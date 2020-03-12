Белорус, работающий директором отеля в Риме: «Пугает не вирус, а экономические последствия. Туристов нет, персонал сидит дома без зарплаты»

35-летний Николай из белорусского города Микашевичи живет в Риме с женой-итальянкой и работает директором отеля. С 9 марта, когда всю Италию объявили красной зоной, он отправил в вынужденный отпуск почти всех работников.

- У нас в гостинице на 60 номеров было 40 человек персонала. Из них с 30 мы заключили нетипичный трудовой договор и отправили их в вынужденный отпуск, - говорит Николай. - Я должен был сказать им, что они целый месяц будут сидеть дома без зарплаты, потому что мы не можем обеспечить их работой и не сможем платить. Возможно, что через пару недель отель закроется, потому что большинство туристов аннулируют бронь. Думаю, что ситуация будет становиться хуже - люди перестанут приезжать. У нас есть еще 4 гостиницы в центре Рима с очень высокими рейтингами по отзывам туристов, две из них уже полностью опустели и в следующий понедельник объявят банкротство.

- Вы возвращаете туристам деньги?

- Еще до вечера 9 марта мы говорили всем, что в Риме достаточно спокойно, никаких ограничений на путешествия нет, мы все гуляем по городу и жизнь замечательна. Деньги туристам мы не возвращали, но предлагали им перенести свое пребывание в нашем отеле на другие даты, когда им будет спокойнее путешествовать. Некоторые люди возмущались, один человек даже послал меня на три буквы. Но когда по всей стране объявили карантин и половина всех броней сразу же были аннулированы, мы стали возвращать деньги. У нашего отеля хорошая репутация, и мы не хотим ее портить. Ведь потом, когда все наладится, нам нужно будет продолжать работу.

Николай живет в Риме с женой-итальянкой и работает директором отеля. Фото: личный архив.

«Вирус - это же не бомбы над головой, многие даже над ним подшучивают»

- Как люди в твоем окружении реагируют на новости про вирус? Есть паника?

- Многие боятся не вируса, а его экономических последствий. И меня не пугает вирус, я думаю, что большинство из нас им уже переболели, просто не знают об этом. Говорят, что 8% людей его даже не чувствуют. Вирус - это же не бомбы над головой, которые ты слышишь. Многие даже друг над другом подшучивают: «Ха-ха, у тебя вирус». У нас в отеле еще две недели назад было 200 туристов, большинство из которых - южные корейцы и китайцы, и мы могли от них заразиться, у многих из нас была температура под 40. Но никто не хочет проверяться, привлекать внимание СМИ. Ведь когда был зафиксирован первый случай короновируса у пары из Китая, то гостиница, где они жили, быстро опустела. А Италия в основном живет за счет туризма, и вирус наносит колоссальный удар по экономике... Но надо сказать, что некоторые люди все-таки поддаются панике - например, кто-то побежал маски скупать, кто-то в супермаркеты затариваться едой.

- Ты не запасался продуктами?

- Нет. Я прочитал в новостях, что супермаркеты будут открыты, продукты будут поставляться, никуда бежать не надо. Если нам так сказали, я доверяю этому, и большинство людей тоже доверяет. Может быть, люди сегодня там все разобрали, но завтра продукты завезут.

«Атмосфера - как во время войны в комендантский час»

- Сейчас в Италии людям рекомендуют не выходить на улицу без острой необходимости. Все действительно сидят по домам?

- Часть людей едет на работу, остальные остаются дома. Улицы опустели. Ни машин, ни людей. Ситуация странная. Атмосфера - как будто во время войны в комендантский час. Туристов нет. Там, где еще недавно были толпы людей, теперь можно увидеть 2 - 3 человека. Все стараются соблюдать дистанцию в один метр. Обычно, когда гуляешь по Риму, тебя толкают, где-то не пропускают, нет особого уважения друг к другу. А сейчас все держатся на расстоянии, и люди даже расступаются вокруг тебя. Стало приятно гулять по улицам. Хоть что-то хорошее этот вирус привнес в социум! Теперь даже во многих ресторанах убрали часть столиков, чтобы никто не сидел друг к другу ближе чем на метр, потому что иначе ресторан могут закрыть.

Улицы Рима опустели. Фото: личный архив.

- Подожди, то есть, несмотря на рекомендации сидеть дома, люди все-таки ходят в рестораны?

- Многие рестораны закрыты, но некоторые продолжают работать. Да, наверное, это итальянская легкомысленность, которая и позволила распространиться вирусу так сильно. Говорят, что в Китае эпидемия идет на спад благодаря жесткой дисциплине: людям сказали из дому не выходить - они и нос не высовывают. А здесь многие не понимают, что если тебе сказали сидеть дома на карантине, то надо сидеть, а не ехать в горы кататься на лыжах. Недавно полиция остановила пару пожилых людей, которые выехали из карантинной зоны на отдых в горы, дело дошло до суда. Наказание - от штрафа в 250 евро до 3 месяцев заключения, если покидаешь карантин без веской причины. А вчера по телевизору показывали ребят, которые ехали в аэропорт в Милане. Их остановила полиция и выяснила, что они хотели лететь в Португалию на отдых. Все, штраф. Ты никуда не должен лететь, покидать красную зону.

Теперь даже в час пик на дорогах почти нет машин. Фото: личный архив.

«А может, приехать в Беларусь и посадить картошку?»

- А у тебя были мысли о том, чтобы вернуться в Беларусь? И можно ли тебе сейчас это сделать?

- Я не планирую возвращаться. Хотя, если рассматривать такой вариант, что здесь может не быть работы или что будут выдавать по ваучерам продукты, если начнется серьезная депрессия…. Может, тогда и правда лучше приехать в Беларусь, посадить картошку и потом вернуться, когда начнутся лучшие времена? Но, насколько я знаю, если я даже куплю билет и прилечу в Беларусь, мне нужно будет по прилете заполнить декларацию с указанием причин моего приезда. И если человек, который легально живет за границей, как я, укажет, что причина приезда - это путешествие или ты просто приехал родителей проведать, то его отправят назад в Италию. Должны быть важные причины - болезнь родственника, не дай бог, или какие-то неотложные дела… Конечно, последствия вируса меня беспокоят, потому что мы привыкаем к определенному уровню жизни, и когда приходится от него отказываться, это может привести к депрессии. Проблема сейчас еще и в том, что если, к примеру, человек попадет под машину и его доставят в реанимацию, то из-за быстрого распространения вируса может сложиться ситуация, при которой врачи должны будут выбирать, кого спасать. Может не хватать мест, прямо как в военных условиях. А если женщина беременна, то хватит ли ей койки в реанимации в сложной ситуации?

Возле фонтана на Площади Республики почти нет людей. Фото: личный архив.

- Как думаешь, почему именно в Италии случилась такая сильная вспышка короновируса?

- Когда заболел первый итальянец, выяснилось, что он до этого принимал участие в марафоне, и врачи стали проверять всех, кто был в контакте с ним. Поэтому сразу был пик зараженных, но чувствующих себя хорошо пациентов. Во Франции, например, другая стратегия - там проверяли тех, кому было плохо, поэтому там не такие пугающие цифры. Плюс, конечно, сыграла свою роль итальянская легкомысленность, о которой я уже говорил... Но мы все надеемся, что эта ситуация не затянется надолго и со временем мы вернемся к нашей обычной жизни. Мы поддерживаем друг друга и стараемся не унывать.