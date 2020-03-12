Бюджет Белорусской федерации футбола на 2020 год 31 млн рублей

Бюджет АБФФ на 2020 год составил 31 млн рублей. Основными источниками дохода, как и раньше, остаются финансовые поступления от УЕФА и ФИФА - 17,738 млн рублей (57%). Значительная часть этих поступлений имеет целевое назначение - например, на строительство полей и манежей. Также в бюджет идут выручки от трансляции матчей - 6,295 млн рублей (20%), спонсорской помощи - 3,050 млн рублей (10%). Основная статья расходов - около 19 млн рублей - подготовка и обеспечение соревнований.

В 2019 году бюджет был меньше.