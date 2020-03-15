9 простых правил, чтобы не заболеть коронавирусом в офисе

Сидячая работа в закрытом помещении, отсутствие свежего воздуха, накопление стресса, давка в общественном транспорте в час пик увеличивают риски вирусного заболевания, пишет кадровый портал. Однако, оказывается, уберечься от инфекции гораздо легче, чем кажется на первый взгляд – часто для этого достаточно соблюдать лишь несколько простых правил.

1. Поддерживайте температуру и влажность

Оказывается, для того, чтобы легким лучше дышалось, а слизистые оболочки не пересыхали, температура воздуха в помещении должна быть около 20 , а влажность - 40-70%. Казалось бы, какая вирусу разница, какая влажность в помещении? Оказывается, разница есть и существенная.

Дело в том, что сухой воздух обеспечивает идеальную среду для распространения вирусов, в т.ч. вируса гриппа. Каждый раз, когда человек чихает или кашляет, он выпускает "туман" частиц из носа и рта. Во влажном воздухе эти частицы остаются достаточно большими и оседают на пол. Но в сухом воздухе они разбиваются на меньшие частицы и могут оставаться "на плаву" часами, а то и сутками. В результате этого обитатели слишком сухого помещения зимой дышат "коктейлем" из мертвых клеток, слизи и вирусов всех, кто недавно заходил в комнату.

В масштабах большого офиса идеальных параметров достичь трудно, но покупать увлажнитель воздуха не обязательно. Уменьшите температуру отопления (чаще всего она выше нормы), принесите в офис вазоны с цветами и периодически сбрызгивайте их водой.

2. Проветривайте помещение

Конечно, порцию свежего воздуха лучше всего получать на прогулке, но не будете же вы в рабочее время гулять каждый час? И здесь на помощь приходят проветривания. Если на улице слишком холодно, периодически выходите из комнаты и открывайте окно хотя бы на 10 минут три-четыре раза в день. Если погода позволяет, оставьте открытой форточку. Помните: вирусные частицы любят не только очень сухой, но и неподвижный воздух.

Свежий воздух не только очень полезен для здоровья, но и помогает побороть сонливость и увеличить эффективность работы.

В обеденный перерыв выходите на улицуФото: Святослав ЗОРКИЙ

3. Обеспечивайте чистоту рабочего места

Возьмите себе за правило, как минимум, один раз в день (перед началом рабочего дня) протирать рабочее место спиртовыми салфетками – стол, подлокотники стула, мышку, клавиатуру, телефонную трубку. Таким образом вы не только уничтожите возможную инфекцию, но и немного увлажните воздух вокруг себя.

4. Мойте руки

Все мы с детства знаем, что руки нужно мыть хотя бы перед едой. В период вспышки инфекций эту процедуру стоит проводить чаще, если точнее – настолько часто, насколько это возможно. В общественном транспорте вы в любом случае прикасаетесь к перилам, передаете деньги и берете сдачу, а, выходя на перекур, касаетесь кнопок лифта и дверных ручек. Поэтому, как только вы зашли в помещение (на работу или домой), тут же мойте руки с мылом, желательно, не менее 20 секунд. Если помыть руки нет возможности, время от времени дезинфицируйте их специальными антисептиками.

При этом, вне зависимости от того, чистые у вас руки или нет, старайтесь как можно меньше касаться лица – губ, носа и глаз – поскольку вирусы быстро попадают в организм через слизистые.

5. Ведите ЗОЖ

Медики уверяют: у тех, кто регулярно занимаются спортом и не перегружают свой организм вредными едой и напитками, меньше шансов подхватить вирусное заболевание. Поэтому ешьте полезную еду, для перекуса выбирайте свежие овощи, фрукты или орехи, а привычный кофе хотя бы пару раз в день замените водой с лимоном. Начинайте утро со стакана воды и пейте воду на протяжении дня.

6. Больше гуляйте

Не забывайте если не о занятиях спортом, то, по крайней мере, хотя бы о ежедневной часовой прогулке. Подцепить вирус во время прогулки очень трудно, почти нереально. Поэтому в обеденный перерыв выходите на улицу без всякой показухи в виде маски на лице и гуляйте на здоровье! Тем более, что медики устали повторять: маска на нос и рот не спасает здорового человека от вируса, поскольку он может легко проникнуть в организм через глаза.

7. Соблюдайте баланс между работой и отдыхом

Переработки и отсутствие отдыха приводят к накоплению стресса, выгорания и, как следствие, падение иммунитета. Конечно, форс-мажоры никто не отменял, но они не могу быть ежедневными. Если хотите иметь сильный организм, научитесь отдыхать и наслаждаться свободным временем.

- Это только кажется, что в отдыхе нет ничего сложного, - отметила в комментарии "КП" в Украине" психолог Оксана Навроцкая. – На самом деле исследования раз за разом показывают: украинцы не умеют отдыхать! Отдых для большинства из нас – это не активное времяпровождение, смена деятельности, занятие хобби и т.д,, а застолья, шоппинг, зависание в соцсетях либо времяпровождение перед телевизором. Такой отдых не просто не приносит организму ничего хорошего, но и еще больше утомляет – как физически, так и психологически. Поэтому важно пересмотреть свои привычки и больше свободного времени проводить в движении на свежем воздухе.

Заболев, вы либо возьмите больничный, либо работайте удаленно.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

8. Не ходите лишний раз по магазинам

В период вирусных инфекций худшее, что можно сделать, - это бесцельно блуждать по магазинам в поисках "чего-нибудь". Тем более, что как уже говорилось выше, многие считают такое времяпровождение "отдыхом".

Помните: источник вируса – человек. То есть, чем меньше людей вокруг вас в замкнутом пространстве, тем меньше шансов заболеть. Пройти пару остановок пешком, не пойти лишний раз в супермаркет – все это очень мудрые решения.

9. Болейте только дома

Помните: любое недомогание – это весомая причина не идти на работу. Во-первых, подумайте о себе: болезнь, перенесенная "на ногах" грозит ее повторением или осложнениями. Во-вторых, подумайте о коллегах: не стоит подвергать их риску. Хоть поверьте, хоть проверьте: и для вас, и для работы, и для коллектива будет гораздо лучше, если, заболев, вы либо возьмете больничный, либо будете работать удаленно.

Между тем, как показал опрос, проведенный Work.ua в феврале 2020-го, лишь 13% украинцев всегда болеют дома, а 87% ходят больными на работу. Оказалось, что 40% в принципе готовы брать больничный, но не из-за простуды, а когда со здоровьем случается что-то действительно серьезное. 12% сообщили, что ходят больными на работу, поскольку не имеют возможности работать удаленно, 14% не хотят терять деньги, 11% лень морочиться с больничным, а 10% не хотят огорчать руководство.

Примечательно, что кадровый портал опросил и работодателей. Оказалось, что более трети из них придерживаются мысли, что больным сотрудникам лучше отсидеться дома, но болезнь должна быть подтверждена документально. Каждый третий работодатель верит подчиненным на слово и разрешает отсидеться дома без справок. Пятая часть работодателей позволяет простуженным работать из дома, и лишь 13% начальников уверены: насморк и кашель не являются достаточно уважительными причинами, чтобы пропустить работу.

Источник: КП в Украине

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