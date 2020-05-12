2020-05-12T13:50:39+03:00
Общество
КП Беларусь

«Сама люблю рок, с дочкой слушаю Тиму Белорусских. А куда деваться?»: спросили белорусов, какую музыку они слушают со детьми

Для современных подростков бывает открытием, что их новые хиты - это иногда хорошо забытые старые. Как песня «Зима-холода», которую спел кумир молодежи Олег ЛСП, а их родители слушали в 90-х в исполнении Андрея Губина
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А какую музыку вы слушаете вместе со своими детьми?А какую музыку вы слушаете вместе со своими детьми?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Ирина ЕРОМКИНА, балерина, ведущая солистка Большого театра оперы и балета, народная артистка Беларуси:

- У нас с детьми очень разные вкусы в музыке. Сын слушает совсем не понятную мне, а девчонки любят попсу. Одна дочь, к примеру, слушает Егора Крида. У него есть песня «Миллион алых роз». И она тоже не верила, что ее припев - из песни Аллы Пугачевой.

Александра ПОПОВА, главный бухгалтер:

- Вместе с взрослыми детьми ездили в Польшу на концерт «Ляписа». Мне кажется, Михалок, как никто другой, смог объединить своей музыкой разные поколения. Мой папа, которому 80 лет, тоже с удовольствием его слушает.

Мария ГЛИНСКАЯ, копирайтер:

- Я с детства приобщала дочку к альтернативной и рок-музыке, которую она слушает до сих пор. И в то время как ее подружки подпевали Бритни Спирс, она слушала Dead Can Dance, «Кино», «Агату Кристи» и т. д. Когда лет 15 назад первый раз пошли с ней на концерт «Агаты Кристи», обнимались, прыгали и чуть не плакали от радости.

Виктория ШУВАЛОВА, дизайнер:

- Мои дети, 17-летняя дочка и 14-летний сын, как и я, любят классическую музыку. Сыну больше по душе скрипка, а нам с дочкой нравится Бетховен и Вагнер, особенно опера «Летучий голландец». Мы все в музыке достаточно всеядны, поэтому вместе с удовольствием слушаем и «Ленинград», и АК-47, и «Крематорий», и Басту, и даже Круга с Розенбаумом. Сын открыл нам музыку Мияги & Эндшпиль и русский рэп.

Виктория СЛАВУЦКАЯ, логист:

- Часто слушаю любимых исполнителей, когда готовлю. Как-то 10-летний сын из своей комнаты услышал одну из песен британской инди-рок-группы alt-J, которую я обожаю. Говорит: «Какая же клевая музыка!» Признаюсь, было приятно - теперь в нашей семье два поклонника творчества этих талантливых британцев.

Лилия ПОЛЮХОВИЧ, страховой агент:

- Дочь-подросток часто включает ту музыку, которую слушает сама, - так что с творчеством ЛСП, Feduk и Монеточки я знакома. Не могу сказать, что слушала бы это сама, но очень признательна дочке, что она не считает меня занудным предком и расширяет мой кругозор. А вот за группу Little Big, которую для меня тоже открыла дочка и которая в этом году едет на «Евровидение» от России, будем болеть вместе!

Надежда ЧЕРНЯВСКАЯ, юрист:

- Сама люблю рок и постоянно говорила всем, что попса - это жесть. И что вы думаете? Моя 8-летняя дочь слушает попсу! И деваться от этого мне некуда. Надо же быть с ней на одной волне, понимать, чем она живет и дышит. И теперь дома у меня звучит и Тима Белорусских с его «Витаминкой», и много чего еще. А недавно я с легкостью и с ужасом для себя идентифицировала песню в такси - «Мандаринка» Бузовой!

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