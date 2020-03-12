2020-03-12T18:03:44+03:00
Спорт
КП Беларусь

Грузия просит перенести отборочный матч против белорусов

Теперь будет ждать ответ УЕФА. На кону - путевка на чемпионат Европы
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Владимир Базанов рассказал о ситуации с коронавирусом в контексте матча Грузия - Беларусь.Владимир Базанов рассказал о ситуации с коронавирусом в контексте матча Грузия - Беларусь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Федерация футбола Грузии (ФФГ) обратилась с просьбой к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести предстоящий 26 марта отборочный матч чемпионата Европы по футболу (матч плей-офф Лиги наций) со сборной Беларуси из-за ситуации, связанной с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на генсека ФФГ Давида Муджири. В Грузии выявлено 24 случая заражения.

- Для нас важным является болельщик, однако не менее важным являются интересы и здоровье игроков. У нас в сборной Грузии есть много игроков, которые играют в Европе и Америке. Из-за опасности коронавируса их путешествие и въезд усложнились. Это еще один аргумент в пользу того, почему матч должен быть перенесен, - сказал Муджири Первому каналу Грузии.

Он против того, чтобы матч проводили при пустых трибунах. Оно и понятно - тогда хозяева лишатся необходимой им поддержки.

Пока от УЕФА нет ответа. УЕФА обсудит проведение всех национальных турниров, еврокубков и Евро-2020 17 марта. Толком не знают, что будет дальше и в Белорусской федерации футбола.

– Мне сложно говорить о состоянии Грузии. Конечно, там больше зараженных или очаг там больше, чем у нас. Но принимающая сторона – они. Как все будет пока не понятно. Конечно, есть минусы этой ситуации. Много наших болельщиков хотели поехать поддержать команду. У нас есть квота на две тысячи билетов (по регламенту УЕФА определенный процент билетов в зависимости от вместимости стадиона выделяется команде гостей – Ред.), мы много продали. И наверняка, люди сейчас будут сдавать. И мы потеряем деньги. Но такая вот ситуация. Вы прекрасно видите, как сложилось в той же Италии, Швейцария … Я еще не слышал про Грузию [чтобы приняли решение о проведении матча без зрителей], - сказал глава АБФФ Владимир Базанов.

- Какие меры принимает АБФФ по защите игроков сборной?

- Мы заранее приняли меры. В техцентре (где живут игроки и персонал сборной. - Ред.) стоит вертушка на входе, чтобы не было доступа к ребятам. Меры предосторожности были приняты. Плюс все то, что надо продезинфицировать, у них будет в номерах, в коридорах.

- А в Грузии?

- А там будем думать. Естественно, отправим передовую группу, которая поедет и посмотрит, чтобы там все было сделано. Гостиницу уже выбрали.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Видеофакт. В Вилейке нетрезвого пассажира разозлила болтовня школьников в автобусе, и он распустил кулаки
В Минске «Газель» подбила маршрутку на остановке: пострадали два пассажира
Из-за эпидрасследования в Минске на индивидуальное обучение переведен один класс
ДТП с маршруткой в Минске: пострадали два пассажира
Лукашенко отменил дорожный сбор для электромобилей и подписал указ о других льготах
Кавказский гастролер в Беларуси обманывал перекупщиков золота
Белорус скрыл от врачей, что был в Италии, а у него нашли коронавирус
МАЗ сбил 8-летнюю девочку в Полоцке: возбуждено уголовное дело
Студента из Ирана, который вылечился от коронавируса, выписали из больницы
Группу студентов БГУ госпитализировали из-за коронавируса
«Белавиа» отменила рейсы в Рим из-за коронавируса
Доллар и евро резко выросли 12 марта
Белорус выбросил на границе саблю XIX века
Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: «Для паники нет оснований»
В Гомеле «заминировали» областной суд
В Каменецком районе взорвалась газовая плита, мужчина получил ожоги
Названы минимальные пороги баллов на ЦТ-2020
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом