". Фото pixabay.comВ Италии ситуация с коронавирусом стала настоящим испытанием для национальной медицины. Несколько случаев коронавируса в Беларуси - с итальянскими "корнями". Фото pixabay.com
Изменить размер текста:

Трое пациентов, госпитализированных с коронавирусом в Беларуси в числе первых, готовятся к выписке. А общее количество случаев коронавируса выросло до 12-ти. Во-первых окончательно подтвердились положительные тесты у трех человек, которые контактировали с вернувшимися из Италии. Кроме того, зафиксированы три новых случая коронавируса - в Гомеле, Гродно и Минске.

По информации пресс-службы Минздрава, в Гомельской областной инфекционной больнице находится житель Гомеля, вернувшийся из Португалии. Госпитализация неизбежна для всех, кто с ним контактировал и летел в одном самолете. По информации гомельского портала «Сильные новости», положительный тест на коронавирус оказался у 20-летнего спортсмена, который с командой вернулся из Португалии, где принимал участие в соревнованиях по спортивной акробатике.

- Уточняющая диагностика проводится у одного из пациентов в Минске, который прибыл из Германии и в момент прохождения границы скрыл факт пребывания в Северной Италии, - сообщает пресс-служба Минздрава. - Проводятся дополнительные исследования у пациентки областной инфекционной больницы в Гродно.

Известно, что 62-летняя женщина прибыла из Италии в Гродно ночью с понедельника на вторник и сама обратилась за медицинской помощью. Явных признаков инфекции у нее не было, но тест на коронавирус дал положительный результат. Все ее контакты первого уровня выявлены.

Подробность о пациенте из Минска: он в минувшее воскресенье, 8 марта с 9 до 10 утра обследовался в медцентре «Лодэ» в Минске на пр. Независимости. Когда об этом стало известно, персонал и пациентов, находившихся там утром 8 марта, начали проверять на коронавирус.

Напомним, что Португалия, откуда вернулся гомельский спортсмен, по коронавирусу относительно благополучная страна - 41 случай (данные на 11 марта). Но там соблюдать карантин вынужден даже президент страны - он побывал в школе, которую потом закрыли из-за одного случая коронавируса.

А вот Италия - настоящая горячая точка: на 11 марта более 10 000 случаев заражения, 631 человек, у которых был выявлен коронавирус, умерли. Непростая ситуация и в Германии, где заболели 1139 человек.

Минздрав напоминает: если вы возвращаетесь из эпидемически неблагоприятных районов - расскажите об этом специалистам пограничных служб и постарайтесь в течение 14 дней ограничить число контактов. А если появились признаки респираторной инфекции - вызывайте «скорую».

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Почему вовремя не оказали помощь человеку с инфарктом?»: в Беларуси предлагают проводить экспертизу качества медпомощи
Комиссия будет разбираться, если пациент попадает в больницу с одной и той же проблемой второй раз за год, если появляются осложнения и при летальном исходе
Из-за вспышки коронавируса Европа закрывает границы. Белорусская - на усиленном санитарно-карантинном контроле
Вся Италия на карантине, об особом контроле и закрытии границ задумываются и наши соседи - Польша и Украина. Белорусские пограничники тоже работают по жесткому алгоритму
«Люди даже в Египет лететь не хотят, хотя путевка на двоих 400 долларов»: из-за коронавируса белорусы отменяют отпуск за границей
Представители турбизнеса рассказывают, как от коронавируса штормит туристов у нас в Беларуси и по всему миру, а туркомпании терпят убытки
Сестра телеведущей Светланы Боровской о коронавирусе в Италии: Заводы и офисы закрыты, нас просят не выходить или держать расстояние в метр
Что происходит на полуострове, отменять ли отпуск и боятся ли коронавируса сами итальянцы – нам рассказала сестра известной телеведущей Руслана, которая живет в Италии
Как Владимир Короткевич предсказал моду на байки с «Пагоняй»: рассматриваем книгу рисунков классика
Полистали книгу с более чем 600 рисунками писателя и узнали, почему Короткевич не публиковал их при жизни и что рисовал в «Часопісе інвентарнага ўліку выпітага» [фото]
Новости 24
Лукашенко перенес «Большой разговор с президентом», но не совсем из-за коронавируса
«На блюдечке с голубой каемочкой»: парень показал знакомому, где лежат деньги от продажи квартиры и ключ от дома – все украли
Погода в Беларуси: 12 марта дожди и сильный ветер, а к выходным снег и мороз – идет новый Хавьер?
Глава ВОЗ охарактеризовал ситуацию с коронавирусом как пандемию
В Минске 15-летний подросток с друзьями по ночам обчищал кассы магазинов и кафе
В Полоцке под автобус попала 9-летняя школьница
Безработный сельчанин из пчелиных ульев дачников, забрал мед, оставленный пчелам на пропитание зимой
Фотофакт: в Минске зацвела сирень
Беларусь сделала России новые предложения по поставкам нефти
В Беларуси запретили продажу «чудо-пылесосов» и шуб на презентациях
В Осиповичах парень «срисовал» данные банковской карточки своей тети и прокачал компьютерную игру на 350 рублей
Мужчина с проездным напал на кондуктора
Коронавирус ни при чем: в Купаловском театре отменили громкую премьеру
В Орше женщина набрала кредитов по копии паспорта свекра
В Беларуси три новых случая коронавируса: в Минске, Гомеле и Гродно
«Кормишь бездомных котов - плати штраф!» Пенсионер из Бреста требует принять меры против «кормильщиков»
Очередной случай коронавируса - теперь в Гродно
Белорусских модниц ожидает гардеробная революция: в Минск приезжает известный стилист Александр Рогов