Александр Лукашенко о коронавирусе: «Не развалив здравоохранение с советских времен, нам удается противостать этому»

Встреча министром с главой МВД Юрием Караевым 13 марта началась с темы коронавируса. Все дело в том, что сын Караева учится в Китае и вернулся домой.

- Раздавались возгласы, что министр внутренних дел заподозрен в коронавирусе, - сказал с ходу президент. - Оказывается, живой и здоровый. (…) Это не к тому, что тут некоторые уже пописывают: «Президент заявил, что мы победили коронавирус». Ни в коем случае. Я просто не сторонник поддаваться панике. И самое главное, чтобы мы очень ответственно относились к этим вещам.

Юрий Караев объяснил, что его сын прилетел из Китая как раз в то время, когда в там объявили о распространении коронавируса.

- Он учится в военном университете, изучает китайский язык по международной программе. И, естественно, я тоже насторожился. Но ничего, уже больше месяца здесь. Возвратиться назад пока не может, - рассказал министр.

- Китайцы молодцы, они самые эффективные. Исходя из их опыта, мы заметили, что остерегаться надо людям со слабым иммунитетом и старикам, - сказал президент. - Вот старикам я бы посоветовал поменьше передвигаться, потому что любой вирус для человека с ослабленным иммунитетом опасен, тем более незнакомый.

Президент отметил, что бороться с распространением заболевания поможет милиция.

- Без милиции мы никак. Но не надо никого хватать, не надо никого напрягать. Просто надо советовать людям, особенно старикам, где-то помочь, подсказать. Если кому-то надо, хлебушка и молока в магазине приобрести и отнести. Лучше пускай они побудут дома, - добавил президент.

И упомянул о первом случае выявления коронавируса в Беларуси. Напомним, инфекция была обнаружена у иранского студента, он уже выписан из больницы.

- Слава богу, жив и здоров, - сказал Александр Лукашенко.

Президент высоко оценивает белорусскую медицину.

- Эта зараза всегда у нас по весне, пусть не такая, а другая. Не развалив здравоохранение с советских времен, нам удается противостать этому. Но ни в коем случае расслабляться нельзя, - подчеркнул он. - Паника только ухудшает ситуацию.

Президент рассказал о схеме, по которой в Беларуси борются с коронавирусом.

- Мы работаем на самом ближнем контуре. Даже не при проявлении каких-то вирусов, не только коронавируса, мы работаем при малейшем подозрении. Если коснулось, если где-то там человек был, мы его проверяем! Даже без подозрения на коронавирус, только потому, что был за границей. И все окружение тоже проверяем. Это то, что не делалось в Италии. Это данные ВОЗ. Италия не работала на первом-втором уровне. И только когда заболел - начинали лечить. (…) Мы ничего не скрываем, чтобы не было паники. Но людей предупреждаем: будьте аккуратными. При первой же настороженности в отношении себя останься дома, не ходи по улице и не рискуй не только собой, но и окружающими. Вот главный метод борьбы с этой заразой.

ПОДРОБНОСТИ

Глава МВД: «Я настороженно отнесся к себе и сыну»

Министр рассказал журналистам подробности своего добровольного карантина. Оказалось, он присутствовал на совещании, среди участников которого оказался человек, зараженный коронавирусом.

- Я принял меры (уверен, это сделали и остальные участники совещания), чтобы обезопасить себя и в первую очередь окружающих и на раннем этапе выявить возможный вирус. Прошло две недели, ничего не подтвердилось, все участники совещания живы, здоровы, чего и всем желаю, - цитирует belta.by слова Юрия Караева.

Еще один фактор риска - его сын, который действительно вернулся домой из Китая ровно в то время, когда там диагностировался всплеск случаев заражения коронавирусом.

- Поэтому я также настороженно отнесся к себе и сыну. Сразу, когда проанализировал свои контакты, позвонил министру здравоохранения, чтобы проверяла не ведомственная поликлиника или госпиталь. Для полной объективности ко мне прибыл специалист из центра гигиены и эпидемиологии, взял анализы на коронавирус, а заодно и на грипп.

Пока не стали известны результаты, глава МВД ограничил контакты.

- Я не почувствовал недомогания, занимаюсь спортом, полностью занят весь трудовой день. Но стараюсь ограничить контакты там, где без них можно обойтись, - обобщил Юрий Караев.