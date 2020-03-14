«Мужья - понятие нестабильное, а самореализация зависит только от вас»: топ-10 советов от Ирины Хакамады

Ирина Хакамада выступила в Минске на Глобальном женском форуме, где давала советы, которые многим помогут поверить в себя, начать или развить карьеру, выстроить более гармоничные отношения с миром.

1. Для начала сделайте легкой челюсть

Кайф - это наслаждение, которое не требует никакого напряжения и никаких особых практик. Это вкусно поесть и хорошо выпить, слушать Шопена в консерватории, танцевать в ночном клубе под любимую музыку. Секс в этот список я не включаю - в Петербурге мне сказали, что это не наслаждение, а огромная работа. Хотя иногда везет - и все проходит без напряжения.

К сожалению, женщины где-то после 35 лет начинают забывать про наслаждение. Они становятся хозяйственными, домовитыми, больше начинают думать о том, как все укрепить, закрепить, мужа удержать. На лице появляется тяжелая челюсть, у губ - горестная складка, они смотрят на мир мудрым тяжелым взглядом и перестают быть сексуальными.

Встает вопрос: что делать? Для начала сделайте легкой челюсть. Это легко: если зажать анус, челюсть сразу расслабится.

2. Вначале карьера, потом драйв

Карьера - это когда приходится пахать и зарабатывать деньги и делать то, что вам не нравится, особенно до 30 лет. Талантливые люди, возможно, сразу понимают, кто будет скрипачкой, а кто балериной. Я узнала, кем хочу стать, только в 35 лет. До этого я пахала. Был только один принцип: я набираю опыт, и этот опыт когда-нибудь конвертирую в то, что мне нравится.

Любой опыт нужен. Я выдержала позицию инженера в НИИ Госплана, меня это бесило, но я добилась того, что стала младшим научным сотрудником, защитила диссертацию, преподавала. Это было не мое, я просто впахивала, потому что у меня не было денег, а было двое детей, второй брак, муж-гений, который, как все гении, ни хрена не получал. Поэтому я ушла в бизнес в 90-х. Вначале это был драйв, потому что свобода, но, с другой стороны, это была дикая работа. В какой-то момент я подумала: да не нравится мне это все! Эти сделки, с утра до вечера купи-продай.

В Госдуму я пошла против течения. Мне говорили, что это невозможно, но я победила. Вот это и называется - вначале карьера, а потом драйв.

Женщина должна двигаться аккуратно, в стиле айкидо, - считает Хакамада.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3. Тренируйте мозг

Человек жив, пока он двигается - занимается спортом, ходит, ездит на велосипеде… Но кроме физического движения должно быть и движение мозга, интеллектуальная работа. Как только мозг начинает совершать типичные действия - накормить, напоить, постирать, организовать - он начинает деградировать.

С интеллектуальной работой сегодня маленькая катастрофа. Недавно я была на премьере фильма «Один вдох» про знаменитую чемпионку по фридайвингу Наталью Молчанову, которая поставила все свои рекорды после того, как ее бросил муж. Главную роль играет Виктория Исакова. Я ставлю в Instagram фото с ней и пишу: «Прекрасный фильм, мне очень понравился. Я с Исаковой». И первые же 20 комментов: «А что за фильм?», «А кто стоит рядом?», «Так фильм понравился или нет?» Клиповое мышление дошло до абсурда: люди не только не читают художественную литературу - они вообще перестали что-либо читать. И в результате страдают: почему драйва нет? Потому и нет, что нет работы с личностью, нет самореализации. Только немногие из нас про себя думают: я же личность, я хочу самореализоваться и снизить риски, чтобы у меня был драйв. И тогда, что бы ни случилось - муж уйдет, изменит или умрет, дети вырастут и куда-то улетят, - у меня будет свое дело.

4. Отключайтесь от социума

Когда меня уверяют, что невозможно делать суперкарьеру, самореализовываться, быть в творческом драйве и при этом рожать детей и обхаживать мужа, я спрашиваю: кто это говорит? Это говорит социум. С тех времен, как появилось государство и мужчины захватили в нем власть, они начали вводить мифы о том, что у женщины другие мозги, она слабее, она должна рожать и сидеть дома, соединить семью и карьеру невозможно. Это было почти до 80-х годов XX века.

Соединить все можно. Секрет номер один: стирать ластиком то, что предлагает социум и что вас унижает. Не говорить себе: в этом возрасте я не могу позволить себе сделать татуировку, в этом возрасте мне уже поздно себя искать, я вообще родилась не в той семье, у меня не та фигура. Человек - существо волшебное. До сих пор никто не может понять, какова природа мысли и энергии, которая формирует совершенно другое тело и совершенно другие мозги, но она существует, просто ее надо включить, обратить взгляд внутрь себя.

