«Я помню чудное мгновенье». Бутусов пропел в Минске знаменитое стихотворение Пушкина

Вячеслав Бутусов привез в этот раз в Минск новый состав, который называется «Орден Славы». Предыдущие «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер» он распустил. Но это не значит, конечно, что и песен этих проектов он больше не поет. Минский концерт он начал с любимых народов хитов.

Вячеслав Бутусов и новый состав группы под названием «Орден Славы».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сегодня по доброй традиции в Минске будет премьера новых песен, - сказал немногословный Бутусов и впервые улыбнулся.

И прозвучали «Чудное мгновенье», «Идиот», «К Ангелам», «Аллилуия, София!», «Если я стану рыбой» и «Кровавая река» из нового альбома «Аллилуия». Зал вежливо прослушал, дожидаясь возвращения к известному материалу.

Вячеслав Бутусов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Очень тепло зрители приняли песню на стихи Александра Сергеевича Пушкина «Я помню чудное мгновенье» (язык не поворачивается назвать ее новой, учитывая, что стихотворению уже 195 лет). Бутусов рассказывал, что сочинял как-то ночью песню, и уже почти засыпая набросал текст. А когда проснулся утром, понял, что он ему до боли напоминает стихотворение Пушкина. Оказалось, оригинальное стихотворение безо всяких усилий легло на музыку. Так песня появилась в репертуаре «Ордена Славы».

Вячеслав Бутусов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В этот раз в Prime Hall был партер – то есть зрители весь концерт слушали сидя. На сцене также не происходило никакого движения – сам Бутусов весь в черном и с седой бородой стоял по левому краю сцены перед пюпитром, в который то и дело заглядывал, когда открывал глаза во время исполнения песен. Музыканты были сосредоточены на своих инструментах. Все это очень напоминало концерт классической музыки. По сути, так оно и есть - многие старые песни, даже если они прозвучали в других аранжировках, стали уже классикой. На экране в это время то и дело сменялся видеоряд. К песне "Зверь" он полностью состоял из кадров фильма «Брат» Алексея Балабанова. Его портрет мы увидели в начале и конце песни – как память о знаменитом режиссере, благодаря которому песни группы «Наутилус Помпилиус» стали невероятно известны в СССР.

P.S. Похоже, это был последний концерт в Минске в марте. Пока Бутусов пел, стало известно, что из-за коронавируса в Беларуси отменяют все концерты до 6 апреля включительно.

"Скованные одной цепью".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Счастливый обладатель виниловой пластинки за 140 белорусских рублей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Очень тепло зрители приняли песню на стихи Александра Сергеевича Пушкина «Я помню чудное мгновенье».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бутусов раздавал автографы прямо на сцене.Фото: Святослав ЗОРКИЙ