Белорус, который вернулся из Италии и не сообщил об этом, заразил коронавирусом сына и отправил на карантин 91 человека

Батыр Бердыклычев, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси, высказался о недавнем заявлении, в котором было упомянуто, что ситуацию с коронавирусом в мире можно трактовать как пандемию.

- Если говорить совсем точно, это не является объявлением пандемией. Это больше характеристика ситуации, сложившейся во всем мире. Почему? Из-за большого количества новых случаев и быстрого роста заболеваемости. Мы ожидаем и в Беларуси рост новых случаев - это неизбежность эпидемиологического процесса.

Батыр Бердыклычев добавил, что ситуация в стране под контролем. В других странах принимают достаточно жесткие меры, чтобы не допустить распространения вируса.

- Некоторые меры могут быть чрезмерными и не всегда научно обоснованными, можно легко поддаться панике. То, что делает Беларусь, ВОЗ считает достаточным.

«В изоляции по всем регионам находятся 224 человека»

Отвечая на вопросы журналистов о том, почему в Беларуси не объявляют карантин, специалисты подчеркнули, что пока в этом нет необходимости.

- Мы пока не видим лавинообразного роста заболеваемости, - говорит начальник Главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава Елена Богдан. - Выявляем РНК вируса у контакта первого уровня по заболевшим, по завозным случаям. Есть случаи выявления на 2 - 4-й день изоляции, то есть даже на этот момент эти люди не представляли никакой опасности для общества.

- Из-за одного пациента, который не признался, что был в Италии, и не вызвал врача, когда появились симптомы, мы изолировали 91 человека, которые были с ним в контакте, - сообщила Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава. - Мужчина посещал родственников, друзей, ходил на день рождения, спортивные мероприятия. Если бы вовремя обратился - было бы меньше таких людей. Его сын тоже был в контакте с отцом - молодой человек какое-то время был носителем коронавируса и передал вирус одногруппникам.

На карантине в БГУ только одна группа, университет работает в обычном режиме.

- Наш опыт с БНТУ показал, что у тех, кто не контактировал с пациентом, ни одного случая не выявлено. За всеми остальными будет просто организовано меднаблюдение. Мы на сегодня справляемся нашими мерами первого и второго уровня реагирования, - добавила Елена Богдан.

В 20-й гимназии в Минске один класс переведен на домашнее обучение: в этом классе учится девушка, у папы которой нашли РНК вируса. У девочки результат теста отрицательный. Ее одноклассников тестируют на наличие вируса.

В Минздраве подчеркнули, что дети и молодые люди находятся вне группы риска. Чаще всего молодежь переносит заболевание легко или бессимптомно.

Сейчас в изоляции по всем регионам страны находятся 224 человека. Ни у одного из медицинских работников нет признаков заболевания или РНК вируса.

27 заболевших от 7 завозных случаев

- На сегодня РНК-вирус выявлен у 27 пациентов, 3 уже выздоровели и выписаны домой. 24 находятся в наших учреждениях. У одного - среднетяжелое состояние, у остальных - легкое или бессимптомное. Мы работаем в режиме сезонного подъема заболеваемости, - продолжает Елена Богдан.

Специалист еще раз напомнила: тем, кто приезжает из-за рубежа, обязательно нужно об этом сообщить врачам.

- Если вы вернулись из эпидемиологически неблагополучных стран, лучше принять меры по самоизоляции. Не посещать места массовых скоплений людей, не посещать родственников старших возрастов.

По словам Инны Карабан, все 27 заболевших происходят от 7 завозных случаев. Это люди из Гродно, Минска, Гомеля, Витебска, Минской области.

На брифинге рассказали и о том, как сейчас обстоят дела с другими респираторными инфекциями.

- По сравнению с прошлой неделей у нас есть снижение числа пневмоний. На 9 марта у нас было 2020 пневмоний средней и тяжелой степени тяжести, сейчас - 2002. Количество тяжелых пневмоний снизилось с 64 по 56, - рассказала Елена Богдан. Специалисты проверили все оборудование, которое может быть использовано для вентиляции легких.

- Это более 2000 аппаратов ИВЛ и 1500 напольных дыхательных аппаратов. Повторно проанализированы и детализированы планы работы наших учреждений в зависимости от эпидемиологической ситуации. В наших лечебных учреждениях достаточно лекарств и дезинфицирующих средств.

Минздрав - об ограничении массовых мероприятий: «Мы рекомендуем, но решение за организаторами»

Беларусь до 6 апреля ограничивает проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием. Тем, кто недавно вернулся из эпидемиологически неблагоприятных стран, рекомендуется временно не ходить в места, где собирается много людей: торговые центры, рестораны, кафе, кинотеатры. Для тех, кто не выезжал в последнее время за рубеж, такой четкой рекомендации нет.

- Пожилым людям пока действительно лучше воздержаться от посещения таких мест, - говорит Елена Богдан.

Напомним, именно пожилые люди находятся в группе риска - у молодых людей заболевание протекает легко или бессимптомно.

- Мы сейчас регистрируем сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями, поэтому такие меры предосторожности не будут лишними.

Категорического запрета на концерты, соревнования и другие мероприятия сейчас нет, говорят в Минздраве.

- Минздрав не то что рекомендует отменить, а именно воздержаться или перенести на более поздний срок, прокомментировала Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава. - Но организаторы будут решать сами. Есть большое количество требований для минимизации рисков: не допускать на мероприятия кашляющих и чихающих людей, применять меры по дезинфекции. Если речь идет о спортивных мероприятиях, команды должны быть размещены отдельно.

Кстати, в Киеве запретили массовые мероприятия численностью более 200 человек, в Санкт-Петербурге – более чем на тысячу человек, в Москве – на 5 тысяч человек.

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