В НХЛ и НБА из-за коронавируса приостановили чемпионаты, в Беларуси матчи проводят со зрителями

В четверг из-за коронавируса минимум на две недели приостановили чемпионат НБА. Диагноз COVID-19 подтвердился у игроков «Юты Джаз» Руди Гобера и Эмануэля Мудиай. Лига рекомендует игрокам не покидать города, в которых базируются команды, и по максимуму проводить время дома. До 16 марта запрещены групповые тренировки и встречи. Врачи клубов раз в день должны спрашивать баскетболистов о состоянии их здоровья. В залах рекомендуют тренироваться на дистанции друг от друга, используя правило «один игрок, один тренер, одно кольцо».

Отменили и матчи студенческой лиги NCAA, в которой тоже большая аудитория. Баскетбольный сезон приостановили и в Евролиге. Сезон в бейсбольной лиге MLB должен был стартовать 26 марта, но и его перенесли. Под угрозой срыва бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном в Нью-Йорке.

НХЛ приостановила сезон следом за НБА. Матчи плей-офф КХЛ проходят без зрителей. Хоккейные чемпионаты отменены в 10 странах Европы (Австрия, Чехия, Германия, Венгрия, Норвегия, Польша, Швейцария, Словения и Словакия).

Еще раньше отменен чемпионат мира по фигурному катанию в канадском Монреале. Теннисисты на ближайшие дни остались без турниров. Ранее топ-турниры уровня Индиан-Уэллса полностью отменяли только из-за Второй мировой войны и Великой депрессии (1935 год).

Отменили заключительный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене. Этап в финском Контиолахти пройдет без зрителей, как это было на прошлой неделе в чешском Нове Месте. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменен (должен был пройти на этих выходных).

КСТАТИ

А что в Беларуси?

Минздрав рекомендовал ограничить массовые спортивные мероприятия с международным участием. То есть матчи плей-офф хоккейного чемпионата и ответные игры ¼ финала футбольного Кубка Беларуси в ближайшее время должны пройти в обычном формате со зрителями, если не поступят новые рекомендации. Но воскресный матч Единой лиги ВТБ между минскими «Цмоками» и пермской «Пармой» перенесен. Решение приняло руководство лиги для всех матчей, учитывая, что многие команды недавно играли с соперниками из Италии, Франции, Германии, Испании, а также других стран, объявивших о неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). В Эстонии, клуб которой играет в лиге, объявлено чрезвычайное положение. Лига планирует доиграть сезон, когда ситуация нормализуется.

ПРИЕХАЛИ

Пройдет ли Олимпиада?

12 марта в Олимпии стартовала эстафета олимпийского огня. Но уже на следующий день НОК Греции после консультаций с министерством здравоохранения этой страны и МОК отменил эстафету. В том числе из-за ажиотажа - несмотря на рекомендации, собралось большое количество зрителей.

Начались разговоры, что Олимпиада и вовсе может быть перенесена. Даже член исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси сообщил: из-за распространения коронавируса оптимальным решением будет перенос Олимпиады на два года. Вскоре глава оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори выступил с опровержением и добавил, что Такахаси извинился за свои высказывания, мол, это были лишь предположения.

Глава МОК Томас Бах убеждает, что перенос или отмена Игр в Токио не рассматривается. Так что спортсмены должны продолжать активно готовиться к Играм. МОК работает над поиском решений проблем, с которыми сталкиваются организаторы. Более актуальный вопрос - отмена и перенос турниров олимпийской квалификации по различным видам спорта. Для спортсменов видов спорта, которые наиболее пострадали от коронавируса, могут даже увеличить количество мест на Олимпийских играх.