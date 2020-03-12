Стало известно, когда и в какой цвет перекрасят желтые вазы с проспекта Независимости в Минске. Смотрите, что выбрали!

Вазы на проспекте Независимости стали ярко-желтыми два года назад, породив тем самым массу дискуссий. Одни были крайне возмущены столь кардинальным цветом исторических ваз, другие радовались тому, что город заиграл новыми красками. Желтые вазы даже успели стать неофициальным символом города - появились значки и магниты с их изображением. Правда, «Горремавтодор» сделал их ярко-желтыми по ошибке, не согласовав при этом цвет ваз с Минкультом, хотя был обязан это сделать, ведь именно под его опекой находятся все исторические ценности в стране, а вазы - это часть балюстрады 50-х годов.

По словам начальника управления по охране историко-культурного наследия Минкульта Натальи Хвир, отдел трижды направлял письма в «Горремавтодор» с рекомендациями о смене цвета на светло-бежевый Palazzo 180, он близок по оттенку к цвету словной кости. Цвет определили по результатам физико-химического исследования состава краски, которую использовали для ваз изначально.

Именно этот цвет рекомендовал Минкульт для ваз

И вот стало известно, что этой весной вазы все-таки перекрасят в выбранный Министерством культуры цвет. По мнению Натальи Хвир, именно он лучше всего позволит вазам вписываться во внешний вид балюстрады. Перекрасят вазы, как только установится благоприятная погода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В центре Минска откроют первый светодиоидный фонтан

В теплое время года он будет работать как привычный фонтан с подсветкой, а зимой специальные светодиоды сымитируют эффект льющихся струй воды (подробнее)

В Минске тротуары от дорог отделит живая изгородь из винограда и шиповника

В первую очередь ее высадят неподалеку от школ и детских садов, чтобы дети не смогли случайно выбежать на проезжую часть (подробнее)