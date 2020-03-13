С автомобильным планетарием: в Минске открылся новый автоцентр Geely «Атлант-М Боровая»

Автомобили Geely, которые производят на заводе под Жодино, давно завоевали сердца белорусов. По итогам продаж прошлого года флагманская модель Geely Atlas заняла третье место, а в целом марка Geely заняла четвертое место. В прошлом году почти семь тысяч человек стали обладателями автомобилей Geely. А в соседней России - в три раза больше. Сейчас автоцентры Geely есть во всех областных центрах, а еще в Новополоцке. Еще несколько автоцентров находятся в Минске. С 13 марта в белорусской столице появился еще один, четвертый по счету, автоцентр Geely - «Атлант-М Боровая». «Комсомолка» узнала, чем будет удивлять новый автоцентр.

С 13 марта в белорусской столице появился еще один – четвертый по счету автоцентр Geely – «Атлант-М Боровая».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самое первое и главное: за продажи Geely взялся известный холдинг «Атлант-М», в портфеле которого находятся целых 14 автомобильных брендов. В представлении компания не нуждается: она работает на рынке Беларуси, Украины и России без малого 30 лет! Сам холдинг «Атлант-М» обязывает не просто делать свою работу хорошо, но быть лучшими в отрасли, как уже заведено многолетней историей сети. Опыт работы со многими брендами аккумулируется в один, а главное - превращается в стратегию клиентского сервиса. К привычным стандартам качества теперь добавились приятные бонусы: работа с персональным менеджером (за каждым клиентом закреплен свой специалист, есть мобильное приложение и личный кабинет со всей историей автомобиля), бонусная накопительная программа, действующая во всей сети. Например, за покупку авто «Атлант-М Боровая» начисляет бонусные баллы, которыми можно оплатить до 30% стоимости товаров и услуг в будущем.

На открытии автосалона показали новый электромобиль от Geely.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- «Атлант-М» за эти годы стал символом внимательного отношения к клиентам и космических скоростей работы, - отмечает управляющий «Атлант-М Боровая» Дмитрий Игнатович. - Мы с уверенностью принимаем в команду новый автомобильную марку Geely. Отчасти и потому, что будем представлять марку с белорусской историей, так хорошо зарекомендовавшей себя и на родине, и за ее пределами. Ответственность велика, но мы уверены, что достойно представим Geely со всем опытом и доверием аудитории, которые накопили за время работы на рынке. Было приятно читать комментарии под стартовой новостью, где сами белорусы определили ключевой момент нашей стратегии: к зарекомендовавшему себя еще молодому авто-бренду Geely мы добавим высокое качество клиентского обслуживания и другие конкурентное преимущества: опыт, репутацию и персонализированный подход к каждому клиенту.

Итак, мы выделили 5 преимуществ автоцентра Geely на Боровой:

1. Продать авто и пересесть на новый - за один день. Автоцентр предлагает выгодную оценку и быстрый выкуп подержанного авто, такая система Trade In у них эффективно работает уже годами. Документы можно оформить в течение дня.

Новый электромобиль от Geely вызвал небывалый интерес у публики.Фото: Павел МАРТИНЧИК

2. Географическое расположение автоцентра. В первую очередь его оценят жители северной и восточной части Минска (Уручье, Зеленый Луг, Ангарская и так далее) - удобно добираться как за покупкой авто, так и на сервис.

Торжественное открытие автоцентра Geely «Атлант-М Боровая».Фото: Павел МАРТИНЧИК

3. Можно самому контролировать ремонт. У клиента центра есть свободный доступ в зону ремонта и возможность лично наблюдать за процессом ремонта своего автомобиля в ремзоне либо на экране монитора.

Красочное шоу на открытии нового автоцентра Geely «Атлант-М Боровая».Фото: Павел МАРТИНЧИК

4. Легкое ожидание. Если следить за ремонтом не отрываясь - не ваше, то помимо уютной клиентской зоны ожидания в автоцентре появилось полноценное кафе, а в теплое время года планируется открытие летней террасы.

Красочное шоу на открытии нового автоцентра Geely «Атлант-М Боровая».Фото: Павел МАРТИНЧИК

5. Мероприятия для клиентов. Дилер обещает уделять внимание не только продаже и сервису, но и воплощать в жизнь проекты, интересные и полезных для посетителей. Например, со следующей недели в автоцентре на некоторое время откроется самый маленький планетарий. Работать он будет прямо в машине, а стать его гостем можно будет бесплатно.

Красочное шоу на открытии нового автоцентра Geely «Атлант-М Боровая».Фото: Павел МАРТИНЧИК