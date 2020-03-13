2020-03-13T13:36:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Можно ли оставить ребенка дома, если опасаешься коронавируса? Спросили у Минобразования

В каких случаях и на какой срок в школах примут заявление от родителей «по семейным обстоятельствам» без справки от врача?
Сергей ТРЕФИЛОВ
Поделиться:
Опасаясь ситуации с коронавирусом, некоторые родители готовы оставить детей дома на неопределенный срок.Опасаясь ситуации с коронавирусом, некоторые родители готовы оставить детей дома на неопределенный срок.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Все больше новостей о том, что отдельные компании переходят на удаленный режим работы. Логичный вопрос, а как же быть с детьми, которые посещают сады и школы. Некоторые родители в социальных сетях всерьез обсуждают возможность оставить детей дома. Пока пишут заявления на день-два – «по семейным обстоятельствам». На это руководство школ смотрит с пониманием.

Правда, некоторые готовы со следующей недели оставить дома своего ребенка на больший срок. Говорят даже о неопределенном периоде – пока угроза коронавируса не сойдет на нет. Родители ссылаются на данные Всемирной организации здравоохранения о пандемии, а свои действия называют социальным карантином. Тут дирекция учреждения образования не спешит с решением, мол, ка же быть с учебным процессом?

«Комсомолка» спросила у пресс-секретаря Министерства образования Людмилы Высоцкой, как госорган относится к таким ситуациям. И есть ли на этот счет какие-то рекомендации руководству школ, управлениям и отделам образования?

- Рекомендация со стороны министерства может быть одна: если у детей есть конкретные симптомы простудного заболевания, плохое самочувствие, повышенная температура, то, конечно, посещать учебное заведение ребенку не надо. Тут решение одно: вызывать врача и идти на справку. Но других показаний, чтобы дети сидели дома, а не шли в школу или в детский сад, нет. Они же будут пропускать занятия, нарушится учебный процесс, - объясняет Людмила Юльяновна. - В особых, исключительных случаях, конечно, можно написать заявление и оставить ребенка дома по семейным обстоятельствам. Но – на определенный срок, который подскажут в администрации школ. По большому счету, схожие вопросы с посещаемостью уроков возникают ежегодно в связи с сезонной заболеваемостью. И, наверное, общий совет для родителей: не надо паниковать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минздрав: В Беларуси уже 21 заболевший коронавирусом COVID-19, состояние удовлетворительное и средней степени тяжести

Положительные результаты дали тесты тех, кто успел пообщаться с зараженными, приехавшими из-за рубежа (читать далее)

В костелах из-за коронавируса запретили целовать кресты и иконы

Об этом говорится в распоряжении Тадеуша Кондрусевича (читать далее)

Белорусская православная церковь: «Иконы будут протирать дезинфицирующим раствором»

Прихожанам с простудой советуют остаться дома, а людям постарше - беречь себя (читать далее)

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Люди, выросшие в бедных районах, проигрывают на старте»: глава представительства Всемирного банка в Беларуси - о развитии регионов
Алекс Кремер поделился мыслями о том, сколько в Беларуси должно быть фермеров, о чем говорят неотремонтированные дороги и как правильно развивать глубинку
Белоруска о коронавирусе в Италии: «Милан похож на город-призрак из триллера. Пусто, пару человек в респираторах и страшно до мурашек»
За прогулку по городу можно заплатить €206 штрафа, а у знаменитого собора Дуомо в Милане впервые в истории нет ни души [фото и видео постапокалиптической Италии]
Белорус, работающий директором отеля в Риме: «Пугает не вирус, а экономические последствия. Туристов нет, персонал сидит дома без зарплаты»
Николай сейчас возвращает туристам деньги за бронирование, думает, не поехать ли в Беларусь сажать картошку, но даже в карантине находит что-то хорошее
Новости 24
Минздрав – об ограничении на проведение массовых мероприятий: «Мы рекомендуем, но решение за организаторами»
Раскрыли карты: в «Белнефтехиме» рассказали, сколько танкеров нефти для Беларуси прибудут в порт Клайпеды
Представитель ВОЗ: «Мы ожидаем в Беларуси рост новых случаев – это неизбежность»
В Беларуси уже 27 заболевших коронавирусом, у одного среднетяжелое состояние
В пятницу, 13 марта, доллар и евро подешевели по отношению к белорусскому рублю
Лукашенко о ситуации с коронавирусом: не поддаваться панике, но и не расслабляться
Белорусская православная церковь: «Иконы будут протирать дезинфицирующим раствором»
Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев провел две недели на карантине. Причина - коронавирус
В костелах из-за коронавируса запретили целовать кресты и иконы
С 1 апреля заработает база невыездных между Беларусью и Россией
Лукашенко: Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается
Из-за лающей собаки пьяный минчанин грозился взорвать подъезд жилого дома
Последствия непогоды: 63 упавших дерева и два поврежденных автомобиля
"Бессмертному полку" в третий раз отказали в регистрации
Сильный ветер оставил без электричества около 1000 населенных пунктов
«Прокалывали в машине колесо, а пока хозяин ставил запаску - обчищали салон»: в Минске поймали иностранцев-гастролеров
Совмин и Минздрав на экстренном заседании ограничили международные мероприятия в Беларуси до 6 апреля
Минздрав: В Беларуси уже 21 заболевший коронавирусом COVID-19, состояние удовлетворительное и средней степени тяжести
Рядом с заправкой в Бресте вспыхнул Ford: с огнетушителями побежали гаишники и очевидцы