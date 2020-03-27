Туризм во время коронавируса: куда бюджетно и интересно съездить в окрестностях Минска

Кто бы мог подумать, что в 2020 году белорусы вновь заинтересуются внутренним туризмом по Беларуси! В то время как в мире бушует коронавирус и новости одна страшней другой, закрываются границы и целые страны уходят на карантин, белорусская глубинка кажется тихим оазисом.

Преданья старины глубокой…

Логойск

Если вы думаете, что этой бесснежной зимой на горнолыжном курорте нечего было делать - то ошибаетесь. Жизнь тут кипит и весной, и даже летом. Прекрасное развлечение в выходной день - веревочный город, расположенный на деревьях. Записываться, правда, лучше заранее. Занятие это требует определенной сноровки, но есть маршруты посложнее и полегче. От сложности зависят и цены - от 6 до 25 рублей. Кроме того, в Логойске можно поиграть в теннис, покататься на квадроциклах, попрыгать на батуте. А еще взять напрокат ролики, велосипед, лодку или катамаран.

Но все это, если с трассы Минск - Витебск повернуть налево. А если в противоположную сторону - в сам город, получится, как говорится, совсем другая история. Были времена, когда жизнь в Логойске кипела. Он упоминался в летописях с 1078 года и уже тогда считался порубежным городом Полоцкого княжества. Логойск был экономическим и военным центром, тут даже выстроили замок для защиты от врагов. Сейчас о военном величии Логойска ничто не напоминает. Остался старинный парк, а в нем развалины некогда великолепного дворца графского рода Тышкевичей. Кажется невероятным, но раньше в Логойске хранились два старых меча с позолоченными изображениями Стефана Батория, знамя, отнятое у шведов Стефаном Чернецким, и шпага (сабля) Петра Великого. Коллекция предметов искусства насчитывала 200 картин итальянской живописи, оригинальные произведения Рима, Флоренции и Неаполя, 48 копий барельефов греческого Пантенона. Где все это сейчас? В чьих частных коллекциях? А может, что-то лежит прямо здесь, в земле? Увы, здание практически полностью уничтожили во времена Великой Отечественной войны, сохранились лишь две стены флигеля. Сейчас в парке цветут подснежники, поют птички…

А еще в парке из-под алтарной части летней церкви Свято-Николаевского храма бьет криница. И до, и после революции люди ходили сюда за целебной водой. А сейчас, когда Логойск окружили со всех сторон дачи, - и подавно. Прихожане и местные власти построили купальни, в которых круглый год можно уединяться и окунаться в воду, температура которой не больше 4 градусов.

Расстояние: Минск - Логойск - 25 км.

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Станьково

История деревни Станьково настолько удивительная, что достойна отдельного исторического романа! В Станьково выращивали ананасы, здесь была величайшая частная коллекция монет, книг и живописи, составляющая в настоящее время основу экспозиции национального музея Польши. Наконец, в Станьково в 30-х годах прошлого века снимали одну из сцен фильма «Дубровский». Имение вплоть до 20-х годов прошлого века принадлежало роду Чапских. Один из последних владельцев этих земель, граф Кароль Ян Александр фон Гуттен-Чапский, был мэром Минска. Неудивительно, что и родовое гнездо Чапские построили со вкусом и размахом. По сей день в Станьково есть что посмотреть. Во-первых, неплохо сохранилась графская скарбница, в которой раньше размещалась библиотека, нумизматическая коллекция и собрание живописи Чапских. Скарбницу связывал с жилым домом подземный ход. В парке все еще есть каменные амбар и конюшня. Сохранились жилые дома, флигель и водонапорная башня того времени. К сожалению, сам парк в запустении, но даже сейчас несложно представить, каким роскошным он был при Чапских. Дорожка через него приводит к недавно реконструированной и уже подпорченной местными любителями выпить беседке на берегу озера. На другом берегу глядит в воду церковь Святого Николая. Картинка очень живописная!

По сей день в Станьково есть что посмотреть.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Если бы в восстановление музейного комплекса вложили деньги - тут было бы туристическое паломничество, как в Несвиже. Но, увы, пока об этом можно лишь мечтать.

Расстояние: Минск-Станьково - 15 км.

