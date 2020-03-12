«Я чувствовала, как горит кожа»: в Витебске мужчина пытал жену утюгом, добиваясь признания в измене

Анна и Сергей прожили вместе почти 15 лет. У супругов четверо детей – трое общих и дочь Анны от первого брака. 12 марта они встретились в зале суда. Сергей в «клетке» для обвиняемых, Анна – на передней скамье. Мужчину обвиняют в истязании супруги. Сергей ведет себя уверенно, время от времени хмыкает, когда жена рассказывает о том ужасе, который ей пришлось пережить в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Иногда подмигивает Анне и улыбается. Женщину это приводит в замешательство.

О том, что случилось 30 ноября, обвиняемая и потерпевший рассказывают по-разному.

Рассказ Анны:

- В этот день Сергей с утра выпивал, а дети поехали к бабушке. Я старалась не оставлять их с ним, когда он был нетрезвый, и они сами его боялись. Мне нужно было на работу на вторую смену, но муж сказал: «Никуда не пойдешь!». Раньше он меня несколько раз не пускал на работу, один раз мне из-за этого поставили прогул и лишили премии. А второй раз дочь болела, я вызвала врача, и взяла больничный. Я боюсь его очень, если честно.

Мы сидели на кухне, Сергей выпивал, наливал и мне, но я не пила. Делала вид, что пригубливаю, и незаметно выливала водку в раковину. Около девяти часов вечера у него началась агрессия, он кричал, чтобы я призналась, что изменяла ему с начальником на работе. Потом начал бить кулаком в лицо. Я почувствовала, что кровь из губы пошла. Схватил за волосы, бил головой о кухонный уголок. Потом я очутилась на полу, не помню, или упала, или он столкнул. Свернулась калачиком, защищаясь, а он бил меня ногами. Терпела, пока могла, потом встала, убежала в зал, кричала «Помогите-спасите!», надеялась, может соседи услышат. Сергей кричал, оскорблял меня, как всегда, мат-перемат.

Потом, рассказывает Анна, Сергей бросил ее на диван и запретил подниматься. Взял утюг, включил в розетку. Сел на жену, придавив ей ноги. На Анне было только нижнее белье. Муж два раза приставил раскаленный утюг к ее руке, а потом прижал к животу. Кричал, что все равно добьется признания в измене.

- Сколько держал, не знаю. Мне показалось, вечность. Кричал: «Тебе, (нецензурное слово), не жить!». Было очень больно, я кричала, чувствовала, как кожа горит, - вспоминает Анна. – А потом он выключил утюг и лег спать.

Утром Сергей извинился, даже предложил жене помазать ожоги мазью. Но врачей не вызвал. Избитая женщина так и лежала на диване, пока не приехала ее мать с детьми. Когда Сергей вышел из квартиры, мать вызвала такси и увезла Анну к себе. Уже из квартиры матери женщину отправили в больницу.

- Я не уговаривала мать вызвать «Скорую», я просто ее вызвала, - рассказывает старшая дочь Анны. – Она же сама даже идти не могла!

- Врачи, наверное, подумали сначала, что я бомжиха какая-то, - вздыхает Анна. – Лицо было все разбито, один сплошной синяк. Не шла, а почти несли меня.

По версии Сергея, у Анны в тот день был выходной и они вместе пили водку, а потом Анна призналась ему в измене.

- Говорит, помнишь, я прогуляла? Начальник сказал, что либо уволит за прогулы, либо надо решать вопрос через постель. Я говорю, пойдем к директору, напишем на него заявление, но она не захотела, а потом говорит: «И вообще, что здесь такого?». Мне обидно стало, и я дал ей пощечину, может, три раза, четыре или пять, - рассказывает мужчина.

- Вы руку в кулак сжимали, когда давали жене пощечины? – спрашивает государственный обвинитель.

- Не помню, может, и сжимал.

Сергей, по его словам, вообще мало что помнит. А откуда на теле Анны взялись ожоги, вообще понятия не имеет.

-Может, мы подрались и она облилась кипятком? А может, она чай на себя пролила?

Ожоги на теле Анны он заметил утром, говорит мужчина.

- Почему не вызвали «Скорую»?

-Так я же пошел, купил мазь! Что у нее такого было, чтобы «Скорую» вызывать? Ну да, фингалы были, но из-за фингалов «Скорую» не вызывают, - заявляет Сергей.

Анна лечилась около месяца. От ожогов на теле женщины остались шрамы. Еле заметный – на предплечье, большой – на животе. А со шрамом на плече проблемы, ожог зарубцевался грубо, до сих пор зудит и беспокоит.

Прошло полгода, но на теле женщины до сих пор следы ожогов. На руке небольшое пятно, а на животе и плече - грубые рубцы.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Пока шло следствие, Анна подала документы на развод. Она рассказывает, что муж и раньше беспочвенно ревновал ее, скандалил, бил.

- Если приезжала с работы на такси, ревновал к таксисту. Встречал с работы, ревновал к начальнику, да к каждому столбу! В январе тоже был скандал, я хотела уйти к маме с детьми, он догнал меня, притащил обратно и избил.

- А почему вы не обращались за помощью?

- Я очень боялась его. А еще боялась, что семью могут посчитать неблагополучной, раз муж так себя ведет, и детей заберут. Так и терпела. Да и думала, что большинство семей так живет… Сейчас мне дети сами говорят: мама, не вздумай его простить!

Анна нашла в себе силы порвать с мужем-истязателем.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

За истязание супруги по ч.1 ст.154 УК РБ Сергею грозит до трех лет ограничения либо лишения свободы, с выплатой штрафа или без штрафа.

В январе в Витебске вынесли приговор мужчине, который избил жену и четырехлетнего сына и выгнал избитого малыша из дома, ребенок провел ночь в подъезде в чужой детской коляске.