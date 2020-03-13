Можно ли оставить ребенка дома, если опасаешься коронавируса? Спросили у Минобразования

Все больше новостей о том, что отдельные компании переходят на удаленный режим работы. Логичный вопрос, а как же быть с детьми, которые посещают сады и школы. Некоторые родители в социальных сетях всерьез обсуждают возможность оставить детей дома. Пока пишут заявления на день-два – «по семейным обстоятельствам». На это руководство школ смотрит с пониманием.

Правда, некоторые готовы со следующей недели оставить дома своего ребенка на больший срок. Говорят даже о неопределенном периоде – пока угроза коронавируса не сойдет на нет. Родители ссылаются на данные Всемирной организации здравоохранения о пандемии, а свои действия называют социальным карантином. Тут дирекция учреждения образования не спешит с решением, мол, ка же быть с учебным процессом?

«Комсомолка» спросила у пресс-секретаря Министерства образования Людмилы Высоцкой, как госорган относится к таким ситуациям. И есть ли на этот счет какие-то рекомендации руководству школ, управлениям и отделам образования?

- Рекомендация со стороны министерства может быть одна: если у детей есть конкретные симптомы простудного заболевания, плохое самочувствие, повышенная температура, то, конечно, посещать учебное заведение ребенку не надо. Тут решение одно: вызывать врача и идти на справку. Но других показаний, чтобы дети сидели дома, а не шли в школу или в детский сад, нет. Они же будут пропускать занятия, нарушится учебный процесс, - объясняет Людмила Юльяновна. - В особых, исключительных случаях, конечно, можно написать заявление и оставить ребенка дома по семейным обстоятельствам. Но – на определенный срок, который подскажут в администрации школ. По большому счету, схожие вопросы с посещаемостью уроков возникают ежегодно в связи с сезонной заболеваемостью. И, наверное, общий совет для родителей: не надо паниковать.

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