«Не пустили даже на похороны»: мы побывали на закрытой границе с Украиной и провели последний автобус в Киев

На платформах гомельского автовокзала, с которых обычно отправляются автобусы в Украину, пусто. Только к 11.30 в понедельник, когда граница для иностранцев из-за коронавируса уже закрыта и отменен весь рейсовый пассажирский транспорт, на платформе появляются люди.

«Правильно, что границу закрывают - болячка есть болячка»

В это время из Гомеля отправлялся последний автобус в Киев - украинского перевозчика. Билетов нет - все распроданы.

Автобус ждет девушка Дарья, которая живет в украинском городе Славянск. В Гомель она приезжала к своему парню, с которым познакомилась в интернете.

- Мой молодой человек не сможет ко мне приехать, если карантин продлят. Будет печально, конечно… В интернете будем поддерживать связь.

Дарья приезжала к своему парню в ГомельФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Автобус ожидает еще одна украинка Анна:

- Я планировала уезжать домой 20-го марта, но пришлось сегодня. У меня в Гомеле престарелая мама, приезжала к ней в гости. Хорошо, что билет успела взять.

Лариса Григорьевна из города Черноморск тоже приезжала в Гомель к старенькой маме:

- И у меня был билет до Киева на 20 марта. Пришлось его сдавать, когда узнала, что границу закрывают - получила оповещение на телефон. Хорошо, что здесь в Гомеле брат, поэтому он будет дальше ухаживать за мамой.

Обе женщины поддерживают меру о закрытии границы:

- В этой ситуации граждане особенно должны быть законопослушными, чтобы не заболеть и не заразить близких. В Китае как закрыли границы, так и пошла на спад зараза.

Навестить маму в Гомеле приезжал и Виктор из Житомирской области:

- Я купил билет домой за неделю, а телефона у меня местного нет. Новости белорусские смотрел по телевизору - там почти ни слова про коронавирус. Ничего не говорили и про то, что Украина закрывает границу. Повезло, что попал на последний автобус.

Многим укранцам пришлось резко менять планы и уезжать домойФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Двое парней добираются аж из Литвы. Ребята ездили туда искать работу, но пришлось резко возвращаться домой:

- Наш президент попросил, чтобы все приехали на родину. Мы согласны с этим - если, не дай Бог, заболеть, то лучше уж дома. Лечение гораздо дешевле обойдется, - говорит Роман. - Но не понравилось, что плохо продумали с транспортом. Из Литвы мы добрались до Минска, там сказали, что граница закрыта и транспорт отменен. Я позвонил в консульство, там сказали, что помогут, но еще до сих пор не знают, каким образом отправлять людей домой. Посоветовали ехать в Гомель и отсюда брать такси. Это ж сколько денег пришлось бы потратить! Хорошо, что успели к автобусу.

Молодые люди сказали, что случайно узнали о закрытии границы:

- Случайно заметили новость в интернете. А если бы мы не читали новости?

С большими сумками стоят у платформы супруги Сергей и Наталья. Они приезжали к родственникам в Слуцк и должны были отправляться обратно 19 марта из Минска, но транспорт отменили:

- Пришлось раньше времени со всем своим багажом добираться. Правильно, что границу закрывают - болячка есть болячка. Придет она к нам или нет, посмотрим, но карантин нужен.

Супруги добирались в Гомель из Слуцка, а должны были ехать в Киев из МинскаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

«Домой мужиков пропустят, а вот новую вахту в Украину – нет»

Обычно оживленная трасса, которая ведет до границы и дальше на Чернигов и Киев, пустая. Подъезжаем на белорусский пункт пропуска «Новая Гута» - очередей нет, белорусские пограничники ходят в медицинских масках. Говорят, что белорусов, которые пробовали в понедельник проехать в Украину, на украинской стороне разворачивали обратно.

Дорога на пункт пропуска опустелаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Видим, как пешком через шлагбаум с большим чемоданом идет уставшая женщина. Ее тоже не пропустили украинские пограничники. Оксана Смирнова родилась в Кременчуге, но сейчас у нее российский паспорт:

- Ехала из Санкт-Петербурга, тетя умерла и лежит в морге, ее некому забрать! Я единственная племянница. Собиралась на самолете из Питера - отменили вылет! Поехала на маршрутке из Санкт-Петербурга в Киев. Потом у меня была броня на маршрутку Киев-Кременчуг. Доехала до белорусско-украинской границы - не пропустили из-за того, что карантин. Теперь буду добираться в Гомель, искать отель, звонить соседям и высылать деньги, чтобы тетю похоронили. Обратно маршрутчик даже не подвез. Шла пешком с сумками через нейтральную полосу километр. Хорошо, что ваши пограничники отнеслись с пониманием, обещали посадить на попутку, чтобы до Гомеля добраться.

Приезжал на границу и представитель «Белоруснефти». Сказал, что в Полтавской области сейчас работают около 400 белорусов, и у них заканчивается вахта. Домой мужиков пропустят, а вот новую вахту в Украину - нет. Получается, остановится процесс добычи. Скорее всего, руководство будет просить тех буровиков, которые сейчас в Украине, остаться и поработать до открытия границы.

А 14 марта с минского вокзала ушел последний поезд Минск-Киев. Причем, что удивительно, довольно пустой - свободных мест было много. На перроне трогательно прощались парочки и друзья, но ажиотажа не было. Назавтра все поезда отменили.