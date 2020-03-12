2020-03-12T17:26:14+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске добавится пробок: из-за строительства эстакады до середины лета перекроют часть улицы Толстого

Как теперь проезжать [схема]
Геннадий МОЖЕЙКО
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О свободном проезде в этом месте на ближайшие три с половиной месяца можно забыть. Фото: скриншот yandex.byО свободном проезде в этом месте на ближайшие три с половиной месяца можно забыть. Фото: скриншот yandex.by
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С 14 марта и до конца июня закрывается кусочек столичной улицы Толстого - тот, что ведет под мост, который соединяет проспект Независимости и улицу Московскую. Там будут строить эстакаду, которая войдет в первое городское транспортное кольцо.

Движение по эстакаде разрешат не раньше 2021 года, когда 1-е транспортное кольцо будет полностью готово.

Движение по эстакаде разрешат не раньше 2021 года, когда 1-е транспортное кольцо будет полностью готово.

Напомним, соединить напрямую участок от проспекта Дзержинского до улицы Толстого решили уже давно. Развязка над проспектом Дзержинского готова, теперь дорогу дотянут до Толстого - уже снесли старые здания, включая трехэтажное здание ДОСААФ.

Предполагается, что эстакада будет готова в середине лета, а к августу движение восстановят по привычной схеме. Пока же транспорт пустят в объезд - по проезду вдоль дома № 1 по ул. Московской, , где раньше было одностороннее движение. Этот участок расширен, на нем будет организовано движение в обоих направлениях.

Движение по проезду от Московской до Толстого на время станет двусторонним. Фото: с сайта minsknews.by

Движение по проезду от Московской до Толстого на время станет двусторонним. Фото: с сайта minsknews.by

БУДЬ В КУРСЕ!

Как теперь проезжать?

Чтобы попасть с Толстого на Московскую и проспект Независимости, придется перед путепроводом свернуть налево в упомянутый съезд. Далее движение будут регулировать светофоры. Они позволят повернуть налево на Московскую (в сторону «Института культуры») или направо - на мост в сторону Независимости.

При движении с Московской на Толстого (если ехать со стороны «Института культуры») или на мост к Независимости, ничего не меняется. А вот проехать, как раньше, в сторону площади Мясникова не получится. Придется свой маршрут планировать иначе.

Как пойдут автобусы?

Автобусы изменят свое движение на ближайшие 3,5 месяца:

ЕСТЬ ВОПРОС

А что с парковками?

Пока ситуация напряженная - парковки закрыли, асфальт убрали, перекладывают коммуникации. Администрация района обещает, что после окончания работ парковки снова начнут работу.

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