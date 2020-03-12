Почему валютные волнения не касается покупателей минских новостроек

Стоило рублю на мгновение покачнуться, и самые беспокойные сограждане заволновались, с тревогой сравнивая цифры в пунктах обмена валют разных банков. Потом доллар пошел вниз - и холодный пот со лба пришлось утереть. Но стоило ли так волноваться? Как вообще реагирует белорусский рынок недвижимости на вполне естественные колебания в валютной корзине Нацбанка?

Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек.

Факт общеизвестный - рынок новой недвижимости растет. Несколько лет стабильности национальной валюты, снижение ставки рефинансирования, а вслед за ней - и ставок банковских кредитов сделали покупку новой квартиры реальностью для многих. Именно поэтому спрос на жилую недвижимость пошел вверх.

Более того, недвижимость в столице вновь стала рассматриваться белорусами в качестве выгодной инвестиции. Даже если одна квартира уже есть, дополнительная жилая площадь - это прекрасное вложение в будущее детей и внуков!

По оценкам экспертов, после полного завершения строительства жилых комплексов уровня «Маяк Минска», «Минск Мир» и «Парк Челюскинцев» стоимость квадратного метра в них может вырасти в 1,5–2 раза! Так, есть объективные данные: в жилом комплексе «Маяк Минска», строительство которого практически завершено, стоимость каждого «квадрата» уже увеличилась в два раза — как по коммерческой недвижимости, так и по квартирам.

Жилой комплекс «Маяк Минска».

Жилой комплекс «Минск Мир».

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев».

Впечатляет здесь и стоимость аренды жилья — цена однокомнатной квартиры здесь достигает 1650 рублей ежемесячно, а двухкомнатной — 2280 рублей в месяц. Для владельцев собственности – фактор приятный. А тех, кто вынужден снимать жилье, ситуация вынуждает искать решение проблемы - и на рынке появляются все новые покупатели!

Управляющий компании «Вива Капитал Инвест» Вадим Тачкин объясняет повышенную чуткость рынка аренды к валютным изменениям тем, что это – сфера взаимоотношений частных лиц.

– Собственники предпочитают получать доход в виде твердой валюты. И только в редких случаях они идут навстречу арендаторам - чтобы не потерять надежных клиентов, соглашаются на пересмотр условий аренды в связи с изменением курсов валют, – считает эксперт.

Вадим Тачкин, управляющий компании «Вива Капитал Инвест» .

По его словам, до тех пор, пока рынок будет в пользу того, кто сдает жилье, ситуация вряд ли кардинально изменится – пока нет насыщенности рынка аренды, такое положение вещей останется в силе.

– Со временем, я надеюсь, государство более активно выйдет на этот рынок в заявленных масштабах и составит конкуренцию частнику. А пока валютные колебания перекладываются на плечи арендаторов - доплачивать им придется из своего кармана, – констатирует Вадим Тачкин.

Альтернативой аренде для многих семей становится лишь покупка собственной квартиры. Тем более, что финансовые условия, которые предлагаются крупными застройщиками, с каждым годом становятся все более интересными.

Так, в комплексах «Минск Мир», «Маяк Минска» или «Парк Челюскинцев» при оплате квартиры единовременным платежом предусмотрены скидки. При этом чтобы получить скидку, можно внести как собственные накопления, так и ресурсы банковского кредита!

На этом фоне становятся все более привлекательными программы кредитования, особенно от банков-партнеров. В упомянутых комплексах – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год, затем – 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Возникла очень интересная ситуация: если взять кредит у банка, то у застройщика можно получить скидку на приобретение жилья - выгода очевидна!

Вадим Тачкин отмечает, что на белорусском рынке недвижимости сложились уникальные условия для приобретения новой недвижимости – ставки по банковским кредитам не слишком высоки, а сами кредиты выдается в национальной валюте.

– До недавних пор в связи с достаточно высокими ставками на покупку недвижимости кредитование нельзя было рассматривать как альтернативу взятия квартиры в аренду. А сейчас регулятор демонстрирует стабильность и уверенные действия, поэтому все складывается на руку тому, кто кредит берет. Он лишен рисков, связанных с валютой, потому что национальный рубль достаточно стабилен. Опять же, доходы у всех в основном в белорусских рублях, поэтому естественно, что прогнозировать график погашения кредита стало удобнее, – говорит эксперт.