Главный секрет успеха от Хакамады - верить в себя и устанавливать собственные правила игры.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

5. Добавьте логики к интуиции

У человека существует три энергии, которые бесконечно переплетаются: низменная (земная), средняя (творческая) и высокая (интеллектуальная).

Земную энергию изменить нельзя, но научиться управлять своим мозгом и своим сознанием можно, и с этим умением ничего не страшно. Главное - перенести прицел внутрь себя и своих желаний и помнить, что в любом возрасте вы прекрасная женщина и все проблемы временны.

Творческую энергию можно корректировать. У женщин она развита больше - в нас больше воображения, чувствительности, интуиции. Мужик логичен - он, к примеру, изменил, все до мелочей учел, переступает порог дома, жена смотрит и понимает: изменил. Чувствует! В этом преимущество женщин перед мужчинами, и если добавить в эту энергию мужской логики и любознательности (вам же тоже интересно, почему одни истребители летают быстрее других и что такое теория большого взрыва), то творческая энергия из чисто женской превращается в смешанную.

Третья энергия, самая сложная и крутая - интеллектуальная - у мужчин очень сильная, а у женщин (в среднем) ослаблена. Сегодня время глобальное, турбулентное. Чисто мужская энергия не дает успеха, чисто женская энергия тоже не дает счастья. Нам нужно замешать мужскую и женскую энергию. От мужчин этого не требуется, им это не дано. Мужчину в принципе изменить нельзя, с ним можно только договориться.

6. Меняйтесь!

Смешивание мужского и женского начала делают из обычной женщины женщину большого стиля. Она наслаждается жизнью, испытывает драйв от самореализации и умеет балансировать. Чувствует, что проседает женская энергия, - начинает ее подкачивать. Это легко - приодеться, надеть каблуки. Когда я заседала в правительстве, я умирала от этих совещаний. Рядом сидел Борис Немцов, он был очень внимательный мужчина. Как-то он спрашивает: «Хакамада, у тебя на ногах чулки или гольфы?» А у меня брючина чуть-чуть поднялась и из-под нее видно ажурное. Да, я на заседания надевала чулки, резинки, красное белье. Зачем? Это энергия. Ты сидишь, тебе скучно, а ты представляешь, что на тебе чулки, - и вау! Для умного человека корректировать себя, наблюдать за собой со стороны и побеждать, находить ответы на все вызовы - это же кайф.

Женщина способна измениться в любом возрасте. Во-первых, у нее работают оба полушария, она может делать несколько дел одновременно. В-вторых, у женщины нет проблемы с либидо, оно сохраняется всю жизнь, а у мужчин со временем снижается. В-третьих, у женщины нет зависимости от статусности. Была начальницей и потеряла работу - идет гувернанткой, нянькой, кем угодно, главное - заработать деньги. Мужчина так не умеет. Был начальником, а стал водителем? Да он просто сопьется от горя.

7. Поставьте семью на второе место

У мужчин на первом месте карьера и самореализация, не реализовал себя - начинается куча проблем. На втором месте - друзья и увлечения. «Мы с мальчиками на охоту… в преферанс… на рыбалку...» Мальчикам интересно с мальчиками, у девочек так не получается. И только на третьем месте у мужчины - женщина, дети и семья. Поэтому от развода не уберегает никакое количество детей.

Женские интересы другие. На первом месте - мужчина и семья, на втором - дети и семья, на третьем - работа. Если у женщины появляется свободное время - муж уехал на рыбалку, дети у бабушки, - о чем думает женщина? Помыть окна, съездить в магазин - и понеслось. Подумать, что можно одной поехать куда-то с друзьями, даже в голову не приходит. Муж уехал - все, катастрофа. Женщина на весь мир смотрит глазами мужчины, она его тень. Если она жена архитектора, то начинает разбираться в архитектуре. Если жена классического музыканта, то не вылезает, как душечка, из консерватории.

Вопрос: как не зависеть от мужчины? Очень просто - берем мужскую и женскую модель, меняем местами мотивационные интересы и делаем оптимальную модель. На первое место ставим самореализацию. Дети вырастают, мужья - понятие нестабильное, а ваша самореализация - это то, что зависит только от вас, и это прекрасно. На втором месте будет семья, на третьем - увлечения. Как только вы создадите эту модель, все получится. Главное - не спешить, менять направление аккуратно. Сперва в голове, потом по чуть-чуть в душе, а потом уже в реальной жизни.

8. Добавьте в отношения игру

Когда муж приходит с работы, он что делает? Ложится на диван и включает телевизор с вопросом: «У нас пожрать есть что-нибудь?» Если вы в ответ: «Я тоже работаю, какого черта?» (или: «Я целый день с ребенком, ты думаешь, это легко?») - все, понеслось. Мужчина от этих претензий стареет, женщина стареет, праздника нет, игры нет, и через 5 - 6 лет начинается кризис.

