Цены на одни и те же продукты в разных областях Беларуси могут различаться в два раза! Узнали, почему так

Белстат опубликовал интересные данные - средние цены февраля на товары, которые реализуются в розничной сети, то есть не только в магазинах, но и на городских рынках. В сводном списке - без малого 400 позиций. Мы их внимательно изучили и удивились - оказалось, стоимость одного и того же товара может отличаться не просто на десятки рублей, а без малого в два раза!

К примеру, кило говядины (кроме бескостного мяса) в Брестской области стоило в феврале 6,57 рубля, а в Могилевской - 11,03 рубля. Самую дешевую соленую и копченую рыбу можно было купить в столице - по 10,78 рубля, а самую дорогую - по 14,41 - на Могилевщине.

Цены на продукты повседневного спроса – муку, крупы, макароны – разнятся несущественно, но все же: килограмм гречки, например, в Гомельской области - 2,3 рубля, в Минске - 2,52 рубля. А вот с овсяными хлопьями странная история – они стоили 1 рубль 80 копеек за килограмм в магазинах Брестской области и 3 рубля 4 копейки – в Могилевской.

Разбежка цен на овощи и фрукты – в пределах 20 копеек. Так, кило картошки в Гродненской области - 60 копеек, в Минске - 83.

Отобедать в столовой дороже всего в Минске - 4,24 рубля за комплексный обед из четырех блюд, а дешевле всего - всего 3 рубля - в столовых Гродненской области. А вот рестораны в столице не самые дорогие, их переплюнула Брестчина - там за обед из четырех блюд в ресторане или кафе надо отдать 13,13 рубля. Альтернатива - съездить на обед в ресторан или кафе в Гродненскую область, там средний чек за обед 6,96 рубля.

ОДИНАКОВО СТОИТ ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Цены на вещи - мужские, женские и детские - различаются еще существеннее, чем цены на продукты. Иногда эта разница составляет больше 100 рублей. К примеру, если к весне вы решили обновить гардероб и купить женский плащ, то имеет смысл съездить в Гомельскую область, предложение местной торговли - 114 рублей 72 копейки. Такая же обновка в столичном магазине обойдется в 211 рублей 47 копеек.

А что с бытовой техникой? Статистика показывает, что средний ценник на стиральные машины в Минске - 492,69 рубля, но стоит выехать за МКАД, в Минскую область, как средняя цена на стиралку взлетает до 758,06 рубля.

В огромном перечне цен, который приводит Национальный статистический комитет, практически нет позиций с ценами, которые были бы одинаковы во всех регионах. Даже коробок спичек стоит по-разному: в Минске цена - 0,07 рубля, а в Минской, Брестской и Гродненской областях - 0,05 рубля. Исключением может быть названо дизельное топливо: по всей республике литр в феврале стоил одинаково - 1,82 рубля.

ЕСТЬ ВОПРОС

Почему такая разбежка в ценах?

- Наша цель - рассчитать изменение цены по сопоставимому товару. В статистику попадают те виды товаров, которые представлены непосредственно на территории каждого населенного пункта (который попал в наблюдение) и которые в размещенных на его территории торговых точках пользуются спросом и, что самое важное, есть в наличии, - пояснили «Комсомолке» в главном управлении статистики цен Национального статистического комитета. - Например, пропаренный рис - продукт повседневного спроса, он есть в наличии на всей территории страны и при расчете средней цены мы видим, что по стране она почти одинакова. Или стиральные машины, цены на которые по регионам разнятся. Есть модели, которые стоят дороже, а есть дешевле. Средняя цена в данном случае не говорит о том, что на данной территории стиральные машины продавались дешевле, просто их раскупили на данный момент, и в наличии пока остались только дорогие модели, которые были учтены в официальной статистике цен. Поэтому, публикуя ее, Белстат обязательно поясняет, что при расчете средней величины всегда учитываются структурные, ассортиментные сдвиги, которые влияют на общий уровень именно средней величины.

Как отличались цены на одни и те же товары в регионах страны