Александр Глеб завершил карьеру: «Понял, что хватит»

В среду состоялся предпоказ фильма Анны Эйсмонт «Наш Hleb» о карьере одного из самых успешных футболистов в истории Беларуси Александра Глеба. Это история жизненного и карьерного пути футболиста. Он вспомнил, как занимался в СДЮШОР «Динамо» на легендарной асфальтной площадке возле стадиона, годы в «Штутгарте», «Арсенале», «Барселоне». Истории о нем рассказали бывшие одноклубники Кевин Кураньи, Йенс Леманн, Фабрегас, Матье Фламини, Томаш Росицки, тренеры Арсен Венгер, Пеп Гвардиола, Виктор Гончаренко и многие другие.

В прошлом году Глеб заявлял, что собирается завершить карьеру. В начале 2020 года главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский говорил, что хочет видеть Глеба в составе своей команды, а сам футболист с учетом его опыта, мастерства и физиологии наберет форму и за две недели.

Александр и его супруга Светлана.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В феврале мы беседовали с Глебом.

- Я опытный боец, если надо, набираю форму за две недели. На самом деле отдыхаю с семьей, хочется с ними больше времени проводить. А как соскучусь по футболу - будет видно, - сказал Александр. А на вопрос, ждать ли его в «Ислочи» в качестве игрока ответил коротко: «Пока не буду говорить».

- Есть, что детям показать, когда вырастут, - сказал Александр Глеб в среду после показа. - Ощущение, как будто первый раз вышел на поле. Много эмоций и трудно их выразить. Это все чистые впечатления. Аня до этого ничего не показывала. Получилось здорово. Дай Бог, чтобы про наших спортсменов снимали такие фильмы.

- Как выбирали название? В конце фильма бывшие одноклубники по «Арсеналу» предлагали варианты названия и у всех звучало слово «Crazy» (сумасшедший, безумный, невероятный – Ред.)

- Все интервью были написаны, но название не приходило, - сказала Анна Эйсмонт. - Совершенно случайно получилось… По тексту в конце фильма есть моя эмоциональная оценка. Так и появилось на бумаге «Наш Hleb». И захотелось написать именно так: «Hleb». Получилось двойное значение. Саша даже не знал, какое будет название, он увидел это только в анонсе.

- Саша. Ты не Crazy, ты – Бомба! – реплика от проходившего возле микст-зоны главного тренера БАТЭ Кирилла Альшевского.

- Этот фильм подводит итог официально и бесповоротно?

- Да. Долго думал. Много советовался. Внутренне определился, наверное, после прошлого сезона. Хватит. Хотя сильно люблю футбол, бывает, проскакивает, что хочется выйти поиграть, принести пользу. Но в этом году будет уже 39. Семья, дети. Им надо уделять внимание. Пришел к такому решению.

Александр Глеб заявил, что завершает свою карьеруФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Каково было принять решение о завершении карьеры в год, когда сборная страны имеет реальный шанс выйти на топ-турнир? Его вашей карьере как раз не хватает.

- Знаете, если бы все сложилось по-другому, если бы сборная нуждалась во мне, наверное, я продлил бы карьеру. Но поскольку сложилось так, как вы знаете, я понял, что смысла нет ради этого продлевать карьеру и подписывать новый контракт (при Игоре Криушенко в 2018 году Глеб играл, но новый тренерский штаб сборной принял решение обойтись без футболиста – Ред.). Принял решение, что хватит.

- Если сборная выйдет на Евро-2020, может, поедете как мотиватор?

- Поеду как болельщик. Буду поддерживать свою сборную, дай Бог, чтобы они вышли. Другого шанса не будет. Если только не проведем чемпионат у себя (улыбается).

- Что дальше? Станете тренером или спортивным функционером?

- До лета хочу посвятить себя семье. Потом буду определяться. Есть желание остаться в футболе. Развивать и продвигать наш футбол.

- Вы говорили, что хотели бы провести прощальный матч на стадионе «Динамо». Так же, как Томаш Росицки в Праге.

- Эта идея есть, стремимся, чтобы ее воплотить в жизнь, и мои партнеры поддерживают. Вопрос в том, чтобы выбрать правильное время (учитывая ситуацию с коронавирусом – Ред.). Хочется подарить праздник.

Александр со своим братом Вячеславом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы снимались в клипе Вадима Галыгина. Есть еще предложения?

- От Вадима всегда есть предложения, он такой креативный. В принципе, чтобы поднять настроение нашему народу, всегда готов участвовать в таких позитивных и добрых клипах.

- Какой момент в фильме больше всего пробил на эмоцию?

- Были моменты, что слезы наворачивались. Как будто вернулся в те времена. Все понравилось. Фильм повешу в рамку, будет ждать, когда дети подрастут и будут все понимать.

- Если бы сейчас кто-то из белорусов в юном возрасте поехал в топ-чемпионат, что бы ему посоветовали?

- Терпение, уверенность в себе. С высоты прожитых футбольных лет понимаю, что всегда верил в себя. Момент в «Барселоне» надломал меня. До этого всегда шел к своей цели, плакал, но верил, что все получится. Только характер помогает. Талант – это только 10%. Если не отказываться от чего ради своей цели, то ничего не будет.