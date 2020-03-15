«Подпрыгиваю, когда кашляют, а руки сами тянутся купить гречку!»: психолог советует, как не паниковать из-за коронавируса

Коронавирус распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. Власти многих стран делают все возможное, чтобы его остановить: отменяют рейсы, вводят карантин, изолируют заболевших и многое другое.

Но люди все равно воспринимают своих ближних как источник заразы, обсуждают ситуацию и накручивают друг друга:

- Как жить в ситуации неопределенности и легкой паники? Начинается туристический сезон, а путешествовать страшно. Как строить планы - непонятно, все только и говорят, что о коронавирусе! Я вроде и не хочу поддаваться панике, но уже подпрыгиваю, когда в автобусе кашляют, - пишет минчанка Ольга.

- Люди начинают вести себя неадекватно. У мужа на работе люди вернулись из Франции. Здоровые. Но коллеги подошли к начальству и попросили отправить прибывших домой, - говорит Марина.

- Подруга из Польши прислала кадры, где люди сметают все с полок, как будто завтра магазины закроют, - недоумевает Алла. - То же в Италии. Хотя назавтра все продукты на местах - бери не хочу! Нехватки еды и бумаги точно нет, и в Китае не было. Но я сама вчера потянулась рукой к макаронам и рулонам на полке!.. Почему мы так паникуем? Как держать себя в руках?

Мы спросили у специалиста.

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«В обществе чувство страха и паники многократно усиливается»

Почему вирус наводит такой ужас? Почему здравомыслящие люди сметают гречку, сахар и туалетную бумагу?

- Все дело в том, что человек не может полноценно жить и развиваться без важного компонента своей психики - эмоций, - объясняет психолог, НЛП-мастер, член Белорусского общества психологов Анна Курдюкова. - Чувство паники - это одно из самых ярко окрашенных эмоциональных состояний страха и ужаса. Испытывать его может каждый, а в социуме это состояние многократно усиливается.

Когда мы находимся среди других людей, индивидуальное сознание личности стирается, на смену ему приходит коллективное бессознательное. Объективность и критичность происходящего исчезают, теряются социальные нормы и правила, на первый план выходят инстинкты самосохранения. Что это значит? Нам становится безразлично, что делать: скупать маски или, засучив рукава, атаковать разносчиков вируса - мы будем делать то, что и остальные. В психологии это называется феноменом толпы.

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Чаще всего паника развивается из-за недостатка достоверной информации или переизбытка слухов. То есть когда человек не владеет ситуацией. Чтобы сохранить критичность происходящего и найти благоразумные варианты решения проблем, важно отличать страх от паники. Это два разных эмоциональных компонента.

Страх первичен, он всегда возникает в ответ на реальную угрозу. К примеру, в вашем окружении кто-то заболел коронавирусом. Это и есть реальная угроза. Страх помогает нам сконцентрироваться и начать решать проблему.

В панике реальной угрозы нет. Зато есть слухи, преувеличенное восприятие, состояние аффекта и отсутствие самоконтроля. Люди ничего не делают, чтобы устранить угрозу. Зато совершают бессмысленные действия на основе инстинктов, опираясь на поведение окружающих.

Попробуйте остановиться посреди людной улицы и поднять глаза к небу, словно что-то там рассматриваете. Уверяю: публика быстро примкнет к вашему занятию. Так же действует и механизм, порождающий панику - эмоциональная зараженность.

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Как держать себя в руках, если испытываете страх или чувствуете социально-паническую атаку?

- Как только вы чувствуете страх, тревогу, панику (даже самые первые признаки) - сразу начинайте дышать глубоко и медленно. Глубокий вдох, затем пауза - и медленный плавный выдох. Повторяйте 10 - 15 раз. Полностью сфокусируйте внимание на своем дыхании, не позволяйте мыслям накручивать панику. В конце упражнения слегка улыбнитесь и откройте глаза, - советует Анна Курдюкова.

Вот еще советы и правила:

- Старайтесь минимизировать стрессовые факторы в течение дня.

- Сфокусируйте внимание на своей жизни, на тех событиях, которые происходят в ней прямо здесь и сейчас. Будьте в процессе вашей жизни.

- Найдите себе занятие по душе. Чем больше эндорфинов выделяется, тем крепче иммунитет. При этом доказано, что если человек постоянно находится в негативном состоянии, физиологические способности организма снижаются.

- Высыпайтесь.

- Полноценно питайтесь.

- Помните об умеренной физической нагрузке, даже если это будет пешая прогулка после работы.

- Возьмите ответственность за свою жизнь и происходящее в ней в свои руки. Это один из самых сложных пунктов, чтобы не поддаться панике. Но в то же время наиболее действенный. Самое лучшее средство против страхов и панических атак - управлять своими мыслями.