По его словам, снизившиеся ставки подталкивают искать замену сложившимся механизмам, которые работали на рынке ранее. Люди все чаще стремятся отказаться от съема жилья в пользу покупки. Ведь это удобно: приобрести квартиру, передать ее банку в залог, а в дальнейшем обслуживать кредит, проживая в квартире как собственник.

Самое главное, по словам Вадима Тачкина, – исчезло давление высоких ставок, которые не только делали кредиты неподъемными, но и психологически пугали суммами переплат.

– В кредите определенная переплата, безусловно, есть. Но возможность тоже стоит денег! Те, кому не нравится платить проценты, пытаются накапливать – и ближе к пенсии получают шанс приобрести жилье. Другие считают, что правильнее переплатить, но жить в собственной квартире уже сегодня! И иметь гарантию того, что у тебя и твоей семьи есть собственный дом! – отмечает Вадим Тачкин.

Кроме того, быстро и выгодно решить квартирный вопрос могут сегодня и те, кто не имеет средств на всю квартиру и не может воспользоваться банковским кредитованием – это длительная, до 10 лет, рассрочка от застройщика! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка-партнера до 40 тысяч рублей – также без справок и поручителей. Вариант устроит многие белорусские семьи со стабильным доходом!

– Я считаю, что за прошедшие годы сфере строительства жилья рынок ушел от валютной зависимости и останется впредь достаточно стабильным. Цены номинированы в белорусских рублях, кредиты дольщики берут тоже в национальной валюте, и основные строительные материалы, которые закупает застройщик, оплачиваются рублями. Поэтому на рынке строительства жилья валютные бури проходят мимо. Планомерный рост стоимости новых квартир продолжится, но он будет связан не столько с ситуацией на мировых рынках, а с тем, что кредиты стали доступнее и увеличился спрос на жилье, на рынок вышло большее число покупателей, -говорит Вадим Тачкин.

По его словам, ситуация позволяет работать внутри страны и зависеть только от тех факторов, которые возникают в белорусской экономике.

– И это правильно. Ведь валютный рынок - это рынок инвесторов, рынок людей, которые рискуют. А рынок строительства жилья должен демонстрировать стабильность, чтобы быть предсказуемым и прогнозируемым. Когда человек зарабатывает и тратит в валюте той страны, в которой он проживает, мировые кризисы на него влияют гораздо меньше, – убежден Вадим Тачкин.

Отметим, что весенняя акция от застройщика позволяет приобрести квартиру в комплексе «Минск Мир» на невероятно выгодных условиях. В домах «Пекин» и «Сидней Люкс» квартала «Чемпионов», «Нью-Йорк» и «Сан-Франциско» в квартале «Северная Америка», «Гонконг» и «Токио» в квартале «Азия» и «Александрия» в квартале «Африка» установлены приятные скидки от цены продажи квадратного метра в рассрочку. Вы значительно сэкономите, приобретая квартиру во время действия акции!

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Последние дома «Эмиратс Волна» – это возможность приобрести квартиру в практически завершенном квартале «Эмиратс Люкс», в шаговой доступности от строящейся станции метро. А дом «Квебек» в квартале «Северная Америка» – это современное и комфортное жилье мировых стандартов!

В доме №1 комплекса «Парк Челюскинцев» весенняя акция поможет очень выгодно приобрести квартиры у границ одноименного парка и с видом на проспект Независимости – в самом центре столицы!

Дом №1 комплекса «Парк Челюскинцев».

Лобби дома №1 комплекса «Парк Челюскинцев».

Есть еще возможность поселиться и в комплексе «Маяк Минска», строительство которого в финальной стадии – квартиры предлагаются в домах «Рафаэль», «Гоген» и «Микеланджело». Это шанс для тех, кто хотел бы получить все преимущества инфраструктуры нового столичного района, возведенного по принципу «город в городе»!

Дома «Рафаэль» и «Гоген».

Лобби домов «Рафаэль» и «Гоген».

Все подробности по условиям покупки квартир в минских комплексах можно узнать на сайте bir.by и в отделах продаж застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 («Дана Центр», 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Офис по продаже квартир в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 («Дана Молл», 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Рынок растет, а значит пришло время приобрести собственное жилье!

ООО «Эмирейтс Блю Скай», УНП 191061449.