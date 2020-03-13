«Буквально за неделю все взорвалось!»: белорусская группа Intelligency неожиданно вошла в топ-30 мировых чартов Shazam

Shazam - приложение, помогающее узнать песню, которая играет в данный момент. То есть если вы услышали трек по радио и хотите узнать, кто его исполнитель - подключаете Shazam, и он находит ее в свое базе из 11 миллионов композиций.

Буквально на этой неделе белорусская группа Intelligency ворвалась в мировой чарт Shazam с песней August из их последнего альбома Renovatio. Еще 8 марта ребята занимали 47 строчку в мировом рейтинге, а уже 12 марта поднялись на 22 место. А в чартах Беларуси, Украины и России наша группа все это время удерживает верхнюю строчку.

- Успех песни August - результат случайной цепочки событий, - рассказал «Комсомолке» солист группы Всеволод Довбня. - В нашем случае сработал TikTok (китайская социальная сеть, где пользователи - сейчас их 500 миллионов - делятся видео - Авт.): пользователи приложения стали снимать видео под наш трек, и буквально за неделю все взорвалось! Сегодня каждый пятнадцатый ролик в TikTok снят под August. Но так как пользователи не написали, кто автор трека, народ стал «шазамить». И наша статистика взлетела: буквально за неделю в SoundCloud песню August послушали миллион пользователей, на YouTube число просмотров выросло с 40 тысяч до 670!

INTELLIGENCY - AUGUST.

Группа Intelligency (электроника, техно-блюз) формально образовалась в 2012 году. Название появилось в 2013 году. Солист и гитарист - Всеволод Довбня, ди-джей - Юрий Тарасевич. «Открытие года» в белорусской музыке по итогам музыкальной премии-2016 портала Tuzin.fm. Продюсированием группы сейчас занимается белорусская компания MediaCube.

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Белорусский музыкант Олег ЛСП перепел песню Андрея Губина «Зима-холода»

Это произошло в шоу LAB c Антоном Беляевым. Фишка проекта в том, что известные артисты поют песни, которые никогда ранее не решились бы исполнить, в своей интерпретации. Таким образом артист раскрывается по-новому для своих поклонников. Кумир миллениалов Олег ЛСП выбрал хит 90-ых «Зима-холода». Версия Олега так понравилась его поклонникам, что за пару дней ее прослушали более 200 тысяч раз на YouTube. Правда, подростки даже не подозревают, что «Зима-холода» - хит звезды 90-ых Андрея Губина, и от души благодарят Олега ЛСП за новую романтическую композицию. Сам же артист хорошо помнит творчество Губина.

- Губин - важный для тебя артист? - спросил Антон Беляев на шоу.

- Одно из моих первых воспоминаний - как в 6-7 лет услышал песню «Мальчик-бродяга». Смотрел клип и думал: вроде парень молодой, песня веселая, зажигательная, но сама по себе грустная. Не могу понять, почему он бродит: у него что, нет мамы?... Губина в своем сегменте считаю гениальным как композитора и автора.