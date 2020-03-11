2020-03-11T17:17:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за вспышки коронавируса Европа закрывает границы. Белорусская - на усиленном санитарно-карантинном контроле

Вся Италия на карантине, об особом контроле и закрытии границ задумываются и наши соседи - Польша и Украина. Белорусские пограничники тоже работают по жесткому алгоритму
Ольга ИВАШЕНКО
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Из-за вспышки коронавируса Европа закрывает границы. Белорусская - на усиленном санитарно-карантинном контроле.Из-за вспышки коронавируса Европа закрывает границы. Белорусская - на усиленном санитарно-карантинном контроле.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Украина из-за эпидемии коронавируса хочет закрыть часть погранпунктов. Об этом 11 марта заявил замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Сейчас на всех украинских постах въезда проводят температурный скрининг.

Протестированы более 1,6 млн человек. И, по словам Ляшко, так выявили небольшой процент людей с температурой, поэтому один из дальнейших шагов - запуск людей только через определенные международные пункты въезда в Украину. Речь идет о закрытии 170 из 219 пунктов пропуска. Окончательное решение пока не принято.

Похожая ситуация и в соседней Польше. Там власти страны уже ввели санитарный контроль на границах с Чехией, Германией, Литвой, Россией, Беларусью и Украиной.

- В 100% случаев все пересекающие границу проходят санитарные процедуры, которые также распространяются на пассажиров паромов и междугородних поездов дальнего следования, - сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

Какая обстановка на белорусских погранпунктах?

- По состоянию на 11 марта погранслужбу Беларуси не уведомляли о прекращении работы смежных с Беларусью украинских и польских погранпунктов, - прокомментировал пресс-секретарь белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский. - Международное сообщение пунктов пропуска работает в штатном режиме, но в условиях усиленного санитарно-карантинного контроля.

- Что означает «усиленный санитарно-карантинный контроль»? Всем въезжающим и выезжающим измеряют температуру?

- Это комплекс мероприятий по недопущению завоза и распространения в стране опасных инфекционных заболеваний, в том числе и инфекции коронавируса. За них ответственны сразу несколько служб. К примеру, во время погранконтроля мы общаемся с лицами, пересекающими госграницу. Если во время проверки документов видим у человека признаки инфекционного заболевания, то такого пассажира мы выводим из общего пассажиропотока, изолируем и передаем медслужбам для дальнейшей проверки.

Сами же сотрудники пункта пропуска работают в средствах индивидуальной и медицинской защиты: маски, перчатки, - пользуются дезинфицирующими растворами и жестко соблюдают санитарные и гигиенические нормы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Все учреждения образования Беларуси продолжают работать в штатном режиме

- Закрытие школ в связи с коронавирусом пока не планируется. Если в этом возникнет необходимость, решение будет принимать Министерство здравоохранения. В учреждениях образования применяются профилактические меры и соблюдаются все рекомендации Минздрава. Все снабжены необходимыми санитарно-гигиеническими средствами.

Минобр призывает соблюдать правила личной гигиены и при малейших признаках заболевания вызывать врача или обращаться к штатным медработникам, - добавили в Министерстве образования.

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- Министерство здравоохранения информирует о том, что в настоящий момент в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии проводится углубленный повторный лабораторный контроль анализов данного гражданина. Пациент госпитализирован в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу, - сообщает Минздрав (Подробнее)

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Из-за вспышки коронавируса Европа закрывает границы. Белорусская - на усиленном санитарно-карантинном контроле
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