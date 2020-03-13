Петицию за введение карантина в учебных заведениях Беларуси за сутки подписало больше 4500 человек

- Мы требуем усилить меры по профилактике распространения коронавируса среди людей, посещающих учреждения образования, которые являются местами массового скопления людей, - пишут инициаторы введения карантина.

Они предлагают перевести все учреждения образования страны на дистанционное обучение до тех пор, пока не устранится неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в Италии и других странах Западной Европы.

Кроме этого, авторы петиции предлагают запретить все массовые мероприятия в учреждениях образования, регулярно проводить дезинфекцию общежитий и установить обязательный 14-дневный карантин для студентов, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по COVID-19.

- Несвоевременное принятие профилактических мер в Италии привело к катастрофическому, неподъемному для системы здравоохранения уровню заражения. Похожая ситуация сложилась в Иране и Южной Корее. Чтобы избежать этого в Беларуси, нужно принять меры уже сейчас. Именно запрет на посещение мест массового скопления людей спас Китай от катастрофы и краха экономики, - говорят создатели обращения.

Они подчеркивают, что от нового вируса умирают в основном пожилые люди, и ВОЗ рекомендует не навещать их во время эпидемии.

- Но уберечь их невозможно, пока миллионы детей, молодых людей и девушек постоянно посещают школы, гимназии, колледжи, лицеи и университеты и живут с ними вместе, - говорится в тексте петиции.

По их мнению, Минздрав должен донести до правительства и президента необходимость таких мер. А Министерство образования должно разработать план по переводу всех учреждений образования на дистанционное обучение в срок не более 10 рабочих дней.

Петиция была создана 12 марта и всего за сутки ее подписали более 4500 человек. Направить в Минздрав и Минобр ее планируют 14 марта.