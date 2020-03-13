2020-03-13T17:16:16+03:00
Минск
КП Беларусь

Дмитрия Быкова переносят, а «Эпидемия» все же едет в Минск: какие мероприятия пострадали из-за коронавируса

До 6 апреля Минздрав ограничивает все культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Театральные постановки в основном пройдут без измененийТеатральные постановки в основном пройдут без измененийФото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Министерство здравоохранения считает, что основная задача на сегодняшний момент - снизить риск завоза вируса из других стран. Поэтому на специальном совещании Советом министров было принято решение - до 6 апреля ограничить все культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием, - сообщила 12 марта пресс-служба Минздрава. - Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения. Основная задача - снизить риск для собравшихся.

Организаторы некоторых мероприятий уже сообщили об отмене, другие же ждут официальных документов. Так, например, сказали нам во Дворце республики, где из ближайших концертов - юмор от Квартала 95, выступление Николая Носкова 4 апреля. От организаторов стало известно об отмене шоу «Иллюзионисты».

- Уважаемые зрители! Шоу «Иллюзионисты», запланированные на 20 марта. 19:00, 21 марта 12:00, 21 марта в 16:00 и 20:00, отменены, - появилось сообщение от компании «4А-Ивент» с перечислением, где можно вернуть билеты.

Отменяется и концерт украинской группы SunSay, который должен был пройти 21 марта в клубе Hide 21 марта.

- В связи с риском заболевания коронавирусом и запретом на проведение массовых мероприятий в Беларуси с иностранными артистами, мы вынуждены отменить концерт и перенести его на неопределённый срок! Приносим свои извинения! – объясняются организаторы.

Еще одно отмененное событие - творческий вечер Дмитрия Быкова. 22 марта писатель и журналист, автор известного стихотворения «На самом деле мне нравилась только ты» должен был рассказать минчанам о стихах, которые считает для себя главными.

- К сожалению, проведение мероприятия в этой ситуации невозможно, - говорят организаторы. - Но мы сейчас общаемся с менеджером Дмитрия, чтобы найти оптимальную дату для переноса. В скором времени появится актуальная информация! Мы обязательно вернемся к вам с подробностями в ближайшее время.

А вот российская группа «Эпидемия» выступит в Минске 28 марта. Такова информация на момент сдачи номера, 13 марта. Организаторы обещают «яркое шоу из двух отделений: концептуальная постановка метал-оперы «Эльфийская Рукопись», а также полноценный хит-блок из самых известных песен группы с других пластинок».

А на концертной площадке «Прайм-холл», где и выступит «Эпидемия», пока ничего отменять не собираются.

- Заявление Минздрава носит рекомендательный характер, - объясняют позицию в «Прайм-холле».

О главной театральной отмене мы уже писали: в Могилеве не состоится театральный фестиваль «Март-контакт», к которому готовились целый год. В Большом театре пока ни о каких отменах спектаклей не сообщают. Хотя 15 марта тут ждут заслуженного артиста Ахмеда Агади из России.

- Отменилась только поездка в Германию и Австрию музыкантов нашего оркестра, - рассказывают в пресс-службе. - Они должны были играть с европейскими исполнителями, но концерты отменили.

Изменилась и международная программа форума пластических и танцевальных театров "Пластформа", который запланирован с 18 по 21 марта. Например, отменился премьерный показ спектакля LAYAZ компании Эдитты Браун из Австрии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Госансамбль «Песняры» отменяет концерты в Латвии и Литве.

- Мы хотим поблагодарить всех жителей города Висагинас за теплый прием, полный зал и эти эмоции, - записали видеообращение музыканты. - К сожалению, хотим сказать, что следующие четыре концерта в Латвии и Литве переносятся. Все билеты действительны, мы сообщим о датах и будем ждать встречи с вами!

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