Вольский споет онлайн, «Песняры» прервали тур по Балтии, Батракова отменила встречи: белорусские звезды меняют планы из-за коронавируса

На днях Минздрав порекомендовал отказаться от проведения массовых мероприятий с международным участием. «Комсомолка» выясняла уже, что точно отменяется из ближайших гастрольных событий. Однако и белорусские знаменитости также по своей воле и в силу обстоятельств отказываются от концертов и встреч с поклонниками.

Так, коронавирус сильно повлиял на планы писателей. Например, у известного прозаика Альгерда Бахаревича и его супруги, поэтессы и переводчицы Юлии Тимофеевой отменилась поездка на книжную ярмарку в Лейпциг. Об этом он написал в своем Фейсбуке.

- 13 сакавіка мы мусілі выступаць на Ляйпцыгскім кніжным кірмашы і прэзэнтаваць там нашыя нямецкія кнігі, - рассказал недавно Бахаревич «Комсомолке». - Нашыя імёны ўжо стаялі ў афішы, усё было арганізавана, заставалася толькі прыехаць. Але ў Ляпцыгу пасьля абмеркаваньня з арганізатарамі мясцовыя ўлады вырашылі ўсё ж не рызыкаваць і адмяніць кірмаш. Бо ў фэдэральнай зямлі Саксонія ўжо з’явіўся першы захварэлы на каронавірус. Так што застаемся ў Менску.

У Юлии Тимофеевой и Альгерда Бахаревича отменилась поездка на книжную выставку в Лейпциг. Фото: Сергей ШУПА (Фейсбук Альгерда Бахаревича)

Любопытно, что как раз с отменой ряда мероприятий в Беларуси в Фейсбуке появилась рамка от Белорусского ПЕН-центра: "Сядзі дома - пішы кнігу". И прямо в подтверждение Альгерд Бахаревич опубликовал такой пост: "Жонка ўрадавым рашэньнем увяла для нас карантын. Кожную гадзіну атрымліваю ад яе дайджэст навінаў з усяго сьвету. Сяджу дома, пішу кнігу, другую з даўно задуманай тэтралёгіі. Першай былі "Мае дзевяностыя". Таму жыву сёньня ў 1975-м. Там цікава. Тут, зрэшты, таксама".

Писательница Евгения Пастернак сообщила в своем Фейсбуке несколько дней назад, что «из-за пандемии встречи в Берлине, Райнфельдене и Франкфурте пришлось отменить». Однако Евгения не унывает, судя по записям на ее страничке, и придумала такое взаимодействие со своей аудиторией:

Евгений Пастернак и Андрей Жвалевский не поехали говорить о литературе в Германию. Фото: az-book.info

«Поскольку ближайшие несколько месяцев явно пройдут без публичных встреч и фестивалей, это шанс освоить что-то новое. Давайте поговорим на тему занятий онлайн. Не подготовка к экзаменам. Занятия с пишущими подростками, с подростками, которые начинают и бросают, но хотят научиться дописывать. Которые хотят получить совет, а не похвалу, и готовы следовать советам, делать упражнения, переписывать, научиться спокойно воспринимать критику. Готова взять пару человек бесплатно, чтоб проверить насколько это рабочая история».

Самая продаваемая по версии сети «Белкнига» белорусская литератор Наталья Батракова также сообщила: пока встреч с читателями ждать не стоит. Всего отменятся или перенесутся, как пишет писательница, до лучших времен восемь весенних встреч, включая ближайшую, которая планировалась 18 марта в Минской областной библиотеке. Свои аргументы Наталья изложила по пунктам в своем Фейсбуке, добавив, что готова подписать книгу по предварительной договоренности:

На встречи с Натальей Батраковой приходят сотни читателей. Фото: Фейсбук Натальи Батраковой

«1. На встречи приходят от 50 до 150 и более читателей, среди них много людей в возрасте. 2. Не представляю себе открытый разговор и автограф сессию, когда все, находящиеся в зале, в медицинских масках. А без них в общественных местах уже никак!!!

Меня сложно назвать паникершей, но в нынешних реалиях давайте включать разум и беречь друг друга!

P.S. Примите мои извинения, надеюсь на понимание. Организаторов договоренных встреч прошу позвонить в издательство и заранее зарезервировать время на осень. Вы в приоритете!»

