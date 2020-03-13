«Он наш современный Якуб Колас». В Минске простились с известным хирургом

Проститься с Валерием Васильевичем Кирковским в конференц-зал РНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии приехали сотни друзей, коллег и благодарных пациентов со всей Беларуси. Именитые медики несли охапки цветов и говорили в микрофон слова благодарности.

Именитые медики несли охапки цветов и говорили в микрофон слова благодарности.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы сегодня прощаемся с нашим другом, замечательным человеком, ученым, который начинал рядовым доктором, а стал авторитетом для всех нас. Мы запомним его в первую очередь, как очень принципиального человека, - рассказал заместитель директора по гематологии, руководитель республиканского центра гематологии и пересадки костного мозга РНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Анатолий Леонидович Усс. - Я помню, как Валерий Васильевич говорил: «Я всех людей делю на две категории: кто способен на поступки, и кто – нет». Это во многом ему мешало, он был очень принципиальным. А главное – честным. Мы все, кто работал с ним, часто обращались к нему за советом. Помню, как неоднократно возвращаясь с серьезных мероприятий, заходил к нему: «Валерий Васильевич, хочу с тобой посоветоваться…»

- Мы сегодня прощаемся с нашим другом, замечательным человеком, ученым, который начинал рядовым доктором, а стал авторитетом для всех нас. Мы запомним его в первую очередь, как очень принципиального человека...Фото: Павел МАРТИНЧИК

Его советы всегда были аргументированы и авторитетны и это - без лишней скромности и пафоса - человек, которому мы доверяли. И очень дорого стоит… Он прошел школу доктора, хирурга, ученого, ведущего специалиста, который основал целое направление в стране. И остался до самых последних дней не только учителем для многих, но и высшей пробы человеком…

Проститься с Валерием Васильевичем Кирковским в конференц-зал РНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии приехали сотни друзей, коллег и благодарных пациентов со всей Беларуси.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы более 40 лет работали вместе, в одной клинике, - рассказал профессор Николай Федорович Сорока. – С момента открытия 9-й больница и до последних дней мы работали с ним параллельно. Первые годы много дискутировали, обсуждали проблемы экстракорпоральной детоксикации. Валерий Васильевич был фантастическим человеком, который мог из ничего создать различные сорбенты, которых не было в Беларуси.

- Мы сегодня прощаемся с нашим другом, замечательным человеком, ученым, который начинал рядовым доктором, а стал авторитетом для всех нас.

Из подсобных материалов делались различные инструменты для лечения пациентов… И сегодня те методы, которые когда-то были научными – стали повседневной рутинной практикой, которую используют в комплексном лечении.

- Его советы всегда были аргументированы и авторитетны и это - без лишней скромности и пафоса - человек, которому мы доверяли.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Валерий Васильевич шокировал меня, когда вышла его поэма «Сказ пра наш час». Книга, которую немногие читали – после выхода из печати она была изъята соответствующими органами. Потому что – и про это сегодня не раз говорили – Валерий Васильевич был принципиальным, правдивым, иногда - бескомпромиссным.

- Он основал целое направление в стране. И остался до самых последних дней не только учителем для многих, но и высшей пробы человеком…Фото: Павел МАРТИНЧИК

И мне хочется прочитать цитаты из его книги. В книге 518 страниц, и когда я ее прочитал, я сказал ему: «Валерий Васильевич, вы - наш современный Якуб Колас. Читаешь ее, как будто «Новую зямлю»…»

- основал целое направление в стране. И остался до самых последних дней не только учителем для многих, но и высшей пробы человеком…Фото: Павел МАРТИНЧИК

- З дасягнутых вышынь жыцця

Далей нам бачыцца нямнога.

Бліжэй тут неба, чым зямля,

И чалавек бліжэй да Бога.

А чым вышэй тваё жыллё -

Тым менш цікавіць наваколле.

Бо так задумана яно,

Такая ў чалавека доля...

"Он наш Якуб Колас". Похоронили известного белорусского хирурга.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самые пронзительные слова произнесла во время гражданской панихиды ученица Валерия Васильевича - известный белорусский кардиолог Наталья Павловна Митьковская.

- Невозможно адаптироваться к мысли, что нет Валерия Васильевича. Грандиозного ученого, учителя, доктора, поэта и друга. Для меня это потрясающий друг, такого уже не будет. Надо было понять, рядом с кем находишься, уехав очень далеко за рубеж. Находясь в Японии, я поняла, что у меня консультант – человек и ученый мирового уровня. Очень щедрый, который мог за чашкой чая выдать несколько идей, никогда не вспомнив, что это исходило от него.

- Валерий Васильевич – образец честности в профессии, честности в науке и глубочайшей порядочности в жизни. И он очень любил свою семью. Очень.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Если бы он был в других обстоятельствах времени, финансовой ситуации - даже трудно представить, что бы еще он сделал в профессии...

Он был очень скромен. Никогда не давал понять, что в чем-то он выше.

Это удивительное качество для очень редких людей.

Он был прекрасным врачом. Он помнил и придумывал для каждого пациента что-то индивидуальное, самое лучшее – и это абсолютная правда.

- Валерий Васильевич – образец честности в профессии, честности в науке и глубочайшей порядочности в жизни. И он очень любил свою семью. Очень.Фото: Павел МАРТИНЧИК

И если кто-то начинал говорить, что какие-то технологии уже не в моде – он отвечал, что эффективность технологий и значение доктора в его профессии определяет очередь под его кабинетом...

Он написал свою книгу с такой любовью к белорусскому языку и к людям, что это ощущается в каждой строчке… - продолжает Наталья Павловна. - 14 января (день рождения Валерия Васильевича. – Ред.) я очень хотела его увидеть. И мы подготовились коллективом к этой встрече. И так случилось - что разминулись...

Прошло несколько недель, за все это время я не смогла к нему прийти и сказать те слова, которые очень хотела сказать ему при жизни.

Что в тот период, когда все было плохо у меня - он был единственный человек, который свой рабочий день начинал с того (при всей его безумной занятости!), что приходил ко мне в кабинет, садился в кресло напротив и говорил: «Всё пройдет. Всё встанет на свои места. Всё будет хорошо!»

И, может быть, я обязана ему тем, что я есть сейчас...

И уж точно тем, что есть кафедра кардиологии и внутренних болезней. Всегда ваша. Всегда будет в душе, очень надеюсь, что и у моих учеников тоже… Потому что Валерий Васильевич – образец честности в профессии, честности в науке и глубочайшей порядочности в жизни. И он очень любил свою семью. Очень.

- Валерий Васильевич – образец честности в профессии, честности в науке и глубочайшей порядочности в жизни. И он очень любил свою семью. Очень.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Валерия Васильевича Кирковского похоронили 13 марта 2019 года на почетном участке №1 Северного кладбища Минска.

В Минске простились с известным белорусским хирургом Валерием Кирковским.Татьяна ШАХНОВИЧ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Таких теперь не делают». Умер известный хирург и детоксиколог Валерий Васильевич Кирковский

Именно с беседы с ним «Комсомолка» начала встречи с известными медиками в рубрике «Закрытый прием». Вспоминаем все его интервью и советы [продолжение здесь]