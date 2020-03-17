2020-03-17T00:44:59+03:00
Общество
КП Беларусь

«Звонков стало больше»: офисные работники заказывают дезинфекцию своих помещений

Волнуются и те, кто вернулся из-за границы
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Белорусы интересуются дезинфекцией офисов, квартир и общежитий. Фото: piter-dez.ruБелорусы интересуются дезинфекцией офисов, квартир и общежитий. Фото: piter-dez.ru
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Кажется, что коронавирус белорусы встречают во всеоружии. Так, офисные работники заказывают дезинфекцию своих помещений.

- Звонков стало больше, по заказам - плюс, минус. Вы 15-ый человек только за сегодня, который мне звонит, - рассказывает работник одной фирмы. - Спрашивают про дезинфекцию офисов крупных компаний, квартир, общежитий разных вузов. Кто-то приехал из-за границы, волнуется, кто-то был заражен коронавирусом.

Я рассказываю молодому человеку, что прилетела с мужем из Италии, и хотела бы продезинфицировать свою двухкомнатную квартиру. Так, за дезинфекцию "двушки" площадью 65 квадратных метров у меня запросили 210 рублей.

- В квартире погибнет все - микробы, вирусы, бактерии. На время проведения процедуры надо будет убрать из квартиры растения и домашних животных.

По словам работника, дезинфекция помещений происходит озоном.

- Ориентируетесь, что часа четыре надо будет на обработку вашей квартиры. И часа два ее надо будет выветрить. После этой процедуры в квартире будет неприятный запах пару часов. В другой фирме тоже говорят о спросе на их работу.

- Все офисы заказывают (дезинфекцию - Ред.), - рассказывает сотрудница фирмы. И заверяет, что коронавирус, если он есть в квартире, после дезинфекции точно погибнет. За работу в "двушке" фирма просит 110 рублей.

- В последнее время достаточно много стало звонков, - говорят в третьей конторе, куда я обратилась. - Звонят офисные сотрудники и просят, чтобы мы сделали дезинфекцию помещений. Некоторые уже перешли на удаленную работу.

- А просят люди сделать дезинфекцию в квартирах?

- Только пока спрашивают.

А В ЭТО ВРЕМЯ

За маску просят 3 рубля

Недавно корреспондент "Комсомолки" купила в аптеке в минском микрорайоне Уручье марлевую маску на резинке за 1,5 рубля. А вот в интернете похожую маску продают уже за 3 рубля. Так, один интернет-магазин установил ценник: 14 рублей 99 копеек за пять марлевых многоразовых масок. И 30 рублей за 10 масок. Производитель - Беларусь.

- А у вас никто не спрашивает, почему так дорого? - интересуюсь у продавца.

- Нет, - говорят мне в ответ.

Кто-то продает хлопковые многоразовые маски ручной работы. Выглядят они стильно. "Маска отлично защищает от воздействий окружающей среды, различных вирусов, ветра и пыли", - говорится в описании под товаром в интернете. Стоимость - 6 рублей.

- Она многоразовая. Ее можно много раз стирать, гладить. У нас есть разных цветов, - говорит продавец.

- Вообще большой спрос на маски?

- Пока что не очень большой. Мы пробно шьем.

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