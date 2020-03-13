«Люди, выросшие в бедных районах, проигрывают на старте»: глава представительства Всемирного банка в Беларуси - о развитии регионов

- Во всем мире развитие регионов является трендом, об этом много говорится. Почему это важно?

- В любой стране мира есть регионы, где люди богаче, и регионы, где люди беднее. Каждое правительство должно беспокоиться о тех, что беднее. Вопрос - как лучше это сделать. Одно дело - оказать помощь, чтобы повысить качество жизни, и совсем другое - заставить бизнес идти в беднейшие части страны. Я считаю, что необходимо помогать людям, живущим там, но не нужно говорить бизнесу и предприятиям, что им делать.

- Почему?

- Мировой опыт показывает, что бизнесы наиболее эффективны и конкурентоспособны, когда они собраны в одном месте. Это похоже на закон гравитации в физике. Белорусская статистика показывает, что если вы инвестируете один рубль в Минске, то вы заработаете больше, чем если вы тот же рубль инвестируете в менее развитых регионах.

Возможно, это выглядит не совсем научно. Но Европу можно представить себе как горную цепь, где высота каждой горы зависит от экономической активности в регионе. В Германии, Бельгии, Голландии - очень высокие горы, в Москве стоит несколько холмов, а Беларусь между ними выглядит почти как равнина. Связана ли проблема низкой деловой активности с размером Минска? Думаю, да - Минск по современным меркам маленький город, концентрация бизнеса здесь недостаточна. И это является препятствием для развития. Ведь чем больше компаний расположено на одной территории, тем удобнее им торговать друг с другом и обмениваться знаниями.

«ЕСТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ БЕДНЫМИ И БОГАТЫМИ РЕГИОНАМИ БЕЛАРУСИ»

- Как же в таком случае можно оказывать поддержку бедным регионам?

- Первая и самая важная вещь - это образование. В 2018 году Беларусь впервые участвовала в PISA (международный тест, оценивающий уровень знаний школьников и умение применять их на практике. - Ред.). Результаты оказались очень хороши для страны с нынешним уровнем дохода. При этом выяснилось, что есть серьезные различия между бедными и богатыми регионами Беларуси, между городами и сельской местностью. То есть люди, выросшие в бедных районах, проигрывают на старте из-за проблем с доступом к качественному образованию.

Еще один необходимый шаг - улучшение системы социальной защиты. К сожалению, белорусская система соцзащиты - одна из самых слабых в Центральной и Восточной Европе. Множество людей получают зарплаты, которые не покрывают их базовые потребности, или вовсе не могут найти достойно оплачиваемую работу. Пришло время сделать так, чтобы поддержка безработных и малообеспеченных людей была адресной.

- Этого будет достаточно?

- Я бы назвал еще одну важную тему, о которой никто не говорит: почему так мало сельскохозяйственных земель находятся во владении частных фермеров? В Беларуси много говорится про развитие регионов и сельского хозяйства, однако частные фермеры составляют мизерную часть сельскохозяйственного сектора. Я вижу здесь явное противоречие.

И еще одно. Очень важно убедиться, что государственная система распределения расходов соответствует цели развития регионов. Если в стране постоянно улучшаются центральные трассы и модернизируются административные здания в столице, но при этом в регионах дороги и инфраструктура гораздо хуже и не ремонтируются - значит, налоговые поступления распределяются не в соответствии с целями регионального развития.

Рисунок Екатерины МАРТИНОВИЧ.

«Я НЕ ГОВОРЮ, ЧТО ВСЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕМЕСТИТЬСЯ В МИНСК»

- Вы говорили, что деловую активность нужно концентрировать в крупных городах. Если стимулировать деловую активность в Минске и сюда переселятся все 9 млн человек, здесь возникнут экологические и транспортные проблемы, станет очень сложно жить…

- Это зависит от городского планирования. В Минске мне требуется полчаса, чтобы на транспорте преодолеть 7 км от дома до работы, но я знаю страны, где, используя общественный транспорт, можно проехать 50 км от дома до офиса за 45 минут. При желании этот вопрос можно решить. Что касается экологии - люди часто не понимают, что при продуманной транспортной системе и развитой инфраструктуре люди меньше ездят на машинах, им не требуется доставка товаров на большие расстояния - все это снижает выбросы углекислого газа.

- В таком случае, имеет ли смысл пригласить всех жить в Минск? Или все же нужно что-то делать для экономического развития регионов?

- Если в регионе есть экономическое преимущество - его нужно развивать. Я не говорю, что все должны переместиться в Минск. В Беларуси есть регионы с туристическим потенциалом, есть места, богатые полезными ископаемыми. Регионы, где успешно функционируют крупные конкурентоспособные предприятия, также имеют высокие шансы для развития. Ведь успешные крупные предприятия могут стать центрами кластеров. Недавно я был на БелАЗе и спрашивал, не скучно ли их молодым менеджерам жить в Жодино. Они говорят - нет, здесь работает большое предприятие, вокруг него построены рестораны, здесь есть места, где можно провести время со своей семьей.

Регионы, где есть преимущества, есть экономическая деятельность, могут стать базой для развития бизнес-кластеров. Но если вы пытаетесь подтолкнуть экономическую активность в определенные части страны путем введения законодательных ограничений или предоставления субсидий - с большой долей вероятности вы не только тратите деньги впустую, но и снижаете экономическую эффективность.

- Есть ли у Всемирного банка программы регионального развития в Беларуси?

- У нас нет программ развития конкретных регионов Беларуси, тем не менее, я могу утверждать, что мы поддерживаем региональное развитие. Если Всемирный банк реализует образовательный проект, мы убеждаемся в том, что поддерживаем школы в тех местах, что нуждаются больше всего. Например, с нашей помощью сейчас реализуется проект по созданию школ-хабов с хорошим оборудованием, хорошими учителями, куда дети из маленьких деревень смогут приезжать каждый день. Такие школы будут обеспечивать более высокое качество образования, нежели то, что можно достичь, если поддерживать школы в каждой деревне.

Аналогичный проект мы готовим в здравоохранении. Обеспечить качественное медицинское обслуживание в каждом районе сложно. Почему бы не создать межрайонную больницу, где есть более продвинутые сервисы?

Если вы пытаетесь размазать услуги тонким слоем по всей стране, вы нигде не добьетесь высокого качества. Люди смотрят на сельские школы и думают - пусть лучше мои дети учатся в Минске. Чтобы люди хотели жить в регионах, им нужно обеспечить хорошую инфраструктуру, эффективные государственные услуги, им нужно предоставить возможность заниматься фермерством и открывать бизнес. Эти проекты не будут называться региональным развитием, но они будут развивать регионы.

Интервью подготовлено в рамках проекта "Открытый диалог по экономическим реформам" Центра экономических исследований BEROC и "Пресс-клуба Беларусь".

ДОСЬЕ «КП»

Алекс Кремер возглавляет представительство Всемирного банка в Беларуси с июля 2017 года. Он закончил Кембриджский и Лондонский университеты, является доктором экономических наук и магистром бизнес-администрирования.

Во Всемирном банке работает с 2005 года. Свою карьеру в этой организации начал в должности старшего экономиста в регионах Ближнего Востока и Северной Африки. Прежде чем приехать в Беларусь, возглавлял представительство Всемирного банка в Кыргызстане и Туркменистане, потом - в Молдове. Алекс Кремер - автор нескольких исследований по сельскому хозяйству, экономике отстающих регионов и ряду других тем.

Женат, отец троих детей.