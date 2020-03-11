Сергей Румас: Цены на нефть упали. Белорусская сторона представила российской новые предложения

Сейчас жизнь в мире вертится вокруг двух тем - падающей цены на нефть и растущего коронавируса. Вот и во время визита Сергея Румаса в Москве говорили о том же.

- Один из вопросов, которые нам предстоит обсудить, - это поставки энергоносителей, - сказал Сергей Румас российскому коллеге Михаилу Мишустину. - Рыночная ситуация с ценами на нефть сближает наши позиции и уменьшает те цифровые расхождения, которые у нас есть.

Торговля между странами снизилась из-за нерешенных проблем с поставками нефти.

- Нам удалось стабилизировать товарооборот, он держится на уровне $35 - 36 млрд, - цитирует БелТА Сергея Румаса. - Получили уже оперативную информацию за январь: товарооборот у нас уменьшился, но, к удовлетворению белорусской стороны, увидели, что сальдо, которое у нас было очень большим, отрицательное сальдо, по январю уменьшилось.

После встречи с Мишустиным белорусский премьер направился к заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву.

Медведев предложил обменяться соображениями в сфере безопасности:

- Поскольку сейчас на острие несколько тем, начиная от эпидемии коронавируса и заканчивая ситуацией на нефтяном рынке.

Заметим, что Румас на встречах с коллегами дружески пожимал им руки. Советы советами, а протокол и личные отношения берут верх.

- Я так понимаю, что Республика Беларусь все равно останется в ваших интересах, - сказал Сергей Румас, обращая внимание на то, что в обязанности Дмитрия Медведева на новой должности входит участие в выработке и реализации внешнеполитического курса России.

- Вне всякого сомнения, мы же друзья, мы братья, соседи, - ответил Медведев.

Сергей Румас раскрыл журналистам подробности переговоров по нефти.

- Действительно, ситуация в последнее время изменилась, цены на нефть упали. В связи с этим белорусская сторона представила российской новые предложения для нефтяных компаний, которые российская сторона приняла, пообещав в течение нескольких дней провести консультации с нефтяными компаниями и дать ответ. На первый взгляд, эти предложения не были отвергнуты российской стороной. Я думаю, мы продвинемся по решению нефтяного спора, - сказал Сергей Румас, но в чем суть новых предложений, не уточнил.

Премьер, рассуждая о том, какую долю будут занимать поставки российской нефти в дальнейшем, сказал:

- Все будет зависеть от того, на каких условиях мы договоримся. Если российская сторона подвинется в своей позиции, то, конечно, сегодня самая удобная логистика - это по трубе из Российской Федерации.

Но поставки из других источников будут продолжаться.

- Беларусь приняла решение, что все равно минимум по одному танкеру на каждый завод в месяц мы будем брать вне зависимости от того, договоримся мы с Российской Федерацией или нет. (…) Вопрос только в том, будем ли мы брать много этой альтернативной нефти, как мы сегодня берем, или это будут минимальные партии для того, чтобы мы понимали и чувствовали рынок.

КСТАТИ

«Докатились, что предприятия, выпросившие господдержку, оказывают спонсорскую помощь»

Накануне поездки в Москву Сергей Румас провел в Минске заседание президиума Совмина. Там он, в частности, сказал:

- Эффективность государственного сектора, если судить по производительности труда, ниже, чем на частных предприятиях. Причин несколько, но одна из основных - низкое качество управления предприятиями. Говоря о низком качестве управления, я имею в виду не только нанятого руководителя предприятия, но и недостаточно эффективную систему владельческого надзора со стороны государственных органов и слабую пока работу представителей государства в органах управления предприятий.

Возмутился он и еще одним фактом.

- Докатились до того, что предприятия, выпросившие государственную поддержку, оказывают спонсорскую помощь. И никому до этого нет дела.

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