В магазинах Беларуси собираются разрешить заворачивать продукты в свою газетку

Очередные изменения, направленные на защиту природы от лишнего пластика, скоро могут принять в Беларуси. Сейчас крупные магазины обязаны иметь в наличии бумажные пакеты, кроме того, покупатель имеет право прийти в магазин со своим фасовочным пакетом, авоськой или контейнером. При одном условии - если принесенная тара чистая. Но сейчас в Минздраве обсуждают, не убрать ли запрет на «отпуск пищевой продукции в грязную тару покупателя и печатную макулатуру». В МАРТ считают, что это позволит потребителю исключить лишние траты на упаковку, а природе - спастись от лишнего пластика.

- В скором времени будет отменена норма о том, что запрещается отпуск пищевой продукции в тару покупателя. Потребителю можно будет использовать свою тару, какую-то многоразовую упаковку для приобретения тех или иных товаров, - рассказала БелТА начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик.

Здесь важно пояснить, что запрета на упаковку продуктов покупателю в его тару никогда и не было, речь идет только об упаковке сомнительной чистоты.

- У нас не существует прямого запрета на то, чтобы положить товар в тару покупателя при условии, что она чистая, - говорят в пресс-службе МАРТ.

Но многие продавцы не продавали на всякий случай - боялись, что на глаз не отличат чистый пакетик от грязного. Мол, вы можете по пути на кассу передумать, а что делать с этой куриной ногой дальше - неясно. Покупатели и экологи считают, это излишняя предосторожность.

- Минздрав сейчас над этим работает, но решение пока не принято. Как это будет юридически оформлено, пока непонятно, - говорит замдиректора Центра экологических решений Евгений Лобанов. - Магазины и сейчас могут отпускать продукты в чистую тару покупателя. Но у них нет уверенности, что в случае чего (например, отравления) можно будет доказать, что виновата не их продукция, а грязная тара. Но на мой взгляд, это чрезмерная забота и предосторожность. Если смотреть опыт крупных торговых международных сетей, они, наоборот, стимулируют покупателей приходить со своей тарой. Это нормальный тренд, но хотелось бы, чтобы такие изменения затронули не только магазины. Например, сейчас многие школы вынуждены использовать одноразовые стаканчики для кулера с водой, потому что этого требует санстанция. Для них было хорошо также разъяснить, что такого запрета нет.

Магазины против такого нововведения, по крайней мере, сейчас.

- Принять такое решение сейчас - значит, расширить зону риска из-за коронавируса. В более далекой перспективе вполне возможно, потому что это экономия и забота об экологии, - говорит председатель Ассоциации розничных сетей Наталия Шаблинская. - Но кто будет виноват в случае, если мы продадим салат в плохо вымытую банку покупателя, а он отравится? Если вводить такую норму, то нужно как-то разделить зону ответственности между торговлей и покупателем.