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Прилуки

Прилукам повезло - здесь неплохо сохранился дворец кокетливого неоготического стиля с башенками в форме шахматной ладьи. Сровнять его с землей могли в советские годы не раз - тем более что после войны оно было сильно разрушено. Спас его, как ни странно, колорадский жук! В 1961 году ученым понадобилась станция для борьбы с колорадским жуком, и для этих целей решили восстановить… дворец. А там взялись и за другие здания - каретную, дома для рабочих, пивоварню…

Дворец неоготического стиля с башенками в форме шахматной ладьи.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Возвращаясь к расцвету дворца - здесь бывал Михаил Клеофас Огинский, автор знаменитого полонеза, так как Прилуки принадлежали одно время его дяде. Кроме того, у Чапских гостил Наполеон Орда, и благодаря его рисунку мы знаем, как выглядело это здание в 1876 году. А еще в 1926 году в усадьбе сняли первый национальный белорусский фильм «Лесная быль». Парадная лестница, на которой запечатлена на фото вся съемочная группа, существует по сей день.

Расстояние: Минск - Прилуки - 20 км.

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Заславль

Если вы едете в музей-заповедник в Заславле, обязательно нужно посетить и этнографический комплекс «Мельница» (единый входной билет 7 руб. на весь комплекс для взрослых и 5 руб. для детей). Тут вам и курганы, и городище, и дворцово-парковый комплекс. День пройдет не только весело, но и с пользой, если возьмете экскурсовода, то узнаете много нового из истории Беларуси.

Расстояние: Минск - Заславль - 30 км.

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Встретиться с дикой природой

Березинский биосферный заповедник

Это совершенно удивительный уголок природы Беларуси. До сих пор в заповеднике есть территории, куда не ступала нога человека. Можно прогуляться по деревянной дороге, проложенной посреди болота, а сопровождающий сотрудник заповедника расскажет о флоре и фауне этих мест. В вольерах вы увидите живых зубров, медведей, лосей и еще многих животных. Есть тематические экскурсии «Встречаем пернатых» с 19 марта по 10 апреля. Через Березинский заповедник проходят пролетные пути значительного количества мигрирующих птиц. Вот за ними и предлагается понаблюдать, стоит это для группы из четверых человек 52 рубля.

Березинский биосферный заповедник.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Есть удивительный двухдневный тур «Живой оркестр», во время которого вам предлагают насладиться нетронутой живой природой и увидеть ток глухарей на болотах. Стоимость тура на двоих 266 рублей. В программе проживание в гостинице, бильярд и баня.

Расстояние: Минск - Березинский заповедник - 20 км.

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Пострелять из арбалета, покататься в пролетке

Озерцо

Если вы каким-то чудом там еще ни разу не были, берите семью, термос, печеньки и отправляйтесь гулять. Среди аутентичных деревянных хат в этом музее под открытым небом «Строчицы» снято множество фильмов - в том числе и российских. Можно гулять пешком (с экскурсоводом или без) - расстояния там приличные, а можно взять с собой велосипед. Билеты: 7 рублей - взрослый, 4 руб. - дети и студенты.

Расстояние: Минск - Озерцо - 5 км

Аутентичная деревянная хата.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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Якутские горы

В этом парке активного отдыха круглый год предлагают множество сценариев развлечений. Например, поучиться стрельбе - в «Якутах» несколько разновидностей тиров: лунный, арбалетный, пейнтбольный и пневматический. Есть полосы препятствий, созданные из элементов различных программ экстремального тимбилдинга: веревочный город, спортивная полоса препятствий, включающая грязевые и воздушные этапы.

Расстояние: Минск - Якутские горы - 37 км.

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Дудутки

Знаменитый музей ремесел, где вы сможете подняться на самую настоящую ветряную мельницу, узнать больше о белорусской истории, посетить музей с любовью собранных раритетных автомобилей и выковать подкову под руководством кузнеца или посетить мастер-класс гончара. Билеты: от 14 руб. - взрослые, 7 руб. - школьники, а младше - бесплатно. Можно покататься на пролетке (7 руб.) и верхом на лошади (5 руб.). Есть номера, в которых можно остановиться - двухместный стандартный номер - 60 руб. в сутки.

Расстояние: Минск - Дудутки - 40 км.