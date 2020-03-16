«Простое падение может деформировать аккумулятор»: у минчанина взорвалась портативная зарядка, он получил сильные ожоги

Накануне вечером 40-летний минчанин подключил портативное зарядное устройство в розетку и лег спать. Зарядка лежала у его головы. Днем 11 марта устройство взорвалось, пришлось даже вызывать спасателей. Мужчина получил ожоги головы и рук. Сейчас он в больнице, у него ожоги 1, 2 и 3 степеней (обожжено 10% тела). Это не первый случай, когда у пользователей взрываются телефоны или внешние аккумуляторы - например, в 2018 году в кармане у могилевчанина взорвались беспроводные наушники, которые заряжались от аккумулятора. Почему это происходит и как себя обезопасить?

- Аккумуляторы могут взрываться из-за короткого замыкания, перегрева или разгерметизации. Доказанных случаев того, что они взрываются из-за брака производителя, в моей практике было немного, - говорит судебный эксперт Андрей Дубровка, он занимается экспертизой поврежденных устройств. - Если это брак, производитель обычно идет навстречу - меняют либо батарею, либо устройство целиком.

Довольно часто пользователи пытаются открыть заднюю крышку чем-то острым и повреждают аккумулятор. Владелец может этого даже не заметить, но в работе телефона возникают сбои: пользователь идет в сервисный центр, там отказывают в ремонте по гарантии - после этого обращаются к нам за экспертизой.

- Правда, что телефон или зарядное нельзя оставлять в розетке на всю ночь, потому что происходит перезаряд батареи и может произойти взрыв?

- Если производитель хороший, аппарат сертифицированный, в аккумуляторе должна быть установлена система контроля, которая не допускает перезарядки. Как только уровень заряда достигает 70 - 80%, уровень тока автоматически понижается до минимума.

Но безобидное падение может деформировать аккумулятор, может испортиться система контроля. Если к этому добавляется внешнее воздействие, например, устройство перегрелось - оно вполне может взорваться.

- Какие признаки говорят о том, что телефон или зарядное использовать уже небезопасно?

- Если устройство округлилось, отклеился дисплей, задняя крышка. Может быть, он изогнулся в обе стороны - эксплуатировать его уже опасно. Для экономии в таких случаях иногда меняют только дисплей, но я бы рекомендовал заменить еще и батарею.

Он будет работать и, возможно, даже долго, но это мина замедленного действия, держать такой аппарат дома я бы не стал. Даже если видимых повреждений нет, но ваше устройство падало с высоты человеческого роста или, например, скатилось по ступенькам, лучше уже относиться к нему с подозрением, не оставлять на ночь без присмотра.

- Можно ли разговаривать по телефону, когда он заряжается от розетки?

- Если вы находитесь в зоне хорошего покрытия сотовой связи, температура в помещении нормальная - почему нет? Но, к примеру, в деревне, где плохая связь, лучше не разговаривать по телефону, включенному в розетку - устройство в этот момент работает на максимуме.

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