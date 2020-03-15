2020-03-16T00:05:13+03:00
Общество
КП Беларусь

БГУ отменяет лекции из-за коронавируса

Занятия в больших аудиториях переносят на более поздний срок
Сергей ТРЕФИЛОВ
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В БГУ решили: лекций пока не будет.В БГУ решили: лекций пока не будет.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Такая информация появилась вечером воскресенья 15 марта на сайте и в соцсетях университета. Напомним, за несколько дней до этого порядка 90 студентов факультета международных отношений университета попало в карантин. Они контактировали с сыном минчанина, который, очевидно, привез заболеваний из Италии. В основном, это молодежь, которая живет в общежитии. В итоге, у пяти студентов предварительный тест дал положительный результат.

Теперь же в университете принято решение перенести на более позднее время лекционную часть занятий на всех факультетах.

«Речь не идет о переводе на дистанционное обучение и отмену занятий, а касается временных изменений в графике учебного процесса с целью избежания массового скопления людей, - объясняют в Белгосуниверситете. - В ближайший период рекомендовано использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых УСР (управляемая самостоятельная работа студентов), консультации, лабораторные и другие».

По всем вопросам организации учебного процесса в БГУ советуют обращаться в деканаты факультетов. А студентов и сотрудников вуза просят внимательно относится к состоянию здоровья как своего, так и окружающих и не принебрегать рекомендациями Минздрава и правилами личной гигиены для профилактики распространения коронавируса.

Также вуз сообщил, какие меры профилактики среди студентов и сотрудников уже приняты в БГУ. Так, на месяц ограничено посещение общежитий, в местах массового скопления людей поставлены дозаторы с антисептиками, стало больше влажных уборок с дезсредствами в учебных, административных и жилых помещениях, а проведение массовых мероприятий ограничено.

Напомним, белорусы подписали петицию об отмене занятий в учебных заведениях - под ней 15533 подписи на поздний вечер 15 марта. Но в Минздраве считают эту меру излишней, указывая, что болезней у детей встречается редко, а летальных исходов не выявлено.

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