Лукашенко отменил НДС на ввоз электромобилей, но отменить еще и растаможку нам не дает Москва

Электромобиль в Беларуси пока роскошь. В стране всего примерно 350 машин. В основном ими владеют состоятельные и продвинутые люди. Главная причина - электромобили в полтора-два раза дороже аналогов на бензине или солярке. А еще ограниченный запас хода на одной зарядке - проехать можно в среднем 150 - 300 километров. В других странах давно поняли: без стимулирования со стороны властей роста популярности электромобилей можно ждать еще долго. Поэтому там владельцам электротранспорта выплачивают разные субсидии, освобождают от определенных налогов, гарантируют бесплатные парковки и зарядки. Кажется, сегодня хорошая новость пришла и к белорусским любителям электромобилей: 12 марта Александр Лукашенко одобрил Указ о поддержке развития электротранспорта в Беларуси. Официальный текст документа пока не опубликован, однако уже известно, какие нормы он содержит.

Самое главное - при ввозе в Беларусь электромобиля из-за границы отменяется уплата НДС, который сегодня составляет 20%. Кстати, нулевой НДС на электромобили уже существовал - с сентября 2016 года по август 2017 года. За этот срок количество ввезенных электромобилей взросло в четыре раза.

Второе - бесплатная парковка электромобилей в оборудованных местах, по крайней мере до 2026 года.

Третье: чтобы простимулирровать строительство зарядных станций, земельные участки под них будут выдавать в аренду бесплатно. Станет дешевле и само оборудование - зарядные станции тоже можно будет ввозить без 20%-го НДС. Напомним, развивать сеть зарядных станций для электромобилей поручили «Белоруснефти». Сегодня в стране работает 251 зарядная станция под маркой Malanka, в основном при фирменных АЗС и в людных местах - у крупных коммерческих, спортивных и культурных объектов. Ставить зарядки также могут и другие организации или физлица.

В указе прописано и освобождение от уплаты пошлины на допуск электромобилей к участию в дорожном движении - так называемого «дорожного налога». Но тема не новая, решение освободить владельцев электромобилей от такого налога приняли еще в начале прошлого года.

ЕСТЬ ВОПРОС

А что еще можно сделать для популяризации электромобилей в Беларуси?

По мнению экспертов, есть еще пару не решенных пока проблем. Первая - трудности с сертификацией новых моделей:

- Согласно нормам, сертификация транспорта - это прерогатива наднациональных комиссий ЕвраЗЭС, - рассказал «Комсомолке» председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Михневич. - И право представлять интересы производителя в вопросе сертификации новых моделей предоставлено только одному субъекту, и он находится в России. А поскольку в России нет такой обширной стратегии развития электротранспорта, то все представители производителей не строят больших планов и не сертифицируют свои новые модели для стран Таможенного союза. Мы в Беларуси пока не в состоянии заниматься сертификацией, это дорого. И этот барьер является существенным в появлении у нас новых моделей электромобилей. Это вопрос нужно решать на нашем локальном уровне, но пока он остается открытым.

Также пока не сделан еще один решительный шаг - отмена растаможки на ввезенные автомобили. Это бы удешевило итоговую стоимость электромобиля еще на 15%. Но тут решение не только за нами, есть еще Таможенный союз. Напомним, ранее именно Беларусь выступала с инициативой отменить в ЕАЭС пошлины на ввоз таких машин. Одним из оппонентов в данном вопросе была Россия.

СЧИТАЛКА «КП»

На сколько снизятся цены на электромобили?

Для примера возьмем популярный нынче в Европе электромобиль Skoda Citigo IV. Цена новой машины со всеми платежами - $29 700. Если убрать НДС, цена снизится до $24 800, а если еще и отнять растаможку - до $21 000.

Кстати, по оптимистичным прогнозам, количество электромобилей в Беларуси к 2025 году может вырасти до 100 тысяч, а к 2027-му - до 300 тысяч.

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