«Таких теперь не делают». Умер известный хирург и детоксиколог Валерий Васильевич Кирковский

Известный профессор умер 11 марта 2020 года.

14 января ему исполнился 71 год. Валерий Васильевич много лет заведовал отделением экстракорпоральных методов детоксикации РНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии (до недавнего времени – отделение 9-й больницы. – Ред.)

Он много оперировал, затем посвятил себя науке и знал все о гемосорбции, Уфо крови и плазмаферезе - очищении крови, которое необходимо в сотне случаев, когда больные уже отчаялись уповать на медикаментозную терапию и надеются на чудо.

- Существует более 90 заболеваний в разных сферах, которые на определенном этапе не поддаются лечению при помощи лекарств. Начиная от наркомании и алкоголизма до невынашивания беременностей, артритов и гнойных процессов, - рассказывал Валерий Васильевич. - При помощи пропускания крови через специальный уголь мы можем добиться того, что на третьи-четвертые сутки наркоман не будет ощущать тяжелых психоэмоциональных и физических страданий.

К нам приходят пациенты с аутоиммунными заболеваниями, которые сегодня появляются все чаще (ревматоидным артритом, системной красной волчанкой, синдромом Шегрена и т.п.).

Валерий Васильевич однажды вылечил меня коротким советом. До того долго болела спина, уже назначили КТ, записал на массажи известный и дорогущий мануал. Я забежала к Валерию Васильевичу на минутку, обменяться парой слов, угостить пирожными. Ну и спросить про спину. Он выслушал мой разгоряченный рассказ, серьезно глядя поверх профессорских очков. А затем начал неспешно перечислять.

- Пойдешь в аптеку, купишь парафин, отрез марли. Придешь домой, возьмешь ненужную кастрюлю, чтоб парафин растопить – обернешь в марлю, затем - в ненужный платок, целлофан и - на спину...

Только, мол, волосы береги: прилипнут- не отдерешь!

Чтоб было доходчивей, перечисляя, он рисовал для меня все это на бумаге: парафин, марлю, кастрюлю и место на спине, куда приложить разогретый парафин…

До сих пор не знаю, насколько серьезен был его совет. Но подействовали его слова мгновенно: из кабинета я вышла здоровым человеком, и больше о боли не вспоминала.

И с ним всегда было так – после каждого разговора - легчало.

- Ну что ж ты хочешь - для этого мы, врачи, и предназначены! – хохмил он при очередной встрече. Шутить он любил, и делал это мастерски! Правда, про большинство тех шуток не напишешь в СМИ, но друзья и коллеги, ухохатываясь, передают их из уст в уста которое десятилетие.

«Комсомолка» сделала с Валерием Васильевичем три больших интервью. В последнем, год назад, он снова шутя сетовал, что хоть и юбилей – 70! – а время такое «когда уже едешь с базара, а хотелось бы на…»

- Но это скорее до пятидесяти (смеется). Утром порой просыпаешься, особенно зимой, когда темно и промозгло, и думаешь: какая работа, какого лешего? Но без движения человек начинает разлагаться. Поэтому полежишь-полежишь - и вперед, там же еще столько всего интересного!..

Рассказывал, как дожить до 100 лет. И снова не поймешь – серьезно или шутя?

- Чтобы дожить до 100 лет, надо вести с младых ногтей очень рациональный образ жизни. Я знаю в Минске несколько человек, один из них даже профессор, ему уже за 90. Он, когда приходит с работы, с пяти до семи вечера - хоть камни с неба - ложится и спит. Конечно, не курит, не пьет - весьма рационально устроенный человек. Но каждый сам решает: стоит ли подчинять свою жизнь такому режиму?..

Валерий Васильевич не только спасал людей, строил дом на своей «фазенде», но и писал замечательные стихи. Чего стоит его книга стихов на белорусском языке «Сказ пра наш час»!

Не раз про него слышала – «Чумовой дядька, таких теперь не делают…»

В последнее время, когда забегала, уже не приносила пирожные – он посмеивался, что на диете, намазывал серые хрустящие хлебцы деревенским медом...

Но больше всего почему-то запомнилась концовка нашего самого первого интервью зимой 2013-го. Тогда он смело заявил, что против платной медицины, поскольку в Конституции написано, что медицинская помощь в нашей стране бесплатна и общедоступна.

- Но ведь куча платных услуг в поликлиниках и больницах! – парировала я.

- Это скверно и неправильно, потому что противоречит главному закону, - моментально становился суровым Валерий Васильевич. - Конституция - это Библия, которую нельзя нарушать никому. Если мы будем нарушать Конституцию по своему желанию, то далеко зайдем...

Рассказывал, как человек сам запускает рак, про другие болезни, про выгорание медиков. А напоследок глубоко вздохнул.

Валерий Васильевич не только спасал людей, строил дом на своей «фазенде», но и писал замечательные стихи. Чего стоит его книга стихов на белорусском языке «Сказ пра наш час»!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Есть болезни, при которых помочь нечем. Например, когда сосуд начинает расслаиваться на два-три слоя - очень сложно помочь. Все мы ходим под Богом. Никто не может сказать, что с нами сегодня ничего не случится. Поэтому люди всегда творили молитву поутру и по вечеру: «Спасибо за прошлый день и прошу следующий…» Так что - как вы там говорите: «Я думаю, что я никогда не умру!»? Вот и живите с этой светлой мыслью долгие годы, не пугайте себя и прислушивайтесь к своему организму, у вас еще есть время…

"Комсомолка" выражает родным и близким Валерия Васильевича Кирковского самые искренние соболезнования.

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