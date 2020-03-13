«Это не аномалия, а нормальный март!»: в ближайшие дни будет несколько раз то теплеть, то холодать

Зимой за окном наблюдали перманентный апрель. В январе и феврале видели даже грозу. Синоптики говорят, что явление это редкое и случается в среднем раз в 15 лет.

Но и это не все! Погода в Беларуси продолжает чудить. 12 марта в Минске и других регионах - снова были гроза и порывистый ветер. Местами до 25 метров в секунду. Пока белорусы делились впечатлениями и фотографиями в соцсетях, МЧС справлялось с последствиями ненастья. В Березино у трех домов повреждена крыша, в Минской и Брестской областях ветром завалило 63 дерева, некоторые упали на машины. А в 1128 населенных пунктах, по данным «Белэнерго», случились сбои с электричеством.

Этой зимой мы видели и грозы, и радуги. Первая весенняя гроза в этом году уже тоже случилась.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На предстоящих выходных ждем от погоды новых сюрпризов!

- На выходных Беларусь накроет холодный атмосферный фронт, который идет с севера Скандинавии через Балтийское море. А вслед за ним к нам придет еще и холодный арктический воздух. В связи с этим ожидаем аномальный ход температуры, - рассказывает начальник сектора сопровождения прогнозов Белгидромета Людмила Паращук.

- Что значит «аномальный ход температуры»?

- Если обычно утром холоднее, чем днем, то сейчас будет наоборот. На выходных, 14 и 15 марта, утром будем наблюдать максимальную температуру, а днем - ее понижение. Днем градусник будет показывать 0…-5. Вместе с ветром по большей части страны будет идти дождь, переходящий в мокрый снег. Возможно, установится даже временный снежный покров высотой 1 - 4 см. На некоторых участках дорог - гололедица. Юго-западный ветер сменится северо-западным скоростью 15 - 20 м/с. Из-за этого ощущать будем совсем не такую температуру, которую будут показывать термометры. Приборы будут фиксировать -2…-3, но ощущать мы будем все -8…-10.

- И надолго у нас такой холод?

- С субботы до понедельника. Во вторник к нам снова придет теплый воздух из Атлантики. И температура опять будет выше климатической нормы. Но к следующим выходным - снова похолодание. Но это совсем не аномалия, а типичный март. Просто на фоне необычно теплой зимы нормальный март для белорусов уже стал казаться аномальным. А на самом деле март всегда устраивал нам качели - то потепление, то похолодание…

Бабушки не зря говорили: «Пришел марток - надевай 10 порток».

А что по этому поводу говорят народные приметы?

На выходных не забывайте дома зонтик и ходите аккуратно. Возможен гололед.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Этнолог: «Февральская и мартовская гроза - не аномалия»

- По всем народным приметам грозы могут наступать уже 15 февраля. И это не аномалия, - рассказывает этнолог Елена Довнар-Запольская. - Мы, белорусы, называем этот день «Грамніцамі». У нас есть такие мифологические герои как “Грамавік” и “Грамаўніца” - его жена.

Так вот, 15 февраля встречаются зима с летом - и могут случаться грозы.

У наших прадедов к этому дню была песня : «Зіма з летам сустракалася, пра здароўечка пыталася. Лета зімачку піхнула, зіме ножачку звіхнула. Зіма пайшла - плачыць, а лета пайшло - скачыць». И я тоже помню времена, когда под ногами был залежалый снег, а на улице гремели грозы.

- А как же примета «гроза на голый лес - голодный год». Старожилы ее до сих пор говорят.

- Да, такая примета действительно есть. И это действительно считается неважным знаком. Наши прадеды связывали раннюю грозу с грядущим неурожаем. Но, к примеру, в Брестской области, почки уже лопнули и на деревьях, и на кустарниках. А в Минске нет. Поэтому категорично что-то утверждать рано. Нужно посмотреть, какими будут «Саракi». Это праздник, который мы отмечаем в день весеннего равноденствия - 22 марта. Считается, что в Беларуси зима живет до 22 марта. А уже на «Саракі” прилетают 40 стай птиц. По народным приметам, если на «Саракі” будет спокойный день без сильного ветра и влаги будет достаточно,то и лето будет хорошим.

Синоптики говорят: прятать зимнюю одежду пока все же не стоит. На выходных и следующей неделе март удивит холод.Фото: Павел МАРТИНЧИК

КСТАТИ

Интересная подробность. 12 марта самый сильный ветер был зарегистрирован в Ошмянах Гродненской области. Скорость ветра составила 25 м/с. Когда синоптики стали поднимать данные по этому дню за всю историю метеонаблюдений, выяснилось, что абсолютный рекорд по скорости ветра на эту дату тоже принадлежит Ошмянам. 12 марта 1969 года там тоже зафиксировали рекордно сильный ветер. В тот день ветер дул со скоростью 35 м/с.

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