Еще в пятницу 13 марта прервал свои балтийские гастроли Белорусский государственный ансамбль «Песняры». К своим поклонникам в Литве и Латвии, где как раз на тот момент заговорили о карантинных мероприятиях в связи с коронавирусом, музыканты записали видеообращение.

Госансамбль "Песняры" обещает найти новые даты для перенесенных коцнертов в Литве и Латвии. Фото: Фейсбук ансамбля

- Мы хотим поблагодарить всех жителей города Висагинас за теплый прием, полный зал и эти эмоции, - говорится в ролике. - К сожалению, хотим сказать, что следующие четыре концерта в Латвии и Литве переносятся. Все билеты действительны, мы сообщим о датах и будем ждать встречи с вами!

Сразу два концерта, запланированных на март, отменил 15 марта рок-музыкант Лявон Вольский. Первый должен был пройти уже во вторник 17 марта в связи с празднованием национального ирландского праздника Дня святого Патрика – ожидалась уже традиционная акустика. Но музыканты и организаторы решили повременить с концертом.

«Мы, музыкі і арганізатары, нясем адказнасьць за тых людзей, якія прыходзяць на нашыя канцэрты і лічым сябе абавязанымі паклапаціцца пра сваіх наведнікаў, - написано на официальной странице Вольского в Фейсбуке. - На жаль, пры ўсім вялізным жаданьні пабачыцца, мы мусім прыняць рашэньне пра перанос канцэрту, заплянаванага на аўторак. Заключная акустыка сэзону абавязкова будзе – крыху пазьней, калі небясьпека сыйдзе. Веру, што гэта адбудзецца хутка! Усе набытыя квіткі будуць дзейсныя ў новую дату… Выбачайце! Беражыце сябе і тых, хто побач. І да наступнай – спадзяюся, блізкай сустрэчы!»

Лявон Вольский перенес на неопределенный срок весеннюю акустику ко Дню святого Патрика. Фото: Фейсбук Лявона Вольского

А чуть позже появилась еще одна новость от артиста. Оказывается, на 25 марта, к 102-й годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики – Дню Воли – музыкант планировал еще и электрический концерт. Причем – бесплатный и с загадочным сюрпризом, важным для Вольского. Но и от этого выступления решено отказаться.

«Зараз сытуацыя вымушае зьмяніць і гэтыя пляны. Але ўгодкі БНР адкласьці немагчыма. Таму мы зайграем вялікі электрычны канцэрт 25 сакавіка, але - у рэжыме оnline. Прасьпяваем найлепшыя песьні, павіншуем адно аднаго, паразмаўляем з вамі - сусьветнае сеціва гэтае дазваляе. І падорым той самы сюрпрыз, які рыхтаваўся. Да ўсяго, у такога фармату ёсьць свае неацэнныя плюсы - наведаць канцэрт можна будзе зь любой кропкі сьвету».

Вместо живого электрического концерта к 25 марта Вольский даст онлайн-выступление. Фото: Фейсбук Лявона Вольского

Тем временем внесены корректировки в программу фестиваля саксофонной музыки Sax Forum Minsk 2020, который запланирован на 4 апреля в Белгосфилармонии. Его соорганизатор и один из четырех заявленных в изначальной программе артистов Павел Аракелян написал в своем Фейсбуке:

«Друзья, в связи с тем, что в Беларуси введен запрет на выступление иностранных артистов, а бесстрашные земляки не сдали ни одного билета на фестиваль Sax Forum Minsk 2020, мы объявляем чрезвычайное положение:

Программа Sax Forum Minsk 2020 поменялась на три четверти - в этом году выступят только белорусские музыканты. Фото: Фейсбук Павла Аракеляна

1. На помощь спешит отряд быстрого саксофонового реагирования из Беларуси!

2. На борьбу с пандемией отправлены самые опытные и отважные саксофонисты нашей страны!

3. Вас по прежнему ждет яркое шоу, волны оздоровительной энергии и незбываемые эмоции!

4. Каждый инструмент пройдет тщательную санитарную обработку перед началом фестиваля.

Все знают, что Саксофон - Король Джаза. Отстоим же честь короны вместе!

Кирилл "Доктор" Маценко, Александр "Антибиотик" Кравчук, Павел "Ибупрофен" Аракелян».

Таким образом, 4 апреля на сакс-форуме в Минске не выступят Витторио Кукуло из Италии, Давид Мелконян из Армении и Богдан Гуменюк из Украины.

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