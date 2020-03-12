2020-03-12T23:43:08+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске отменили фестиваль пива, а спортсменам ограничили выезд за границу: что меняет коронавирус

Минздрав уже выступил за ограничение массовых мероприятий
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Минский фестиваль крафтового пива, который должен был состояться 18 апреля, переносится на 18 июля. Фото: REUTERSМинский фестиваль крафтового пива, который должен был состояться 18 апреля, переносится на 18 июля. Фото: REUTERS
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Организаторы сообщают об отмене предстоящих мероприятий. Так, Минский фестиваль крафтового пива, который должен был состояться 18 апреля, переносится на 18 июля. Мероприятие массовое и собирает более 3 тысяч гостей.

- Мы понимаем и принимаем всю ответственность перед потенциальной угрозой запретов на массовые мероприятия и не желаем, чтобы фестиваль навредил здоровью и настроению участников, - сообщают организаторы.

Их поддержали организаторы VI технологической конференции InTech-2020, которая должна была пройти в столице 19 марта.

Тем временем в Витебске в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа отменился показ гастрольного спектакля театра «Лестница» из Тель-Авива. Он должен был состояться 25 марта.

- Это в связи с неприездом израильских актеров, - сказали нам в театре.

- Мы сейчас ограничиваем выезды всех спортивных делегаций за границу, - рассказали «Комсомолке» в Минспорта. - Речь идет как об учебно-тренировочных сборах, так и международных соревнованиях… Исключение делается для тех соревнований, где идет отбор на Олимпиаду. Окончательное решение по каждому выезду принимает министр. Есть случаи, когда поездку отменить нецелесообразно. Например, в Германию, куда сейчас отправились наши стрелки: им необходимо закупить патроны для Олимпийских игр.

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