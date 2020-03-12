Грузия просит перенести отборочный матч против белорусов

Федерация футбола Грузии (ФФГ) обратилась с просьбой к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести предстоящий 26 марта отборочный матч чемпионата Европы по футболу (матч плей-офф Лиги наций) со сборной Беларуси из-за ситуации, связанной с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на генсека ФФГ Давида Муджири. В Грузии выявлено 24 случая заражения.

- Для нас важным является болельщик, однако не менее важным являются интересы и здоровье игроков. У нас в сборной Грузии есть много игроков, которые играют в Европе и Америке. Из-за опасности коронавируса их путешествие и въезд усложнились. Это еще один аргумент в пользу того, почему матч должен быть перенесен, - сказал Муджири Первому каналу Грузии.

Он против того, чтобы матч проводили при пустых трибунах. Оно и понятно - тогда хозяева лишатся необходимой им поддержки.

Пока от УЕФА нет ответа. УЕФА обсудит проведение всех национальных турниров, еврокубков и Евро-2020 17 марта. Толком не знают, что будет дальше и в Белорусской федерации футбола.

– Мне сложно говорить о состоянии Грузии. Конечно, там больше зараженных или очаг там больше, чем у нас. Но принимающая сторона – они. Как все будет пока не понятно. Конечно, есть минусы этой ситуации. Много наших болельщиков хотели поехать поддержать команду. У нас есть квота на две тысячи билетов (по регламенту УЕФА определенный процент билетов в зависимости от вместимости стадиона выделяется команде гостей – Ред.), мы много продали. И наверняка, люди сейчас будут сдавать. И мы потеряем деньги. Но такая вот ситуация. Вы прекрасно видите, как сложилось в той же Италии, Швейцария … Я еще не слышал про Грузию [чтобы приняли решение о проведении матча без зрителей], - сказал глава АБФФ Владимир Базанов.

- Какие меры принимает АБФФ по защите игроков сборной?

- Мы заранее приняли меры. В техцентре (где живут игроки и персонал сборной. - Ред.) стоит вертушка на входе, чтобы не было доступа к ребятам. Меры предосторожности были приняты. Плюс все то, что надо продезинфицировать, у них будет в номерах, в коридорах.

- А в Грузии?

- А там будем думать. Естественно, отправим передовую группу, которая поедет и посмотрит, чтобы там все было сделано. Гостиницу уже выбрали.