Александр Лукашенко о коронавирусе: Для паники у нас нет никаких оснований

12 марта президент принял с докладом министра здравоохранения Владимира Караника.

- Меня прежде всего волнует главный вопрос - управляемость системы. Управляемость всегда показывает себя и является лакмусовой бумажкой в каких-то неординарных случаях, - сказал президент. - Неплохо работает, конечно, система здравоохранения и врачи молодцы.

Напомним, Владимир Караник был назначен на должность в июне 2019 года. Президент в целом поинтересовался, насколько министру удалось «оседлать» ту сферу, которой он сейчас руководит.

Они, в частности, обсудили…

…ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА

- Очень важным был вопрос медицинского оборудования и лекарств. Прежде всего - ценообразование, поставки, - президент напомнил, что раньше часть лекарств и медоборудования импортировались по завышенным ценам. - Надо было эти цены приводить в чувства. Для этого надо не просто отдавать рынку на откуп. Конкуренция - дело хорошее, но все-таки мы должны знать минимальные и максимальные цены по тому или иному оборудованию, особенно дорогостоящему. А мы их знаем, они понятны. И стараться работать ниже этих цен. Насколько получилось?

- Что касается медицинского оборудования, ваши ощущения, что цены были не оптимальны, абсолютно правильны, они подтвердились, - ответил Владимир Караник. - Здесь мы активно поработали по созданию прозрачной системы закупок, улучшению маркетинга и работе с производителями для того, чтобы они напрямую выходили на наши рынки.

…КОРОНАВИРУС

Президент уверен, что для паники в Беларуси по поводу ситуации с коронавирусом COVID-19 нет никаких оснований.

«Я понимаю, что нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований».

Президент отметил, что, несмотря на присутствие настороженности по поводу ситуации с коронавирусом, уровень заболеваемости в Беларуси вирусными инфекциями, включая грипп, ниже прошлых лет.

«Дай бог, чтобы все обошлось. Расслабляться не надо. Люди должны понимать, что руки, лицо надо мыть».

Тем, кто заболел или ощущает признаки болезни, президент посоветовал стараться не разносить инфекцию.

…АЖИОТАЖ

Президент уверен, что не стоит создавать ажиотаж и скупать лекарства и маски.

«Побежали, скупили… И что сейчас? Сейчас поняли, что перенапряглись». «Сотни тысяч штук в сутки (изготавливаются белорусские маски. - Ред.). Пусть покупают, если кому-то надо».

…КИТАЙ

«Поблагодарить надо китайцев - они ничего от нас не скрывают, дают нам всю информацию, советуют. Потому что они лучше знают, больше всего занимались этой проблемой, и успехи у них выше, чем у кого бы то ни было. Они нам здорово помогают своими советами и рекомендациями. Спасибо им большое за это. Но и наши врачи оказались на высоте».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Владимир Караник: У пациента, который скрыл нахождение в Италии, было состояние средней степени тяжести

После встречи с президентом Владимир Караник заявил, что ситуация с коронавирусом выявила некоторые проблемы. Как сообщает СТВ, министр указал на две проблемы: «несознательность отдельных людей» и «ненужную шумиху в прессе и попытки вторгнуться в личную жизнь людей».

Пневмонии проверяют на наличие вируса

- Пациент, который был госпитализирован 9 марта в Минске с пневмонией в не очень хорошем состоянии, в состоянии средней степени тяжести. Он скрыл и от нас, и от сотрудников «Лодэ» (медцентр. - Ред.), что он находился в Северной Италии, потому что прилетел он рейсом из Мюнхена. У нас есть определенные красные флажки, которые мы поставили, чтобы не пропустить случаи инфекции. Все пневмонии средней степени тяжести и пневмонии тяжелого течения обязательно типируются на наличие коронавируса. Неважно, говорит человек, что он был или не был за границей, - мы типируем всех.

Как рассказал министр, 10 марта пришел положительный тест. Министр поблагодарил китайских коллег за сотрудничество по схеме лечения, которая на сегодня считается наиболее эффективной.

- Это утверждено уже в виде инструкции и разослано во все медучреждения. Незамедлительно были применены эти подходы к лечению. На сегодняшний момент признаки дыхательной недостаточности ушли, пациент переведен в удовлетворительное состояние. Мы еще раз говорим, что чем позже человек обратится за медицинской помощью - тем дольше ему предстоит лечиться и тем выше шанс развития осложнений, - пояснил Владимир Караник.

Если есть опасность - не посещайте пожилых родственников

Министр дал совет тем, кто вернулся из неблагоприятных районов:

- Если вы вернулись из стран, не очень благоприятных по эпидемиологии, сделайте тест, ограничьте свои контакты, не посещаете своих пожилых родственников, - призвал министр.

Министр напомнил, что ситуация с коронавирусом в Беларуси контролируемая. Пациенты, у которых была диагностирована инфекция, находятся в удовлетворительном состоянии. У четверых уже есть отрицательные тесты на коронавирус - их наблюдают необходимый период.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Иранца уже выписали

Студента из Ирана, который вылечился от коронавируса, уже выписали из больницы. Об этом молодой человек сообщил на своей страничке в Инстаграме. Парса снял видео, как стоит на улице возле окна палаты, где находится на карантине его невеста Полина.

Напомним, студент БНТУ из Ирана стал первым в Беларуси пациентом, у которого выявили коронавирусную инфекцию. Молодого человека госпитализировали в конце февраля.

КСТАТИ

Под наблюдением студенты БГУ

В БГУ проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия и обработка контактов второго уровня, сообщила 12 марта пресс-служба Минздрава.

- Группа студентов, так называемые контакты второго уровня, госпитализирована в госпиталь ветеранов для последующего тестирования на COVID-19, - говорится в сообщении. - Заболевших среди студентов нет. Университет работает в обычном режиме.