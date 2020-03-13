Турфирмы переносят групповые туры на весенних каникулах

12 марта Словакия объявила чрезвычайное положение и закрыла аэропорты. На весенние каникулы туда собиралась ехать группа белорусских школьников - примерно полсотни человек. Сейчас их словацкие каникулы под угрозой:

- Мы находимся в контакте с консулом в Словакии, - рассказали «Комсомолке» в турфирме Smile House. - Пока мы просто следим за ситуацией и ждем, что будет дальше. Родители от поездок пока не отказываются. Возможно, это из-за специфики отдыха, который мы организуем для детей: они живут в отдельной гостинице высоко в горах, и кроме нас там никого нет. Мы пока склоняемся к переносу на осенние каникулы - об этом нас просят некоторые родители и даже сами дети. Потому что полностью вернуть деньги в случае отмены поездки не получится - возврат денег достаточно затратный.

Под угрозой также весенние каникулы студентов школы иностранных языков Streamline - они собирались отправиться в Великобританию.

- Мы заботимся о здоровье своих студентов, поэтому сейчас предлагаем им перенести поездку на август, - рассказала «Комсомолке» руководитель отела международных программ. - Если такой вариант кому-то будет неприемлем, мы будем делать полный возврат денег.