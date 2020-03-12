2020-03-12T18:09:51+03:00
Спорт
КП Беларусь

Бюджет Белорусской федерации футбола на 2020 год 31 млн рублей

На отчетной конференции АБФФ были озвучены суммы
Захар ПЛАТОНОВ
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Основные источники пополнения бюджета АБФФ - поддержка от УЕФА и ФИФА.Основные источники пополнения бюджета АБФФ - поддержка от УЕФА и ФИФА.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Бюджет АБФФ на 2020 год составил 31 млн рублей. Основными источниками дохода, как и раньше, остаются финансовые поступления от УЕФА и ФИФА - 17,738 млн рублей (57%). Значительная часть этих поступлений имеет целевое назначение - например, на строительство полей и манежей. Также в бюджет идут выручки от трансляции матчей - 6,295 млн рублей (20%), спонсорской помощи - 3,050 млн рублей (10%). Основная статья расходов - около 19 млн рублей - подготовка и обеспечение соревнований.

В 2019 году бюджет был меньше.

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