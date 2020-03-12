«Ущерб – больше 260 тысяч рублей, и цифра не окончательная». В Минске раскрыли преступную схему в сфере автолизинга

Такую схему мошенничества для Беларуси можно назвать новой, но с ней уже не раз сталкивались в России - покупка машин премиум-класса и регистрация их на подставных людей.

Речь идет о дорогих автомобилях: BMW X5, Lexus RX, Jeep Grand Cherokee и других. Минимальная стоимость машины, которая сейчас есть в деле, - 28 тысяч долларов, встречаются экземпляры за 40 и 60 тысяч долларов.

- У нас есть информация, что в преступной схеме участвовали и машины за 150 тысяч долларов, но уголовное дело по ним пока не возбуждено, - рассказали «Комсомолке» в ГУБОПиК.

Подозреваемые искали людей, которые соглашались оформить на себя эти автомобили в лизинг. Для убедительности они представлялись успешными руководителями фирм по прокату иномарок, говорили, что хотят расширить автопарк. Дальше все выглядело так: человек оформляет лизинг на машину, получает за это небольшой гонорар, например 100 долларов.

- Они убеждали потерпевших, что те ничем не рискуют, брали платежи на себя и уверяли, что если платежей не будет, лизинговая компания просто заберет машину, и никакой материальной ответственности для потерпевших не наступит. Заявка для обращения в лизинговую компанию может подаваться онлайн. Фигуранты могли заранее все заполнить, а человек, даже не читая заявку, просто ставил свою подпись.

Ничего не подозревающие лизинговые компании оценивали машину, оформляли сделку и переводили деньги на счет продавцов. А они в этих случаях были подставными и деньги отдавали подозреваемым. Те забирали и деньги, и автомобили, а платежи на счет лизинговых компаний не переводили.

По условиям лизинга автомобиль принадлежит компании до того момента, пока клиент полностью не выплатит долг за него, но фактически свободно пользуется этой машиной.

- Первыми тревогу забили лизинговые фирмы. Они связывались с покупателем, а тот признавался, что с ним заключили сделку, и машины у него нет. Фирмы обращались в суд. Есть случай, когда потерпевшего в судебном порядке обязали выплатить всю стоимость машины.

Автомобили в это время продолжали приносить доход: подозреваемые их перепродавали другим людям или брали займы под залог авто. Где сейчас машины - неизвестно, их разыскивает милиция.

За прошлый год такие сделки подозреваемые провернули больше десяти раз. Пострадали три лизинговые компании, ущерб - 260 тысяч рублей. Цифра не окончательная, уверены в МВД.

- Потерпевших может быть гораздо больше. В некоторых случаях для отвода глаз мошенники могут вносить первые платежи по лизингу, чтобы не вызывать подозрений у компании. А потом исчезают и действуют по старой схеме. Поэтому кто-то может пока и не догадываться, что стал жертвой.

Сейчас в деле трое фигурантов - двое 35-летних белорусов и 41-летний россиянин. Деньги они проигрывали в казино. Не исключено, что причастных к этой схеме может быть больше.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минске мошенник присвоил больше $100 тысяч у женщин - продавцов авто

Владелиц он находил в интернете, а на встречи приезжал на арендованных дорогих машинах [видео] (Читать далее)

В Витебске подросток год облапошивал автовладельцев: покупал машины «за спасибо» и перепродавал

Теперь с продавцами авто придется рассчитываться семье 17-летнего парня (Читать далее)