Я однажды провела эксперимент. Пришла с работы, дико устала, муж сидит, ждет ужин. А я легла на диван, обняла дочку, включила телевизор и произнесла: «Боже, я так устала!» Он мне: «Ты совсем с ума сошла?» Но я же не одна лежу, а с Машей. И по телевизору смотрю не футбол, а мультики, которые так любит Маша. И кто же тронет Мадонну с ребенком? Потом говорю: «Совсем нет сил. Подари мне омлет прямо сейчас, а 8 Марта можешь цветочки не дарить». Это юмор, шуточная сделка, но мужчина начинает смеяться. Если он смеется, вы победили. И все, тема исчерпана.

Совет от Хакамады: если женщина хочет не зависеть от мужчины, надо поставить семью на второе место.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

9. Не лезьте с советами к детям

Что делает мужчина, когда остается с детьми? Играет и делит с ним его увлечения. Что делает женщина, когда остается с детьми? Воспитывает. Включите в себе мужскую натуру, играйте с детьми. Все пойдет намного легче, и ребенок будет уважать вас не как мамку, а как личность. Не воспитывайте и не лезьте с советами, пока не попросят. Дети - это не обуза, а друзья. Не думайте, что если вы будете сидеть с детьми с утра до вечера и отдавать таким образом свой материнский долг, то они будут благодарны. Наоборот - дети будут уважать вас, если вы давали советы тогда, когда они просили, если вы современная, интересная и энергичная.

Когда дети в 14 - 15 лет ничего не хотят делать, никуда не хотят поступать и не понимают, чем хотят заниматься, не нужно их насиловать. Я в свое время расставила кругом книги - в туалете, ванной, на кухне. Монтень, Достоевский, Толстой, Чехов, фантастика, «Капитал» Маркса. Я ничего не говорила и никого не трогала. В какой-то момент смотрю - старший сын читает «Капитал» и начинает со мной спорить про добавочную стоимость. А младший взял Монтеня (я сама его не читала). Все сами! Когда они были студентами, я сказала, что с третьего курса карманных денег больше не дам. Один пошел таскать ящики по ночам, а второй - работать в типографию. Когда они закончили институты, я им никак не помогала, они сами нашли себе работы и сделали блестящие карьеры. Один сейчас СЕО в хорошей компании со штаб-квартирой в Лондоне, второй - в Америке, занимается IT-бизнесом.

Недавно младший говорит: «Мы тут квартиру прикупили в Москве для командировок, надо обставить, а у меня тут не складывается пока, кинь мне поллимона рублей, а я тебе через месяц верну». Проходит месяц - тишина. Я пишу: «Птичка моя, смотри, что ты мне писал». - «Ой, да, прости, я просто запарился». Он перечислил мне деньги, и я их забрала. Почему? Потому что когда будет реальная ж…, я помогу, а вот так - нет. Мужик должен быть самостоятельным.

10. Не удерживайте мужа

Как удержать мужа? Первое правило: не удерживать. Женщина, которая не боится быть одна, никогда одна не будет. Когда вы боитесь, что муж уйдет, вы становитесь травоядными. От вас идет энергия страха, мужик это чувствует и начинает этим пользоваться. Из травоядного надо превращаться в хищника, который не боится остаться один или с детенышем на руках, он сможет прокормить и себя, и детеныша. Когда женщина не боится и выстраивает товарищеские, партнерские отношения, когда мужчина для нее не охранник, не защита, не источник денег, а личность, с которой интересно, тогда вопрос, как удержать, вообще не встанет.

Да, мужчина полигамен, для него секс - это не обязательно любовь. А женщина моногамна, для нее секс - это чаще всего чувства и отношения. Что с этим делать? Ничего. Если вы обнаружили измену, решайте: вы готовы принять этот факт и перестроить модель отношений или уйти? Это всегда ваш выбор. Главное - не пытайтесь переделать мужика, из этого выйдет большая трагедия. Вы же помните, что вы у него на третьем месте? Эта река будет течь, вы не сможете изменить ее русло. Вам остается только одно - течь вместе с мужчиной в одном направлении.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ДОСЬЕ «КП»

Ирина Хакамада - популярный российский политик, бизнес-тренер, писательница. Была депутатом Государственной думы трех созывов (1993-2003), в 2004 году баллотировалась в президенты России. После ухода из политики снималась в кино, вела радио- и телепередачи, выступила соавтором линии модной одежды. Пишет книги по саморазвитию и мотивации. Преподает в МГИМО, выступает с лекциями на бизнес-форумах, читает мастер-классы о том, как быть успешным, оставаясь свободным человеком.

13 апреля Хакамаде исполнится 65 лет. Она четвертый раз замужем, у нее трое детей.

Партнером Глобального женского форума является Белинвестбанк.